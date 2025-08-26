Ποιο εργασιακό περιβάλλον είναι ελκυστικό για τους εργαζόμενους στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό

Μια νέα έρευνα του kariera.gr, του μεγαλύτερου hub εργασίας στην Ελλάδα, που διεξήχθη μέσω LinkedIn και απευθύνθηκε σε επαγγελματίες του κλάδου Φιλοξενίας και Τουρισμού, φέρνει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες και φιλοδοξίες των εργαζομένων.

Τι κάνει ένα εργασιακό περιβάλλον ελκυστικό

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το θετικό και υποστηρικτικό κλίμα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα (42%) για την επιλογή ενός εργασιακού χώρου. Ακολουθεί η αναγνώριση της δουλειάς και της αφοσίωσης (36%), ενώ οι ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη συγκεντρώνουν 15%. Το «δέσιμο με την ομάδα» θεωρείται λιγότερο καθοριστικό (8%).

Οι μορφές επιβράβευσης που έχουν αξία

Η παροχή διατροφής και διαμονής καταλαμβάνει την πρώτη θέση (38%), με την εκπαίδευση και εξέλιξη να ακολουθούν (24%). Οι επιπλέον ημέρες άδειας αποτελούν προτίμηση για το 21% των ερωτηθέντων, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση υγείας συγκεντρώνει 16%.

Τι σημαίνει πραγματική εκτίμηση από τον εργοδότη

Η πλειοψηφία (56%) απαντά ότι η οικονομική επιβράβευση –bonus ή δώρο– είναι ο πιο άμεσος τρόπος να νιώσει εκτίμηση. Περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης ζητά το 22%, εμπιστοσύνη και αυτονομία το 20%, ενώ μόλις 3% θεωρεί αρκετό ένα δημόσιο «ευχαριστώ».

Οι φιλοδοξίες του κλάδου

Οι εργαζόμενοι δείχνουν υψηλές προσδοκίες:

27% θέλει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση,

25% στοχεύει σε διεθνές εργασιακό περιβάλλον,

25% επιθυμεί ηγετική θέση,

24% στοχεύει να γίνει expert σε έναν τομέα.

Συμπεράσματα

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι ο κλάδος της Φιλοξενίας και του Τουρισμού χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση, την εκπαίδευση και τις παροχές, προκειμένου να παραμείνει ελκυστικός και να στηρίξει τις φιλοδοξίες των ανθρώπων του.

Όπως τονίζει ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Business Operations HO.RE.CA, kariera.gr:

«Όταν οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία της χώρας μιλούν, οφείλουμε να τους ακούμε με προσοχή. Η πρόσφατη έρευνα του kariera.gr αναδεικνύει τι έχει πραγματικά σημασία και πού χρειάζεται να εστιάσουν οι εργοδότες στη Φιλοξενία, ώστε ο κλάδος να παραμείνει βιώσιμος και να αναπτυχθεί».