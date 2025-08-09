Eurostat: Πιο ακριβές οι οργανωμένες διακοπές στην Ε.Ε. τον Ιούνιο – «πρωταθλήτρια» τουριστικής ακρίβειας η Τουρκία
09 Aug 2025, 07:36 | ΜΕΛΕΤΕΣ
TornosNews.gr
Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι τιμές των οργανωμένων διακοπών (package holidays) στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με έντονες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις αγορές. Ενώ ο γενικός δείκτης πληθωρισμού στην Ε.Ε. κινήθηκε γύρω στο 2,5% σε ετήσια βάση, οι οργανωμένες διακοπές αυξήθηκαν κατά 2,8%, επιβεβαιώνοντας ότι το κόστος ταξιδιών ανεβαίνει ταχύτερα από τις συνολικές καταναλωτικές τιμές.
Στις διεθνείς οργανωμένες εκδρομές, που περιλαμβάνουν ταξίδια εκτός της χώρας προέλευσης του ταξιδιώτη, η αύξηση τιμών έφθασε το 2,7%.
Μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Η Γερμανία, μία από τις σημαντικότερες αγορές τροφοδότησης τουριστικών προορισμών της Μεσογείου, όπως η Τουρκία και η Ελλάδα, κατέγραψε αύξηση 1,6% στις τιμές των οργανωμένων πακέτων. Η Γαλλία σημείωσε μικρή άνοδο 1%, ενώ η Ιταλία εμφάνισε πολύ υψηλότερη αύξηση 5,4%. Η Πολωνία, αγορά που αναπτύσσεται δυναμικά στον εξερχόμενο τουρισμό, σημείωσε άνοδο 5,1%.
Τι περιλαμβάνει ένα πακέτο διακοπών
Τα οργανωμένα πακέτα συνδυάζουν μεταφορές, διαμονή, γεύματα, ξεναγήσεις και άλλες υπηρεσίες, συχνά σε μορφή all-inclusive ή θεματικών εκδρομών. Μπορούν να καλύπτουν πολυήμερες διακοπές, αλλά και μονοήμερες ή θρησκευτικά ταξίδια. Τα διεθνή πακέτα αφορούν προορισμούς εκτός της χώρας προέλευσης, ενώ τα εγχώρια περιορίζονται εντός των εθνικών συνόρων.
Η ετήσια άνοδος 2,8% στον μέσο όρο της Ε.Ε. υποδηλώνει ότι οι ταξιδιωτικές δαπάνες αυξάνονται πιο γρήγορα από τον γενικό πληθωρισμό, με τους ρυθμούς να εξαρτώνται από τη ζήτηση, την εποχικότητα και τις συνθήκες στους προορισμούς.
Αγορά / Κατηγορία Ετήσια μεταβολή (%)
Μέσος όρος Ε.Ε. +2,8
Διεθνή πακέτα (Ε.Ε.) +2,7
Γερμανία +1,6
Γαλλία +1,0
Ιταλία +5,4
Πολωνία +5,1
Τουριστική ακρίβεια: Στην κορυφή η Τουρκία
Η μεγαλύτερη αύξηση στις τουριστικές τιμές –που περιλαμβάνουν δαπάνες για ξενοδοχεία και εστιατόρια– σημειώθηκε τον Ιούνιο 2025 στην Τουρκία, φθάνοντας το 35,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε η Turizmdatabank. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Βόρεια Μακεδονία με 10,6%.
Αντίθετα, στους βασικούς ανταγωνιστές της Τουρκίας οι αυξήσεις ήταν πολύ χαμηλότερες: η Ισπανία σημείωσε 4,2%, η Γαλλία 2,8% και η Ιταλία 3,6%. Ο μέσος όρος της Ε.Ε. στον τουριστικό πληθωρισμό (ξενοδοχεία & εστιατόρια) διαμορφώθηκε σε 4,1%.
Ενδεικτικά ποσοστά τουριστικού πληθωρισμού:
Τουρκία: 35,6%
Βόρεια Μακεδονία: 10,6%
Ισπανία: 4,2%
Γαλλία: 2,8%
Ιταλία: 3,6%
Μέσος όρος Ε.Ε.: 4,1%
Γιατί ξεχωρίζει η Τουρκία
Παραδοσιακά, η Τουρκία θεωρείται οικονομικός προορισμός για τους Ευρωπαίους λόγω της ισοτιμίας του νομίσματός της. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε τοπικό επίπεδο οι τιμές διαμονής και εστίασης έχουν εκτοξευθεί, με ρυθμούς πολλαπλάσιους σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς. Έτσι, ενώ για τους επισκέπτες που πληρώνουν σε ευρώ η Τουρκία μπορεί να παραμένει φθηνή, η εσωτερική ακρίβεια αυξάνεται ταχύτερα.
Οι λόγοι σχετίζονται με την υψηλή ζήτηση, τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων και τις πιέσεις από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Παράγοντες όπως η εποχικότητα, οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και οι αλλαγές στην προσφορά μπορούν να ενισχύσουν τις ανατιμήσεις.
Η προοπτική για τον κλάδο
Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 βρίσκει την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία μπροστά σε ένα μίγμα προκλήσεων και ευκαιριών. Οι αυξήσεις στις τιμές πακέτων και στον τουριστικό πληθωρισμό ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιλογές των ταξιδιωτών, στρέφοντας μέρος της ζήτησης σε φθηνότερους προορισμούς ή εναλλακτικές μορφές ταξιδιού.
διαβάστε ακόμα
- Oι κορυφαίοι προορισμοί για εργασία και διακοπές στον κόσμο το 2025 – Η Αθήνα στη 12η θέση 05/08 | 10:20
- GBR Consulting: «Η Ελλάδα δεν έχει όραμα για τον τουρισμό της» 02/08 | 12:07
- 3,7 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων το 2024 – Διαμονή σε φιλικά σπίτια 29/07 | 06:06
- Eurostat: Ένας στους 2 Έλληνες δεν μπορεί να καλύψει το κόστος διακοπών 14/07 | 18:14
- Ελληνικός τουρισμός 2025 | Άνοιξη στο α' 5μηνο από τους Αμερικανούς, αρνητική επίδοση από Γαλλία και Ιταλία 22/07 | 16:45
- Ελληνικός τουρισμός: Στα 4,35 δισ. οι εισπράξεις το α’ 5μηνο – ενδείξεις για αύξηση της μέσης δαπάνης 22/07 | 06:13
- Αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα τον Μάιο 2025 17/07 | 12:48
- ETC: Η Ελλάδα σαρώνει στην προσέλκυση νέων επισκεπτών από την Ευρώπη 17/07 | 07:21
- H Booking.com αποκαλύπτει πού και πώς θα ταξιδέψουν οι τουρίστες αυτό το καλοκαίρι 27/05 | 13:25
- Επαγγελματικά ταξίδια 2025: Η διάθεση παραμένει, οι προϋπολογισμοί μειώνονται 14/07 | 06:25
δημοφιλέστερα
- 1 Ο τουρισμός της Κρήτης μπροστά σε νέο τοπίο | Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και οι τιμές 06.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Ξένα funds βάζουν χέρι στον ελληνικό τουρισμό – Ανάπτυξη ή αφελληνισμός; 09.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Telegraph: Η Πάρος στα 25 καλύτερα νησιά του κόσμου για διακοπές 09.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Τι δείχνουν για τον ελληνικό τουρισμό τα οικονομικά των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων 07.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Ο Δήμος Λέρου τιμά τον κ. Κωνσταντίνο Πάχο με αφορμή την παρουσίαση των Φρυκτωριών 09.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Προβολή της Ρόδου και Κω στη βρετανική αγορά μέσω της Jet2holidays 09.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 CHIOS ON TOUR 2025: Δωρεάν εκδρομές στη Βόρεια Χίο 07.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 800.000 επισκέπτες αξιολόγησαν τα ξενοδοχεία στο Παρίσι 08.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08.08.2025 | TOUR OPERATORS
- 10 Αντιδράσεις στις διαδηλώσεις κατά τουριστών στην Ελλάδα την Κυριακή 08.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ