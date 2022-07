TOPOSOPHY | Μελέτη για τον ΠΟΤ: Η επίδραση της πανδημίας στις νεότερες γενιές και τις ταξιδιωτικές τους συνήθειες

H TOPOSOPHY προχωράει εντός του 2022 στην εκπόνηση δύο εξειδικευμένων μελετών για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), σε σχέση με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Γενιά Ζ (ηλικίας 10-26 ετών) στην ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς διεθνώς. Οι μελέτες αντανακλούν το εγνωσμένο ενδιαφέρον του UNWTO για το μέλλον της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε μια περίοδο διαρκών μεταβολών σε γεωπολιτικό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό και δημογραφικό επίπεδο.

Η πρώτη μελέτη με τίτλο ‘The Impact of COVID-19 on Global Youth: Focus on Asia and Italy’ δημοσιεύτηκε στις αρχές Ιουλίου, με την TOPOSOPHY να ενημερώνει 11 υπουργούς τουρισμού για τα πορίσματα της μελέτης, στο πλαίσιο του Global Youth Tourism Summit υπό την αιγίδα του UNWTO.

Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά πως διαμορφώνονται οι προσδοκίες και η συμπεριφορά των νεότερων γενιών ταξιδιωτών, με βάση τις τάσεις και τις προκλήσεις που συνεχίζει να τροφοδοτεί η πανδημία.

Θέτοντας στο επίκεντρο τις γεωγραφικές ζώνες στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό σε συνδυασμό με την Ιταλία, η μελέτη διαβλέπει τις αλλαγές στις προσωπικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες της Γενιάς Ζ. Η ανάλυση πραγματεύεται θέματα όπως οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών από το κλείσιμο των σχολείων, η ανασφάλεια για την αναζήτηση εργασίας στην μετα-εφηβική ηλικία και η επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση.

Κατ’ επέκταση τα συμπεράσματα της μελέτης για τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν οι αρμόδιοι φορείς στον κλάδο των ταξιδιών και του τουρισμού, προκύπτουν ως απόρροια πρόσθετων συστάσεων για παρεμβάσεις σε σχέση με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υπεύθυνη κατανάλωση και την υγεία και ευεξία των μελών της Γενιάς Ζ.

Η εν λόγω συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού έρχεται σε συνέχεια συναφών μελετών που η TOPOSOPHY εκπόνησε το 2016 για τον Pacific Asia Travel Association (‘Stepping Out of the Crowd’) και το 2020 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (‘ETC Study on Generation Z Travellers’), καθώς και πρόσθετων αναλύσεων και webinars σε σχέση με τις διαφορές στην ταξιδιωτική συμπεριφορά της Γενιάς Ζ και των Millennials.