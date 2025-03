H ζήτηση στη Νότια Ευρώπη το α' εξάμηνο | "Έλαβαν": Ισπανία 33%, Ιταλία 27%, Ελλάδα 8%

Η Ιταλία παραμένει δεύτερος κορυφαίος προορισμός στη Νότια Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, συγκεντρώνοντας το 27% των συνολικών αναζητήσεων για διεθνή ταξίδια στην περιοχή.

Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων της πλατφόρμας Mabrian και της The Data Appeal Company – Almawave Group. Αξιοποιώντας τον δείκτη μεριδίου αναζητήσεων της Mabrian και τα δεδομένα συναισθήματος και τιμολόγησης καταλυμάτων του Data Appeal, η μελέτη παρέχει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση για τις εξελισσόμενες προτιμήσεις των ταξιδιωτών και τις βασικές τάσεις των προορισμών.

Ιταλία 27%, Ισπανία, 33%, Ελλάδα 8%

Η ανάλυση, λοιπόν, εξετάζει τις τάσεις αναζήτησης στα 20 κορυφαία αεροδρόμια της Ιταλίας το πρώτο εξάμηνο του 2025, που αντιπροσωπεύουν το 89% της συνολικής ζήτησης εισερχόμενων ταξιδιών και αποκαλύπτει ότι η Ιταλία συγκεντρώνει το 27% της συνολικής ζήτησης διεθνών ταξιδιών στη Νότια Ευρώπη, η πρώτη Ισπανία το 33% και τρίτη η Ελλάδα με 8%.

Castello Sforzesco, Μιλάνο (φωτό: pixabay.com)

Ρώμη και Μιλάνο οι πρώτοι προορισμοί στην Ιταλία το α' εξάμηνο

Η Ρώμη και το Μιλάνο συνεχίζουν να κυριαρχούν στη ζήτηση εισερχόμενων ταξιδιών της Ιταλίας, καλύπτοντας συνολικά το 61% όλων των αναζητήσεων διεθνών πτήσεων για το α΄εξάμηνο του 2025. Μόνο στη Ρώμη σημειώθηκε αύξηση 4,4 ποσοστιαίων μονάδων από έτος σε έτος, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 33% της συνολικής ζήτησης, ενώ η ζήτηση για το Μιλάνο έχει αυξηθεί κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 28%.

Πέρα από αυτές τις δύο πόλεις, οι αστικοί πολιτιστικοί κόμβοι όπως η Βενετία, η Φλωρεντία και το Τορίνο παρουσιάζουν επίσης αύξηση της ζήτησης αναζήτησης, ενισχύοντας την τάση των ταξιδιωτών να δίνουν προτεραιότητα στις εμπειρίες που βασίζονται στην πόλη στους μήνες χαμηλής ζήτησης. Η Βενετία, ο τρίτος ιταλικός προορισμός με τις περισσότερες αναζητήσεις, αντιπροσωπεύει πλέον το 6,7% της συνολικής ζήτησης διεθνών ταξιδιών της χώρας.

Η έκθεση της Mabrian «Where is the World Traveling in 2025? “ αναδεικνύει τη Ρώμη, τη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα ως τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους αστικούς προορισμούς στον κόσμο για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η ζήτηση της Ρώμης αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, λόγω των εορτασμών του Ιωβηλαίου του 2025. Αντίθετα, εποχικοί προορισμοί όπως η Νάπολη, η Σικελία, η Σαρδηνία, το Μπάρι και το Μπρίντιζι παρουσιάζουν προσωρινή μείωση της ζήτησης το α΄εξάμηνο του 2025, ωστόσο η ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

Υψηλό το Sentiment Score της Ιταλίας

Σύμφωνα με την ανάλυση της The Data Appeal Company, το Sentiment Score (η βαθμολογία συναισθήματος) της Ιταλίας, με βάση τα σχόλια των ταξιδιωτών και τις διαδικτυακές κριτικές, παραμένει εξαιρετικά υψηλό στο 87/100, κατατάσσοντας την Ιταλία πάνω από την Ισπανία (86) και τη Γαλλία (85). Βασικοί αστικοί προορισμοί όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία, το Τορίνο και η Βενετία διατηρούν σταθερά σκορ 87-88/100, ενώ το Μιλάνο ακολουθεί από κοντά με βαθμολογία 85.

Ως προς τις τιμές των καταλυμάτων το α΄εξάμηνο, η μελέτη διαπιστώνει ότι οι τιμές και τα ποσοστά πληρότητας στις περισσότερες ιταλικές πόλεις παραμένουν στα περυσινά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο και αυξάνονται κλιμακωτά από τον Απρίλιο (έως +6%) με πιο σημαντική άνοδο τον Ιούνιο (έως +25%).