Έρευνα: Τι αναζητούν πραγματικά οι ταξιδιώτες πολυτελείας στα ξενοδοχεία

Fauchon L’Hôtel Paris: Αυθεντικότητα, εξατομικευμένες εμπειρίες και wellness στο επίκεντρο

Τις νέες τάσεις, που καθορίζουν τις επιλογές των ταξιδιωτών πολυτελείας στη διαμονή τους, αναδεικνύει έρευνα, που πραγματοποίησε το Fauchon L’Hôtel Paris, μέλος της αλυσίδας The Leading Hotels of the World.

Το πιο ηχηρό εύρημα ήταν η ομοφωνία (100%) των συμβούλων ταξιδιών ότι οι πελάτες τους αναζητούν “ένα αυθεντικό αίσθημα τόπου” και όχι ένα τυποποιημένο “brand design”. Πρόκειται για σαφή μεταστροφή σε σχέση με το παρελθόν, όταν η ομοιομορφία στην εμπειρία θεωρούνταν πλεονέκτημα.

Τοποθεσία και φιλοξενία

Η τοποθεσία (97,5%) και η ποιότητα προσωπικού/υπηρεσιών (82,5%) παραμένουν οι βασικοί παράγοντες επιλογής ξενοδοχείου. Ωστόσο, όταν οι ταξιδιώτες επιστρέφουν και μιλούν στους συμβούλους τους, η θερμή και φιλόξενη εξυπηρέτηση είναι εκείνη που μνημονεύεται συχνότερα (60%), έναντι μόλις 21,3% που αναφέρει την τοποθεσία.

Προσφορές και παροχές

Στις ειδικές προσφορές, οι ταξιδιώτες δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση σε δωρεάν επιπλέον διανυκτέρευση (70%) και σε complimentary VIP amenities, με τα εκπτώσεων ή τα οφέλη σε φαγητό και ποτό να ακολουθούν.

Τα social media και οι πιστότητες

Παρά τις επενδύσεις των ξενοδοχείων στα social media, μόλις το 30% των ταξιδιωτών ζητά συγκεκριμένο ξενοδοχείο που είδε σε πλατφόρμες, ενώ ένα 11,2% δείχνει αυξανόμενη τάση προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντίστοιχα, η πίστη σε loyalty programs φθίνει: μόλις 1,3% των ταξιδιωτών ζητά ξενοδοχείο λόγω προγράμματος πιστότητας, ενώ 35% δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη.

Οι νέες “must-have” παροχές

Η υγεία και η ευεξία βρίσκονται στο επίκεντρο, με Spa Services και Fitness Center να μοιράζονται την πρώτη θέση (56,3%). Ακολουθούν το 24ωρο room service (51,2%) και το fine dining εστιατόριο (46,3%).

Ταξίδια για εμπειρίες και εορτασμούς

Στην κατηγορία εμπειριών, οι πολιτιστικές δραστηριότητες (87,5%) και οι μοναδικές εμπειρίες δεμένες με τον προορισμό (85%) πρωταγωνιστούν. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 90% των ταξιδιωτών συνεχίζει να ταξιδεύει συχνότερα για ειδικές περιστάσεις μετά την πανδημία.

Fauchon L’Hôtel Paris: Επένδυση σε εμπειρίες

Το ξενοδοχείο, αντλώντας από τα ευρήματα, σχεδιάζει ξεχωριστές προτάσεις για το 2025 με πακέτα που θα περιλαμβάνουν destination-oriented εμπειρίες και ενισχυμένες υπηρεσίες spa.

Από την έναρξή του το 2018, το Fauchon L’Hôtel Paris στην Place de la Madeleine έχει καθιερωθεί ως ένα στολίδι παριζιάνικης πολυτέλειας με γαστρονομικό χαρακτήρα, προσφέροντας στους επισκέπτες του τον συνδυασμό αισθησιακής φιλοξενίας, γαστρονομίας και wellness. Το 2025 μάλιστα κατέκτησε την κορυφή ως No.1 Best City Hotel in Paris στα βραβεία Travel + Leisure.