Ελληνικός τουρισμός 2025 | +11% τα τουριστικά έσοδα το α' εξάμηνο, μόλις + 0,6% οι αφίξεις
20 Aug 2025, 12:06 | ΜΕΛΕΤΕΣ
TornosNews.gr
Κόντρα στη γενικότερη αίσθηση των επαγγελματιών σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας για μειωμένη δαπάνη των τουριστών φέτος στην Ελλάδα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν αυξημένες κατά 11%, μολονότι οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,6%.
Ειδικότερα, στο εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε περίπου 7,66 δισ. ευρώ έναντι των περίπου 6,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Δηλαδή, στο εξάμηνο καταγράφεται αύξηση κατά 760 εκατ. ευρώ στις ταξιδιωτικές εισπράξεις.
Μόνο τον Ιούνιο, τα ταξιδιωτικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 268 εκατ. ευρώ (+8,8%) φτάνοντας τα 3,3 δισ. ευρώ, παρότι οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 1,7%.
διαβάστε ακόμα
- Ο τουρισμός στη Δυτική Κρήτη | Έρευνα: Ίδιες οι δαπάνες με το 2024, "δεν βγαίνουν" οι επιχειρήσεις 19/08 | 11:03
- Eurostat: Πιο ακριβές οι οργανωμένες διακοπές στην Ε.Ε. τον Ιούνιο – «πρωταθλήτρια» τουριστικής ακρίβειας η Τουρκία 09/08 | 07:36
- Oι κορυφαίοι προορισμοί για εργασία και διακοπές στον κόσμο το 2025 – Η Αθήνα στη 12η θέση 05/08 | 10:20
- GBR Consulting: «Η Ελλάδα δεν έχει όραμα για τον τουρισμό της» 02/08 | 12:07
- 3,7 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων το 2024 – Διαμονή σε φιλικά σπίτια 29/07 | 06:06
- Eurostat: Ένας στους 2 Έλληνες δεν μπορεί να καλύψει το κόστος διακοπών 14/07 | 18:14
- Ελληνικός τουρισμός 2025 | Άνοιξη στο α' 5μηνο από τους Αμερικανούς, αρνητική επίδοση από Γαλλία και Ιταλία 22/07 | 16:45
- Ελληνικός τουρισμός: Στα 4,35 δισ. οι εισπράξεις το α’ 5μηνο – ενδείξεις για αύξηση της μέσης δαπάνης 22/07 | 06:13
- Αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα τον Μάιο 2025 17/07 | 12:48
- ETC: Η Ελλάδα σαρώνει στην προσέλκυση νέων επισκεπτών από την Ευρώπη 17/07 | 07:21
δημοφιλέστερα
- 1 Ξι: To κόκκινo «διαμάντι» της Κεφαλονιάς που κόβει την ανάσα 19.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 2 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό 19.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Βόρεια Κέρκυρα: «Πράσινο φως» για τη σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Μικρών Λιμένων 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Γνωμοδοτήσεις για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ξενοδοχεία | Αναπροσαρμογή μισθώματος για το Elia Ermou Athens Hotel 20.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Πρόταση | Χωρίς εισιτήριο οι κάτοικοι των Β. Σποράδων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Αντίστροφη μέτρηση για τον Επετειακό Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Φωκικά 2025: Η γιορτή πολιτισμού της Φωκίδας επιστρέφει 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη από τους Έλληνες 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ