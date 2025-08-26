WiT Singapore 2025: Πώς θα είναι τα ταξίδια τα επόμενα 20 χρόνια

Καθώς το Web in Travel (WiT) γιορτάζει δύο δεκαετίες παρουσίας και πρωτοπορίας, στρέφει πλέον το βλέμμα αποφασιστικά στο μέλλον. Με θέμα «The Next 20 Years», το συνέδριο WiT Singapore 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 6–8 Οκτωβρίου στο Marina Bay Sands Expo & Convention Centre, φιλοξενώντας οραματιστές και ηγέτες του κλάδου που επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το μέλλον του τουρισμού.

Στο πλαίσιο της επετείου, το WiT συνομίλησε με τρεις κορυφαίους εκπροσώπους του χώρου –τον Rod Cuthbert, ιδρυτή του Viator, τον Timothy Hughes, αντιπρόεδρο εταιρικής ανάπτυξης της Agoda, και την Christine Tan, έμπειρη επαγγελματία στο πεδίο της ξενοδοχειακής τεχνολογίας και διανομής– οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους προβλέψεις για τις μεταμορφώσεις που θα καθορίσουν τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Σημειώνεται ότι η WiT είναι η κορυφαία πλατφόρμα ψηφιακών ταξιδιωτικών μέσων και εκδηλώσεων στην Ασία.

1. Rod Cuthbert: «Οι εμπειρίες θα γίνουν το νέο συναισθηματικό νόμισμα του ταξιδιού»

Ο Cuthbert βλέπει τις εμπειρίες να αναδεικνύονται στον απόλυτο πυρήνα του τουρισμού. «Οι άνθρωποι δεν συλλέγουν πια αντικείμενα· συλλέγουν αναμνήσεις», τονίζει, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η καινοτομία στραγγαλίζεται από την κυριαρχία των τεχνολογικών μονοπωλίων. «Η Google έβαλε διόδια χωρίς να δώσει πίσω αξία», λέει χαρακτηριστικά. Για το μέλλον, προβλέπει περισσότερες επιλογές, νέες πλατφόρμες και αυθεντικότητα.

2. Timothy Hughes: «Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα ξαναγράψει τους κανόνες»

Με πολυετή εμπειρία στην Agoda, ο Hughes εκτιμά ότι η επόμενη 20ετία θα καθοριστεί από τη γενετική AI και τον επαναπροσδιορισμό της ανακάλυψης περιεχομένου. «Το ταξίδι παραμένει άθραυστο ως συναίσθημα, αλλά η εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο δοκιμάζεται», σημειώνει, αναφερόμενος στις δυνατότητες παραποίησης εικόνας και ταυτότητας. Για το 2045 προβλέπει ριζικές αλλαγές στις μεταφορές και σε πιο βαθιές, πολυαισθητηριακές εμπειρίες προορισμών.

3. Christine Tan: «Η δύναμη μετακινείται προς τα ξενοδοχεία και τις απευθείας κρατήσεις»

Η Tan προβλέπει μια σημαντική ανατροπή στη διανομή του hospitality. «Η ΤΝΙ και τα δεδομένα πρώτου μέρους θα ενισχύσουν την απευθείας σχέση ξενοδοχείων – ταξιδιωτών», αναφέρει, προσθέτοντας πως η άνοδος των direct bookings είναι πραγματικότητα. Παράλληλα, θεωρεί ότι παραδοσιακές πρακτικές –όπως τα αυστηρά ωράρια check-in/out ή οι δυσκολίες στις οικογενειακές κρατήσεις– θα πρέπει να καταργηθούν.

Το WiT Singapore 2025 θα φιλοξενήσει ομιλητές από τον τουρισμό, την τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά και τα ΜΜΕ, σε ένα τριήμερο που φιλοδοξεί να ανοίξει το νέο κεφάλαιο για τον κλάδο.

Όπως υπογραμμίζει η Siew Hoon Yeoh, συνιδρύτρια και αρχισυντάκτρια του WiT:

«Αν τα τελευταία 20 χρόνια ήταν η εποχή της ψηφιακής προσαρμογής, τα επόμενα θα είναι η εποχή του ορισμού του τι σημαίνει ταξίδι για τη νέα γενιά».