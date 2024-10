Έκθεση: Το 50% έως 80% των τουριστικών εσόδων διαφεύγουν από τους προορισμούς

Tην ανάγκη λήψης 40 πρωτοβουλιών από πολιτικούς, εθνικούς φορείς τουρισμού και οργανισμούς διαχείρισης προορισμών ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη κατανομή των ωφελειών του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύει νέα έκθεση που δημοσιοποίησε η Travel Foundation σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας Αναψυχής, Τουρισμού και Φιλοξενίας (CELTH), το Ινστιτούτο European Tourism Futures, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Breda, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ολλανδίας HZ, την Τουριστική Επιτροπή Ολλανδίας και την Destination Think.

Η έκθεση, με τίτλο «Creating Equitable Destinations: How to manage and distribute tourism’s value to better serve communities», καλεί για ισχυρότερη διακυβέρνηση στους προορισμούς, μετά και τις διαδηλώσεις κατά του τουρισμού που καταγράφηκαν σε πολλούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα από τον τουρισμό συγκεντρώνονται σε λίγους, οι θέσεις εργασίας στον κλάδο έχουν χαμηλές αμοιβές, και το 50% έως 80% των τουριστικών δαπανών «διαφεύγει» από τον προορισμό.

Διατυπώνεται δε η ανησυχία ότι η περαιτέρω κατανομή του τουρισμού, η δημιουργία θέσεων εργασίας ή η προσέλκυση επισκεπτών με υψηλά βαλάντια, δεν θα οδηγήσουν αναγκαστικά σε πιο δίκαιη κατανομή των ωφελειών του τουρισμού και μπορεί να κάνουν τα πράγματα χειρότερα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι ο τουρισμός βασίζεται σε δημόσιους πόρους και διατηρεί κοινωνική άδεια λειτουργίας και θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση του προορισμού καθοδηγείται από τις τοπικές ανάγκες και τη συνεκτίμηση του ποιες ομάδες επωφελούνται περισσότερο και ποιες επιβαρύνονται. Προτείνει επίσης να δοθεί έμφαση στην ευρύτερη αξία που μπορεί να φέρει ο τουρισμός στις κοινότητες, όπως η συμβολή του στην αστική ανάπλαση, την ανάπτυξη δημόσιων υποδομών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών (DMO) «αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον ρόλο τους στην υποστήριξη ευρύτερων στόχων των κοινωνιών» και κάνει αναφορά σε 25 περιπτωσιολογικές μελέτες όπου ο τουρισμός έχει εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της κοινότητας και έχει βελτιώσει την ευημερία της.

Η έκθεση καλεί τους διαχειριστές προορισμών να ενισχύσουν τις συνεργασίες με τοπικούς φορείς και τη συμμετοχή κοινοτικών ομάδων και προτρέπει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους DMO να δώσουν «ιδιαίτερη προσοχή στην εξισορρόπηση των ξένων επενδύσεων και της οικονομικής διαρροής, στην πρόσβαση των κατοίκων σε ευκαιρίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και στη διατήρηση του ελέγχου των τοπικών πόρων όπως η γη και η στέγαση». Συμπεραίνει δε ότι ο δρόμος προς έναν πιο δίκαιο τουρισμό μπορεί να περάσει μόνο μέσα από την ενίσχυση της διακυβέρνησης των προορισμών.