Ο τουρισμός πολυτελείας στην Ευρώπη μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 500 δισ.ευρώ ετησίως

Ο τουρισμός πολυτελείας στην Ευρώπη, ο οποίος σήμερα αποτελεί μια αγορά αξίας μεταξύ 130 και 170 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μπορεί να τριπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια χάρη στην ανάπτυξη ορισμένων προορισμών και τις επενδύσεις σε υποδομές και εκπαίδευση, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Η μελέτη, που είναι η πρώτη του είδους της σε ευρωπαϊκή κλίμακα, διεξήχθη από την Bain and Company για λογαριασμό της European Cultural and Creative Industries Alliance (ECCIA). Η European Cultural and Creative Industries Alliance αποτελείται από έξι ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς - Altagamma (Ιταλία), Circulo Fortuny (Ισπανία), Comité Colbert (Γαλλία), Gustaf III Kommitté (Σουηδία), Meisterkreis (Γερμανία) και Walpole (Ηνωμένο Βασίλειο) - οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από 600 μάρκες πολυτελείας και πολιτιστικά ιδρύματα.

"Βασισμένο στην τέχνη, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, το έργο μας στηρίζεται στη συνεχή καινοτομία, την αδιάκοπη εστίαση στην ποιότητα, την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και τις ισχυρές εξαγωγές στο εξωτερικό. Τα μέλη μας προσπαθούν για την υψηλότερη ποιότητα σε ό,τι κάνουν, από προϊόντα και υπηρεσίες μέχρι την εμπειρία που προσφέρεται στους καταναλωτές", αυτοσυστήνεται η ECCIA.

«Η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και ο ευρωπαϊκός τουρισμός υψηλής ποιότητας αντιπροσωπεύει από 130 έως 170 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως» , δήλωσε ο Matteo Lunelli, ο νέος πρόεδρος της ECCIA.

Οκτώ φορές περισσότερα έξοδα

Η μελέτη δείχνει ότι ενώ οι τουρίστες πολυτελείας διαμένουν μόλις στο 2% των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων παράγουν σχεδόν το 22% των συνολικών εσόδων του ευρωπαϊκού τουρισμού, αντιπροσωπεύουν το 22% των δαπανών διαμονής και έως και το 33% των δαπανών για πολιτισμό, διασκέδαση και αγορές.

Οι τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου ξοδεύουν οκτώ φορές περισσότερα από τον μέσο όρο των ταξιδιωτικών δαπανών, ενώ τα ξενοδοχεία πολυτελείας απασχολούν διπλάσιο προσωπικό από τη λεγόμενη «κλασική» ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο προηγούνται στον τουρισμό πολυτελείας, με τα σχετικά έσοδα να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ ετησίως ανά χώρα. Για την Ελλάδα η έρευνα αποτιμά τον τζίρο από τον τουρισμό πολυτελείας σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων σε 10 δισ. ευρώ (7% του ΑΕΠ της) και για την Πορτογαλία ο τζίρος εκτιμάται μεταξύ 4 και 6 δισ. ευρώ.

Η μελέτη υπογραμμίζει την εμφάνιση νέων προορισμών στην αγορά του τουρισμού πολυτελείας, μεταξύ των οποίων αναφέρει την Κροατία, τη Σλοβενία ​​και τις σκανδιναβικές χώρες, που προσελκύουν επισκέπτες για τη φυσική και βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Νέοι προορισμοί

«Γνωρίζουμε ότι οι τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης προτιμούν να επισκέπτονται την Ευρώπη για λόγους γαστρονομίας, πολιτισμού, ιστορίας, τέχνης, αγορών, όμως, πλέον η φύση και η βιωσιμότητα των προορισμών θα αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τα ταξίδια πολυτελείας", τονίζει ο Bénédicte Epinay, εκπρόσωπος της Comité Colbert, της γαλλικής ένωσης «για την προώθηση της έννοιας της πολυτέλειας», με μέλη 81 γαλλικές μάρκες πολυτελείας.

«Με τις σωστές ευρωπαϊκές στρατηγικές μπορούμε να αναπτύξουμε και να κατευθύνουμε τον τουρισμό προς την αειφορία και τη φύση», υπογραμμίζει ο κ.Epinay, τονίζοντας την ανάγκη να ανοίξουν νέοι προορισμοί για τους τουρίστες. Για να γίνει αυτό, λέει, είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι υποδομές για να διευκολυνθούν τα ταξίδια. Παράλληλα, πρέπει να γίνουν προσαρμογές στην εκπαίδευση για τον τουρισμό υψηλής ποιότητας, που θα φέρουν την Ευρώπη στην πρώτη θέση παγκοσμίως και σε αυτήν την κατηγορία τουριστών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο τουρισμός πολυτελείας μπορεί να δημιουργεί αξία 520 δισ.ευρώ ετησίως στην Ευρώπη μεταξύ του 2030 και 2035, εφόσον γίνουν όσα χρειάζονται σε υποδομές και εκπαίδευση.