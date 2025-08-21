Ελληνικός τουρισμός 2025 - α΄εξάμηνο| Η κατά 10,1% αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι απογείωσε τα έσοδα

Ελληνικός τουρισμός 2025 - α΄εξάμηνο| Η κατά 10,1% αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι απογείωσε τα έσοδα

Vavoulas.com

Παρά την οριακή αύξηση των αφίξεων κατά μόλις 0,6% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως έγραψε χθες το Tornos News, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11% (έναντι του αντίστοιχουβ εξαμήνου του 2024). Τα στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγιού Πληρωμών, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδουν την αναντίστοιχα σημαντική αύξηση των τουριστικών εσόδων στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,1%. 

Τον Ιούνιο η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10,2%, καταγράφοντας αύξηση κατά 760,4 εκατ. ευρώ, έναντι του α' εξαμήνου του 2024.

Αξισοημείωτο ότι αύξηση κατά 323,1 εκατ. ευρώ ή 24% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.667,2 εκατ. ευρώ. Η κατηγορία αυτή αφορά τις ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό. Η σημαντική αύξηση δείχνει ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα ωθεί τους Έλληνες σε ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς τα πακέτα διακοπών είναι συχνά αισθητά φθηνότερα από το να κάνει ο Έλληνας διακοπές στον τόπο του.

Επιγραμματικά:

  • Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,8% τον Ιούνιο του 2025 και κατά 11,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.
  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,7% τον Ιούνιο του 2025, ενώ παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Ως προς τις επιδόσεις των μεγαλύτερων αγορών του ελληνικού τουρισμού στο εξάμηνο:

  • οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.366,3 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 2,1% στα 455,9 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 9,0% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 344,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 7,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.081,8 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στα 704,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ.
  • η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 4,7% και διαμορφώθηκε σε 1.849,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 9,8% και διαμορφώθηκε σε 610,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 4,9% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 617,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 11,0% και διαμορφώθηκε σε 1.521,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 20,0% σε 694,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 10,6 χιλ. ταξιδιώτες.
