Ελληνικός τουρισμός 2025 - α΄εξάμηνο| Η κατά 10,1% αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι απογείωσε τα έσοδα

Παρά την οριακή αύξηση των αφίξεων κατά μόλις 0,6% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως έγραψε χθες το Tornos News, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11% (έναντι του αντίστοιχουβ εξαμήνου του 2024). Τα στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγιού Πληρωμών, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδουν την αναντίστοιχα σημαντική αύξηση των τουριστικών εσόδων στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,1%.

Τον Ιούνιο η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10,2%, καταγράφοντας αύξηση κατά 760,4 εκατ. ευρώ, έναντι του α' εξαμήνου του 2024.

Αξισοημείωτο ότι αύξηση κατά 323,1 εκατ. ευρώ ή 24% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.667,2 εκατ. ευρώ. Η κατηγορία αυτή αφορά τις ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό. Η σημαντική αύξηση δείχνει ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα ωθεί τους Έλληνες σε ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς τα πακέτα διακοπών είναι συχνά αισθητά φθηνότερα από το να κάνει ο Έλληνας διακοπές στον τόπο του.

Επιγραμματικά:

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,8% τον Ιούνιο του 2025 και κατά 11,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο του 2025, ενώ παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Ως προς τις επιδόσεις των μεγαλύτερων αγορών του ελληνικού τουρισμού στο εξάμηνο: