Παγκόσμιος τουρισμός | WTTC: 65 δισ. δολ. για την προστασία του παράκτιου τουρισμού από την κλιματική αλλαγή

Σε 65 δισ. δολάρια ετησίως υπολογίζει το κόστος για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσίευσε ο οργανισμός κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης των Ωκεανών στο COP29 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν χθες 21 Νοεμβρίου, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός θα απαιτήσει ετήσιες επενδύσεις 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμεση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τις συνολικές ανάγκες να φτάνουν έως και τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών προσαρμογής στο κλίμα.

Η νέα έκθεση του WTTC, “Climate and Ocean: Quantifying Coastal and Marine Tourism and Protecting Destinations”, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο Iberostar και την Oxford Economics. Η έκθεση, που θα δημοσιευθεί σύντομα, υπογραμμίζει τη διπλή ανάγκη για δράση για το κλίμα και ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Το 2023, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός απέφερε άμεσα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και στήριξε 52 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Αντιπροσώπευε επίσης περίπου το 50% του συνόλου των δαπανών των τουριστών παγκοσμίως, δημιουργώντας έσοδα 820 δισεκατομμυρίων δολαρίων από άμεσους φόρους.

Παρά την οικονομική του σημασία, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό απαιτεί γρήγορα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός συνέβαλε άμεσα στο 0,8% των παγκόσμιων εκπομπών GHG το 2023, που αντιστοιχεί σε 390 εκατομμύρια τόνους CO₂.

Οι παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, διάβρωση των ακτών και άνοδο της στάθμης της θάλασσας και της θερμοκρασίας. Όλα αυτά επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, πολλές παράκτιες περιοχές βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες πολιτείες μικρών νησιών και παράκτιες περιοχές του Ειρηνικού, στις οποίες η χρηματοδότηση για προσπάθειες μετριασμού του κλίματος είναι δύσκολη. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες σκέφτονται για τα ταξίδια .

Το WTTC ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις και τους τουριστικούς οργανισμούς και εταιρείες να συνεργαστούν για την προστασία αυτών των σημαντικών περιοχών.

Η Julia Simpson, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του WTTC, δήλωσε: «Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι σωσίβιο για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αποφέροντας 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή»,

"Η προστασία των ακτών και της θαλάσσιας ζωής μας δεν είναι απλώς περιβαλλοντική αναγκαιότητα, είναι κοινωνική επιταγή", πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η έκθεση ποσοτικοποιεί το κόστος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό.

«Δεδομένης της οικονομικής και κοινωνικής αξίας του παράκτιου τουρισμού, καλούμε τις κυβερνήσεις, τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις Ταξιδιών και Τουρισμού να δράσουν τώρα για να προστατεύσουν αυτούς τους ζωτικούς φυσικούς πόρους», είπε.

