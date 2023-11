ETC: Η Ελλάδα στις 5 χώρες που εκτόξευσαν πάνω από το 2019 τις αφίξεις στην Ευρώπη – Κανόνας πλέον το value και οι προσιτοί προορισμοί

Μείωση 3,2% και 1,3% παρουσιάζουν οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις, αντίστοιχα, στην Ευρώπη κατά το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου2023 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της πιο πρόσφατης έκθεσης Ευρωπαϊκών Τουριστικών Τάσεων και Προοπτικών που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων, ETC.

Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται στην ανθεκτικότητα των ενδοευρωπαϊκών ταξιδιών και την πληθώρα αφίξεων από τις ΗΠΑ που είχε ως βοηθητικό παράγοντα την ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία.

Ένας στους 3 προορισμούς της Ευρώπης ξεπέρασε τα επίπεδα του 2019 στις διεθνείς αφίξεις, με την Ελλάδα (+7%) να βρίσκεται σε θετικό έδαφος δίπλα σε προοριοσμούς της Μεσογείου και Νότιας Ευρώπης όπως η Σερβία (+15%), το Μαυροβούνιο (+14%), η Πορτογαλία (+11%), η Τουρκία (+8%) και η η Μάλτα (+7%).

Παρόλ’ αυτά, το 65% των προορισμών συνεχίζουν να υπολείπονται των προπανδημικών επιπέδων, με τους ρυθμούς της ανάκαμψης να είναι αργοί στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ιδιαίτερα σε όσες γειτνιάζουν με τη Ρωσία και την Ουκρανία, και σε όσες εξαρτώνται από τις αφίξεις των Ρώσων τουριστών. Στις χώρες της Βαλτικής καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις: Εσθονία (-27%), Λετονία (-30%) και Λιθουανία (-33%).

Ανάκαμψη στο 91% των επιπέδων 2019 για το σύνολο της χρονιάς

Παρά το γεγονός ότι η γεωπολιτική αστάθεια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συγκρούσεις στο Ισραήλ, συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά αφενός τις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας και αφετέρου προορισμούς που βασίζονται σε αφίξεις από το Ισραήλ όπως η Γαλλία, η Τουρκία και η Ρουμανία, οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αναμένεται να συνεχίσουν σε πορείκα ανάκαμψης μέχρι και την εκπνοή του έτους, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς, φτάνοντας στο 91% των προπανδημικών επιπέδων.

Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν στα επίπεδα του 2019 το 2024, ενώ τα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια είναι πολύ κοντά στην πλήρη ανάκαμψη σε επίπεδο ζήτησης. Βάσει της έκθεσης της ACI Europe από τον Αύγουστο, η επιβατική κίνηση στο ευρωπαϊκό δίκτυο αεροδρομίων παρουσιάζει μείωση μόλις κατά 3,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Μεγαλύτερη έμφαση στο value for money και προτίμηση σε προσιτούς προορισμούς

Τέλος, η ETC υπογραμμίζει ότι οι ταξιδιώτες δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στο value for money κατά την επιλογή ταξιδιωτικών προϊόντων και εμπειριών, συνεχίζοντας ωστόσο να δίνουν προτεραιότητα στις ταξιδιωτικές δαπάνες έναντι άλλων παρά τις οικονομικές πιέσεις που δέχονται.

Αυξανόμενος αριθμός τους επιλέγει προορισμούς για τους οποίους υπάρχει η αντίληψη ότι είναι πιο προσιτοί. Οι χαμηλές τιμές και το ευνοϊκό συνάλλαγμα είναι παράγοντες που πυροδοτούν την ανάκαμψη στην Τουρκία και τη Βουλγαρία, ενώ δημοφιλή πακέτα διακοπών σε προορισμούς όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία συγκεντρώνουν επίσης υψηλή ζήτηση.

Σε γενικές γραμμές, οι Ευρωπαίοι επιλέγουν από μεγαλύτερο φάσμα προορισμών σε σύγκριση με την προπανδημική περίοδο, με τις χώρες που σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο διανυκτερεύσεων έναντι του 2019 να είναι η Τουρκία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία και η Κροατία.

Επιπλέον, οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μια σειρά από τακτικές για να μειώσουν το συνολικό κόστος των διακοπών τους. Πολλοί επιλέγουν να κάνουν κράτηση για τις μεταφορές και τη διαμονή τους πολύ νωρίτερα ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ταξίδια εκτός αιχμής. Οι προτιμήσεις για πακέτα διακοπών επίσης αυξάνονται, καθώς παρέχουν στον ταξιδιώτη τη σιγουριά ότι όλα τα απαραίτητα έξοδα έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε μια ενιαία τιμή.