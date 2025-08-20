Ελληνικός τουρισμός 2025 | +11% τα τουριστικά έσοδα το α' εξάμηνο, μόλις + 0,6% οι αφίξεις

Κόντρα στη γενικότερη αίσθηση των επαγγελματιών σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας για μειωμένη δαπάνη των τουριστών φέτος στην Ελλάδα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν αυξημένες κατά 11%, μολονότι οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,6%.

Ειδικότερα, στο εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε περίπου 7,66 δισ. ευρώ έναντι των περίπου 6,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Δηλαδή, στο εξάμηνο καταγράφεται αύξηση κατά 760 εκατ. ευρώ στις ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Μόνο τον Ιούνιο, τα ταξιδιωτικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 268 εκατ. ευρώ (+8,8%) φτάνοντας τα 3,3 δισ. ευρώ, παρότι οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 1,7%.