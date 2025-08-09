Eurostat: Πιο ακριβές οι οργανωμένες διακοπές στην Ε.Ε. τον Ιούνιο – «πρωταθλήτρια» τουριστικής ακρίβειας η Τουρκία

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι τιμές των οργανωμένων διακοπών (package holidays) στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με έντονες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις αγορές. Ενώ ο γενικός δείκτης πληθωρισμού στην Ε.Ε. κινήθηκε γύρω στο 2,5% σε ετήσια βάση, οι οργανωμένες διακοπές αυξήθηκαν κατά 2,8%, επιβεβαιώνοντας ότι το κόστος ταξιδιών ανεβαίνει ταχύτερα από τις συνολικές καταναλωτικές τιμές.

Στις διεθνείς οργανωμένες εκδρομές, που περιλαμβάνουν ταξίδια εκτός της χώρας προέλευσης του ταξιδιώτη, η αύξηση τιμών έφθασε το 2,7%.

Μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η Γερμανία, μία από τις σημαντικότερες αγορές τροφοδότησης τουριστικών προορισμών της Μεσογείου, όπως η Τουρκία και η Ελλάδα, κατέγραψε αύξηση 1,6% στις τιμές των οργανωμένων πακέτων. Η Γαλλία σημείωσε μικρή άνοδο 1%, ενώ η Ιταλία εμφάνισε πολύ υψηλότερη αύξηση 5,4%. Η Πολωνία, αγορά που αναπτύσσεται δυναμικά στον εξερχόμενο τουρισμό, σημείωσε άνοδο 5,1%.

Τι περιλαμβάνει ένα πακέτο διακοπών

Τα οργανωμένα πακέτα συνδυάζουν μεταφορές, διαμονή, γεύματα, ξεναγήσεις και άλλες υπηρεσίες, συχνά σε μορφή all-inclusive ή θεματικών εκδρομών. Μπορούν να καλύπτουν πολυήμερες διακοπές, αλλά και μονοήμερες ή θρησκευτικά ταξίδια. Τα διεθνή πακέτα αφορούν προορισμούς εκτός της χώρας προέλευσης, ενώ τα εγχώρια περιορίζονται εντός των εθνικών συνόρων.

Η ετήσια άνοδος 2,8% στον μέσο όρο της Ε.Ε. υποδηλώνει ότι οι ταξιδιωτικές δαπάνες αυξάνονται πιο γρήγορα από τον γενικό πληθωρισμό, με τους ρυθμούς να εξαρτώνται από τη ζήτηση, την εποχικότητα και τις συνθήκες στους προορισμούς.

Αγορά / Κατηγορία Ετήσια μεταβολή (%)

Μέσος όρος Ε.Ε. +2,8

Διεθνή πακέτα (Ε.Ε.) +2,7

Γερμανία +1,6

Γαλλία +1,0

Ιταλία +5,4

Πολωνία +5,1



Τουριστική ακρίβεια: Στην κορυφή η Τουρκία

Η μεγαλύτερη αύξηση στις τουριστικές τιμές –που περιλαμβάνουν δαπάνες για ξενοδοχεία και εστιατόρια– σημειώθηκε τον Ιούνιο 2025 στην Τουρκία, φθάνοντας το 35,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε η Turizmdatabank. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Βόρεια Μακεδονία με 10,6%.

Αντίθετα, στους βασικούς ανταγωνιστές της Τουρκίας οι αυξήσεις ήταν πολύ χαμηλότερες: η Ισπανία σημείωσε 4,2%, η Γαλλία 2,8% και η Ιταλία 3,6%. Ο μέσος όρος της Ε.Ε. στον τουριστικό πληθωρισμό (ξενοδοχεία & εστιατόρια) διαμορφώθηκε σε 4,1%.

Ενδεικτικά ποσοστά τουριστικού πληθωρισμού:

Τουρκία: 35,6%

Βόρεια Μακεδονία: 10,6%

Ισπανία: 4,2%

Γαλλία: 2,8%

Ιταλία: 3,6%

Μέσος όρος Ε.Ε.: 4,1%

Γιατί ξεχωρίζει η Τουρκία

Παραδοσιακά, η Τουρκία θεωρείται οικονομικός προορισμός για τους Ευρωπαίους λόγω της ισοτιμίας του νομίσματός της. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε τοπικό επίπεδο οι τιμές διαμονής και εστίασης έχουν εκτοξευθεί, με ρυθμούς πολλαπλάσιους σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς. Έτσι, ενώ για τους επισκέπτες που πληρώνουν σε ευρώ η Τουρκία μπορεί να παραμένει φθηνή, η εσωτερική ακρίβεια αυξάνεται ταχύτερα.

Οι λόγοι σχετίζονται με την υψηλή ζήτηση, τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων και τις πιέσεις από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Παράγοντες όπως η εποχικότητα, οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και οι αλλαγές στην προσφορά μπορούν να ενισχύσουν τις ανατιμήσεις.

Η προοπτική για τον κλάδο

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 βρίσκει την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία μπροστά σε ένα μίγμα προκλήσεων και ευκαιριών. Οι αυξήσεις στις τιμές πακέτων και στον τουριστικό πληθωρισμό ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιλογές των ταξιδιωτών, στρέφοντας μέρος της ζήτησης σε φθηνότερους προορισμούς ή εναλλακτικές μορφές ταξιδιού.









