Οι ταξιδιώτες «ψηφίζουν» τεχνολογία: 69% υπέρ των βιομετρικών πυλών, 64% θέλουν AI βοηθό ταξιδιού

Νέα παγκόσμια έρευνα της Amadeus αποκαλύπτει πώς η τεχνολογία μεταμορφώνει το ταξίδι της επόμενης δεκαετίας

Οι ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τις νέες τεχνολογίες, αναζητώντας πιο ομαλές, προσωποποιημένες και χωρίς στρες εμπειρίες. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Amadeus, Connected Journeys: How Technology Will Transform Travel in the Next Decade, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις 9.500 ταξιδιωτών από επτά χώρες (Κίνα, Γαλλία, Ινδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), η χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) στην προετοιμασία ταξιδιών έχει αυξηθεί κατά 64% μέσα σε έναν χρόνο.

AI και εξατομίκευση στο επίκεντρο

Το 64% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμο να πληρώσει για έναν ψηφιακό βοηθό ταξιδιού που θα παρείχε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ το 17% θα πλήρωνε έως και 5% της συνολικής αξίας του ταξιδιού για να επωφεληθεί από τέτοιες υπηρεσίες.

Οι ταξιδιώτες που ήδη χρησιμοποιούν Generative AI αναγνωρίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως εξοικονόμηση χρόνου (42%), πιο εξατομικευμένες προτάσεις (37%) και ανακάλυψη νέων προορισμών (36%). Παράλληλα, το 35% δήλωσε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις ταξιδιωτικές του αποφάσεις.

Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και τα σημεία όπου η τεχνολογία χρειάζεται βελτίωση: 25% των χρηστών ανέφεραν ότι έχουν λάβει ξεπερασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες από τα συστήματα AI, ενώ άλλο 25% θεωρεί ότι οι προτάσεις δεν αντικατοπτρίζουν πάντα τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Νέα εποχή για τα αεροδρόμια

Το ενδιαφέρον για τεχνολογίες που απλοποιούν τις διαδικασίες στα αεροδρόμια είναι έντονο.

69% των ταξιδιωτών δηλώνουν ότι προτιμούν βιομετρικές πύλες για ταχύτερη και πιο ασφαλή διέλευση χωρίς επαναλαμβανόμενους ελέγχους εγγράφων.

66% δείχνουν ισχυρό ενδιαφέρον για απομακρυσμένο check-in αποσκευών, με παραλαβή των αποσκευών απευθείας από το σπίτι.





Άλλες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση του άγχους περιλαμβάνουν εφαρμογές με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο (29%), ψηφιακά πορτοφόλια για ασφαλή αποθήκευση εγγράφων (27%), έξυπνα συστήματα εντοπισμού αποσκευών (26%) και ολοκληρωμένες «super apps» για συνολική διαχείριση ταξιδιού (26%).

Το ταξίδι ως εμπειρία, όχι διαδικασία

Παρά την τεχνολογική αισιοδοξία, το 90% των αεροπορικών ταξιδιωτών παραδέχεται ότι βιώνει άγχος σε κάποια φάση του ταξιδιού – από το πακετάρισμα (26%) έως τον έλεγχο ασφαλείας (27%) και την πτήση (24%). Ωστόσο, οι περισσότεροι βλέπουν το ταξίδι ως ευκαιρία για ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα (27%), ανακάλυψη νέων γεύσεων (25%) και δημιουργία αναμνήσεων (24%).

Το μέλλον του ταξιδιού είναι συνεργατικό

«Οι ταξιδιώτες αγκαλιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη με ενθουσιασμό, αλλά απαιτούν περισσότερα», σημείωσε ο Francisco (Paco) Pérez-Lozao Rüter, Πρόεδρος Φιλοξενίας της Amadeus.

Από την πλευρά του, ο Decius Valmorbida, Πρόεδρος του Τομέα Ταξιδιών της εταιρείας, τόνισε ότι «ο κλάδος πρέπει να συνεργαστεί ώστε η AI να προσφέρει πραγματική αξία – μειώνοντας την τριβή, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και κάνοντας κάθε ταξίδι πιο έξυπνο και ευχάριστο».