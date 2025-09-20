Οι ταξιδιώτες στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη – Tο 64% θα πλήρωνε για έναν «ψηφιακό βοηθό»

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των ταξιδιών, με όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να την εμπιστεύονται για οργάνωση και υποστήριξη στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Σύμφωνα με μεγάλη μελέτη της Amadeus, το 64% των παγκόσμιων ταξιδιωτών θα πλήρωνε για έναν ψηφιακό βοηθό που θα παρείχε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενώ το 17% θα έδινε έως και το 5% της συνολικής αξίας του ταξιδιού του.

Η έρευνα, με τίτλο «Connected Journeys: How Technology Will Transform Travel in the Next Decade», βασίστηκε σε απαντήσεις 9.500 ταξιδιωτών από επτά αγορές (Κίνα, Γαλλία, Ινδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ην. Βασίλειο και ΗΠΑ) και εξετάζει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη μεταμόρφωση της ταξιδιωτικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

«Η προθυμία των ταξιδιωτών να πληρώσουν δείχνει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης», σχολιάζει ο Mike Coletta, senior manager έρευνας και καινοτομίας της Phocuswright. Όπως εξηγεί, αν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης βασιστούν αποκλειστικά σε μοντέλα διαφήμισης ή προμηθειών, κινδυνεύουν να χάσουν την ουδετερότητα τους. Αντίθετα, η άμεση πληρωμή από τον χρήστη θα μπορούσε να τα απελευθερώσει, «ανατρέποντας τα εδραιωμένα οικονομικά του ταξιδιωτικού τομέα».

Ωστόσο, οι αδυναμίες παραμένουν. Ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δήλωσε ότι έλαβε ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες, ενώ άλλο ένα 25% ανέφερε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να κατανοήσει τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Ο Decius Valmorbida, πρόεδρος του τομέα ταξιδιών στην Amadeus, υπογράμμισε ότι η γρήγορη εξάπλωση της γενετικής ΑΙ δείχνει την επιθυμία των ταξιδιωτών για πιο έξυπνες και προσωποποιημένες εμπειρίες. «Οι προσδοκίες είναι υψηλές και ο κλάδος πρέπει να συνεργαστεί για να τις ικανοποιήσει», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Francisco (Paco) Pérez-Lozao Rüter, πρόεδρος φιλοξενίας της Amadeus, χαρακτήρισε τις απαιτήσεις των ταξιδιωτών «κάλεσμα για δράση». «Από την κράτηση της τέλειας διαμονής μέχρι την πλοήγηση στο ταξίδι, η υπερ-προσωποποίηση και η ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο δεν είναι πλέον επιλογές, αλλά αναγκαιότητες», δήλωσε.

Η χρήση γενετικής ΑΙ έχει αυξηθεί κατά 64% μέσα σε έναν χρόνο, με τους ταξιδιώτες να αναφέρουν ως σημαντικότερα οφέλη την εξοικονόμηση χρόνου (42%), τις προσωποποιημένες συστάσεις (37%) και την ανακάλυψη νέων προορισμών (36%). Περίπου το 35% είπε ότι η τεχνολογία ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους στις ταξιδιωτικές επιλογές.

Με δεδομένο ότι το 90% όσων ταξιδεύουν αεροπορικώς βιώνουν άγχος, οι τεχνολογίες που προσφέρουν ευκολία και σιγουριά –όπως το απομακρυσμένο check-in αποσκευών (66%) και τα βιομετρικά σημεία ελέγχου (69%)– κερδίζουν έδαφος.













