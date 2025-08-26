Σαντορίνη | Βουτιά 22,1% στον τζίρο των καταλυμάτων το β΄τρίμηνο, -21% στην εστίαση

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεων στους κλάδους των καταλυμάτων και της εστίασης, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το Β΄ τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, ο κλάδος των καταλυμάτων κατέγραψε άνοδο 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ αντίθετα οι υπηρεσίες εστίασης σημείωσαν μείωση 2,6%.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά σε περιφερειακό επίπεδο, με τη Σαντορίνη να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση στη χώρα: ο κύκλος εργασιών στα καταλύματα υποχώρησε κατά 22,1%, πέφτοντας από τα 145,2 εκατ. ευρώ στα 113,1 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στις υπηρεσίες εστίασης η μείωση ανήλθε σε 21%, το υψηλότερο ποσοστό πανελλαδικά.

Η Μύκονος κατέγραψε οριακή κάμψη (-1,2%) στα καταλύματα, ενώ η Κέρκυρα εμφάνισε την καλύτερη επίδοση με άνοδο 10,7%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο τουριστικό μέτωπο. Στην εστίαση, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Ζάκυνθο (+7,3%), ενώ οι μικρότερες απώλειες καταγράφηκαν σε Εύβοια και Κω (-0,2%).

Η απόκλιση Σαντορίνης – Κέρκυρας αναδεικνύει μια μετατόπιση ισορροπιών στον ελληνικό τουρισμό, με ορισμένους παραδοσιακά ισχυρούς προορισμούς να χάνουν έδαφος και άλλους να ενισχύουν τη θέση τους.