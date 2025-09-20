Οι ταξιδιώτες στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη – Tο 64% θα πλήρωνε για έναν «ψηφιακό βοηθό»
20 Sep 2025, 06:10 | ΜΕΛΕΤΕΣ
TornosNews.gr
Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των ταξιδιών, με όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να την εμπιστεύονται για οργάνωση και υποστήριξη στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Σύμφωνα με μεγάλη μελέτη της Amadeus, το 64% των παγκόσμιων ταξιδιωτών θα πλήρωνε για έναν ψηφιακό βοηθό που θα παρείχε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενώ το 17% θα έδινε έως και το 5% της συνολικής αξίας του ταξιδιού του.
Η έρευνα, με τίτλο «Connected Journeys: How Technology Will Transform Travel in the Next Decade», βασίστηκε σε απαντήσεις 9.500 ταξιδιωτών από επτά αγορές (Κίνα, Γαλλία, Ινδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ην. Βασίλειο και ΗΠΑ) και εξετάζει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη μεταμόρφωση της ταξιδιωτικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
«Η προθυμία των ταξιδιωτών να πληρώσουν δείχνει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης», σχολιάζει ο Mike Coletta, senior manager έρευνας και καινοτομίας της Phocuswright. Όπως εξηγεί, αν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης βασιστούν αποκλειστικά σε μοντέλα διαφήμισης ή προμηθειών, κινδυνεύουν να χάσουν την ουδετερότητα τους. Αντίθετα, η άμεση πληρωμή από τον χρήστη θα μπορούσε να τα απελευθερώσει, «ανατρέποντας τα εδραιωμένα οικονομικά του ταξιδιωτικού τομέα».
Ωστόσο, οι αδυναμίες παραμένουν. Ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δήλωσε ότι έλαβε ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες, ενώ άλλο ένα 25% ανέφερε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατάφερε να κατανοήσει τις προσωπικές του προτιμήσεις.
Ο Decius Valmorbida, πρόεδρος του τομέα ταξιδιών στην Amadeus, υπογράμμισε ότι η γρήγορη εξάπλωση της γενετικής ΑΙ δείχνει την επιθυμία των ταξιδιωτών για πιο έξυπνες και προσωποποιημένες εμπειρίες. «Οι προσδοκίες είναι υψηλές και ο κλάδος πρέπει να συνεργαστεί για να τις ικανοποιήσει», τόνισε.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Francisco (Paco) Pérez-Lozao Rüter, πρόεδρος φιλοξενίας της Amadeus, χαρακτήρισε τις απαιτήσεις των ταξιδιωτών «κάλεσμα για δράση». «Από την κράτηση της τέλειας διαμονής μέχρι την πλοήγηση στο ταξίδι, η υπερ-προσωποποίηση και η ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο δεν είναι πλέον επιλογές, αλλά αναγκαιότητες», δήλωσε.
Η χρήση γενετικής ΑΙ έχει αυξηθεί κατά 64% μέσα σε έναν χρόνο, με τους ταξιδιώτες να αναφέρουν ως σημαντικότερα οφέλη την εξοικονόμηση χρόνου (42%), τις προσωποποιημένες συστάσεις (37%) και την ανακάλυψη νέων προορισμών (36%). Περίπου το 35% είπε ότι η τεχνολογία ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους στις ταξιδιωτικές επιλογές.
Με δεδομένο ότι το 90% όσων ταξιδεύουν αεροπορικώς βιώνουν άγχος, οι τεχνολογίες που προσφέρουν ευκολία και σιγουριά –όπως το απομακρυσμένο check-in αποσκευών (66%) και τα βιομετρικά σημεία ελέγχου (69%)– κερδίζουν έδαφος.
διαβάστε ακόμα
- Τουρισμός: Έκρηξη των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιούλιο – Στα 12,2 δισ. οι εισπράξεις 7μηνου 19/09 | 12:26
- ΕΛΣΤΑΤ: +2% οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούλιο 18/09 | 18:26
- Το 48% των εργοδοτών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση ταλέντου 02/09 | 12:12
- Σαντορίνη | Βουτιά 22,1% στον τζίρο των καταλυμάτων το β΄τρίμηνο, -21% στην εστίαση 26/08 | 18:28
- WiT Singapore 2025: Πώς θα είναι τα ταξίδια τα επόμενα 20 χρόνια 26/08 | 06:10
- Ποιο εργασιακό περιβάλλον είναι ελκυστικό για τους εργαζόμενους στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό 26/08 | 11:15
- Μεσόγειος | Οι πρωταθλητές καύσωνα: Στην Ελλάδα πιο "καυτή" η Κέρκυρα, πιο "δροσερή" η Ρόδος 10/07 | 06:59
- ETC: Η Ελλάδα σαρώνει στην προσέλκυση νέων επισκεπτών από την Ευρώπη 17/07 | 07:21
- Τουρισμός 2034: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε μια αγορά 16 τρισ. δολ. με 30 δισ. ταξίδια 09/07 | 06:10
- GBR Consulting: «Η Ελλάδα δεν έχει όραμα για τον τουρισμό της» 02/08 | 12:07
δημοφιλέστερα
- 1 e-ΕΦΚΑ: Νέος διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου και μετατροπή του σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας 19.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 AEGEAN: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη - Πράγα 19.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Hellenic Properties: Μια ανακαινισμένη πρώην βασιλική κατοικία στην Κηφισιά μετεξελίσσεται σε ένα καινοτόμο έργο 19.09.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 4 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Επιθεώρηση Εργασίας: "Καμπάνα" 6,37 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα στον τουριστικό τομέα το καλοκαίρι 19.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Χανιά: Ρεκόρ κρουαζιέρας στη Σούδα – 9.000 επισκέπτες σε μία μέρα 19.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 7 Ψήφο εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη δίνουν οι Καναδοί ταξιδιώτες 19.09.2025 | ΕΟΤ
- 8 Συναυλία | «Η Γη τραγουδά στον Όλυμπο» 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου εντάσσεται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Τζιτζικώστας, Meloni και Stocker στην τελετή διάνοιξης της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής σήραγγας στον κόσμο 19.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ