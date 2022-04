Έρευνα Accenture | Αύξηση του ενδιαφέροντος για την εικονική διαβίωση 

Η αυξανόμενη χρήση καθηλωτικών τεχνολογιών, όπως η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα, θα ωθήσει τις εταιρείες που συνδιαλέγονται με καταναλωτές, όπως αυτές του λιανικού εμπορίου, των καταναλωτικών αγαθών και των ταξιδιών, να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε νέες δυνατότητες και εμπειρίες για να συνδυάσουν φυσικούς και εικονικούς κόσμους, ειδάλλως κινδυνεύουν να μείνουν στάσιμες, διαπιστώνουν τα ευρήματα μιας πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας από την Accenture.

Ειδικότερα, η έρευνα η οποία διεξήχθη σε περισσότερους από 11.000 καταναλωτές από 16 χώρες, διαπίστωσε ότι το προηγούμενο έτος, σχεδόν τα 2/3 (64%) των καταναλωτών αγόρασε ένα εικονικό αγαθό ή συμμετείχε σε μια εικονική εμπειρία ή υπηρεσία, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς το 83% των καταναλωτών δείχνει ενδιαφέρον να κάνει αγορές μέσω του metaverse.

Επιπλέον, το 42% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι όταν ψώνιζε για ένα φυσικό προϊόν, επισκέφθηκε διάφορες εταιρείες λιανικής πώλησης στον εικονικό κόσμο για να λάβει συμβουλές, να πραγματοποιήσει μια πληρωμή ή να περιηγηθεί σε μια σειρά προϊόντων, ενώ το 56% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να το πράξει τον επόμενο χρόνο. Μεταξύ των millennials, αυτά τα στοιχεία αυξάνονται σε 51% και 61% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το Accenture Technology Vision 2022, «Meet Me in the Metaverse: The Continuum of Technology and Experience Reshaping Business», περισσότεροι από τους μισούς (55%) των καταναλωτών συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής και των μέσων διαβίωσής τους μετακινείται σε ψηφιακούς χώρους. Σε απάντηση, η συντριπτική πλειοψηφία (90%) των στελεχών λιανικής ανέφερε ότι αναμένει πως οι κορυφαίοι οργανισμοί θα ωθήσουν τα όρια του εικονικού κόσμου για να τον κάνουν πιο πραγματικό, αυξάνοντας την ανάγκη για σταθερή και απρόσκοπτη πλοήγηση μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου. Επιπλέον, το 72% των παγκόσμιων στελεχών δηλώνει ότι το metaverse θα έχει θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του, με το 45% να πιστεύει ότι θα αποτελεί σημαντικό μετασχηματισμό.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι μισοί (50%) των καταναλωτών δήλωσαν ότι αγοράζουν ή θα ενδιαφερόντουσαν να αγοράσουν μια ταξιδιωτική εμπειρία, όπως μια περιήγηση στα αξιοθέατα ή διαμονή σε ξενοδοχείο. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 55% για τους millennials, σε σύγκριση με το 29% των baby boomers. Για αναψυχή, το 54% των καταναλωτών δήλωσε ότι αγοράζει ή ενδιαφέρεται να αγοράσει εισιτήρια για μια συναυλία, μια παράσταση ή αθλητική εκδήλωση που λαμβάνει χώρα εικονικά.

Εκτός από τη δημιουργία νέων τρόπων για αγορές, ταξίδια και κοινωνικές συναναστροφές, τα εικονικά προϊόντα και τοποθεσίες υπογραμμίζουν μια πιθανή ευκαιρία για αύξηση εσόδων σε όλους τους κλάδους.

Σχετικά με την έρευνα

Η έρευνα της Accenture προσφέρει πληροφορίες για τις προοπτικές, το συναίσθημα και τις συμπεριφορές των καταναλωτών δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας (Μάρτιος 2020). Η φετινή έρευνα αφορά όλες τις καταναλωτικές βιομηχανίες, αλλά επικεντρώνεται στα καταναλωτικά αγαθά, το λιανικό εμπόριο και τα ταξίδια. Η Accenture ερεύνησε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 11.311 καταναλωτών από 16 χώρες: Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Βιετνάμ. Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά και απευθύνθηκε σε καταναλωτές που έκαναν αγορές για τους τελευταίους έξι μήνες. Οι ερωτηθέντες κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.

Για το Accenture Technology Vision 2022, η Accenture Research διεξήγαγε μια παγκόσμια έρευνα σε 24.000 καταναλωτές για να καταγράψει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τις αλληλεπιδράσεις και τις πεποιθήσεις σχετικά με την τεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή. Επιπλέον, η Accenture διεξήγαγε έρευνα σε 4.650 στελέχη και διευθυντές C-level σε 23 κλάδους για να κατανοήσει τις προοπτικές τους και τη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών στους οργανισμούς τους.