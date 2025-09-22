Νέα ρεκόρ για τον Ελληνικό τουρισμό - Άλμα στη μέση δαπάνη και 18,4 εκατ. τουρίστες το 7μηνο

Σημαντική άνοδος καταγράφεται στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι στη χώρα μας τον Ιούλιο αλλά και το α’ 7μηνο του 2025, σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών της ΤτΕ, ωθώντας τις ταξιδιωτικές εισπράξεις σε νέα ρεκόρ.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2025 η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε αύξηση 7,2% και σε συνδυασμό με την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης (+6,4%, σε 6,7 εκατ. ταξιδιώτες) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των μηνιαίων εισπράξεων κατά 15%, στα 4,52 δισ. ευρώ, έναντι 3,93 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το επτάμηνο (Ιανουάριος- Ιούλιος) του 2025, η μέση δαπάνη παρουσιάζεται αυξημένη κατά 9,1%, η οποία συνδυαστικά με την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 2,6% (σε 18,45 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 17,98 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024) οδήγησε σε αύξηση των εισπράξεων κατά 1,35 δισ. ευρώ, ή +12,5%, στα 12,18 δισ. ευρώ.

Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ οι ισχυρές «βάσεις» του Ελληνικού τουρισμού

Οι κυριότερες αγορές που ενίσχυσαν τις επιδόσεις του Ιουλίου ήταν..

Γαλλία | +43,1%, στα 313,1 εκατ. ευρώ

Γερμανία | +23,6%, στα 664,4 εκατ. ευρώ

ΗΠΑ | +15,1%, στα 249,8 εκατ. ευρώ

Ιταλία | +0,4%, στα 288,2 εκατ. ευρώ

Μείωση κατά 18,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 549,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ταξιδιωτικής κίνησης τον Ιούλιο, σημειώνονται απώλειες από τη Γαλλία (-6,7%, σε 362,4 χιλ. ταξιδιώτες) και το Ην. Βασίλειο (-13,1% σε 777,1 χιλ. ταξιδιώτες) ενώ η αγορά των ΗΠΑ παρέμεινε σχεδόν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2024 (-0,2%, σε 209,7 χιλ. ταξιδιώτες). Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν Γερμανία (+14,9%, σε 963,4 χιλ. ταξιδιώτες) και Ιταλία (+0,5%, σε 404,3 χιλ. ταξιδιώτες). Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 5,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Το επτάμηνο οι κυριότερες αγορές εμφάνισαν την ακόλουθη εικόνα αναφορικά με τις εισπράξεις...

ΗΠΑ | +25,3%, στα 954 εκατ. ευρώ

Γερμανια | +16,6%, στα 2 δισ. ευρώ

Γαλλία | +15,6%, στα 769 εκατ. ευρώ

Ιταλία | +4,9%, στα 632,8 εκατ. ευρώ

Πτώση κατά 2,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,63 δισ. ευρώ ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, ανοδικά κινήθηκε η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ (+14,6%, σε 903 χιλ. ταξιδιώτες), τη Γερμανία (+8%, σε 2,8 εκατ. ταξιδιώτες), την Ιταλία (+3,1%, σε 1 εκατ. ταξιδιώτες) και το Ην. Βασίλειο (+1,5% σε 2,29 εκατ. ταξιδιώτες). Απώλειες σημειώθηκαν από Γαλλία (-8,6%, σε 972,5 χιλ. ταξιδιώτες). Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 15,9 χιλ. ταξιδιώτες.