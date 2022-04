Μελέτη-ορόσημο της Global Business Travel Association | Πώς θα υπάρξει βιωσιμότητα στα επαγγελματικά ταξίδια

Η νέα μελέτη της Global Business Travel Association (GBTA) συγκεντρώνει τις γνώσεις της βιομηχανίας συγκρίνοντας τις αντιλήψεις, τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες δράσης, για πιο βιώσιμα επαγγελματικά ταξίδια.

Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας βιομηχανίας επαγγελματικών ταξιδιών έχει ήδη θέσει ως προτεραιότητα τα βιώσιμα επαγγελματικά ταξίδια, με έμφαση στη μείωση των εκπομπών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ωστόσο, τόσο η βιομηχανία, όσο και οι εξωτερικοί φορείς, όπως είναι για παράδειγμα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, αναγνωρίζουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πληροφορίες της εκτενούς μελέτης που μόλις κυκλοφόρησε "The State of Sustainability in the Global Business Travel Sector" από την Global Business Travel Association (GBTA), τη μεγαλύτερη ένωση επαγγελματικών ταξιδιών στον κόσμο, και την Grayling, παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων δημοσίων υποθέσεων και επικοινωνιών.

Από την μελέτη γίνεται κατανοητό ότι μερικά από τα εμπόδια για την επίτευξη πιο βιώσιμων επαγγελματικών ταξιδιών είναι το αυξανόμενο κόστος, η περιορισμένη ύπαρξη δεδομένων και η έλλειψη πρόσβασης σε ακριβείς πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή στην κουλτούρα του κλάδου, η ευκολότερη παρακολούθηση των δεδομένων και τα εναρμονισμένα πρότυπα θεωρούνται βασικοί παράγοντες. Οι συνεργασίες θα είναι κρίσιμες για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, καθώς τα ζητήματα σχετικά με τον επιμερισμό των οικονομικών βαρών και τη διαθεσιμότητα δεδομένων αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω της συνεργασίας.

Σχετικά, η κα Delphine Millot, αντιπρόεδρος του τμήματος βιωσιμότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ερώτημα πλέον δεν είναι το αν, αλλά το πώς θα υπάρξει βιωσιμότητα στα επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και το πώς θα μετατραπεί η φιλοδοξία σε δράση, ενώ κάτι τέτοιο είναι δυνατό μόνο εάν ο κλάδος ενώσει τις δυνάμεις του.

Η μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης της GBTA, παρέχει σε βάθος δεδομένα και σχόλια, τόσο από παγκόσμιους αγοραστές επαγγελματικών ταξιδιών όσο και από προμηθευτές ταξιδιών, καθώς και από υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ομάδες προβληματισμού και ΜΚΟ, ώστε να αποκαλυφθούν κορυφαίες προτεραιότητες και ευκαιρίες και η βιομηχανία επαγγελματικών ταξιδιών να επιταχύνει το ταξίδι της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Τα βασικά στοιχεία της μελέτης, περιλαμβάνουν τα εξής:

Σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες του κλάδου (89%) αναφέρουν ότι η βιωσιμότητα αποτελεί ήδη προτεραιότητα για την εταιρεία τους.

Ανεξάρτητα από την περιοχή, οι ερωτηθέντες ταξιδιωτικοί αγοραστές και προμηθευτές αναφέρουν ότι η καλύτερη προστασία του πλανήτη είναι προτεραιότητα: Ασία-Ειρηνικός (99%), Ευρώπη (97%), Λατινική Αμερική (91%), Βόρεια Αμερική (84%)

Μόνο το 14% δηλώνει ότι ο κλάδος έχει προχωρήσει στη βιωσιμότητα – αλλά γίνονται βελτιώσεις καθώς το 76% των ταξιδιωτικών αγοραστών έχει ήδη ενσωματώσει ή σχεδιάζει να ενσωματώσει στόχους βιωσιμότητας στις ταξιδιωτικές του πολιτικές.

Το 80% της παγκόσμιας βιομηχανίας επαγγελματικών ταξιδιών αναφέρει ότι διαθέτει ένα τμήμα βιωσιμότητας ή/και ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας και ήδη μετρά (55%) και δηλώνει (56%) βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επαγγελματικών ταξιδιών του.

Το 88% του παγκόσμιου οργανισμού επαγγελματικών ταξιδιών θεωρεί την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως τον νούμερο ένα τομέα προτεραιότητας για δράση.

Το 88% του κλάδου της βιομηχανίας κατατάσσει τη μείωση των εκπομπών ρύπων στα επαγγελματικά ταξίδια ως την κορυφαία προτεραιότητα για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

Για τους επαγγελματίες του κλάδου, μεταξύ των μεγαλύτερων εμποδίων για πιο βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης επαγγελματικών ταξιδιών, είναι το υψηλό κόστος (82%) καθώς και η έλλειψη πληροφοριών και δεδομένων (63%). Οι βασικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την προώθηση της αλλαγής στην κουλτούρα του κλάδου (63%) και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε δεδομένα βιωσιμότητας (63%).

Οι ερωτηθέντες του κλάδου αναφέρουν ότι οι δράσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή για προγράμματα βιώσιμων επαγγελματικών ταξιδιών δίνουν προτεραιότητα σε ενεργειακά αποδοτικά καταλύματα (81%), προμηθευτές με πιστοποίηση βιωσιμότητας (78%) και πτήσεις με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) (73%).

Όσον αφορά τις βιώσιμες ταξιδιωτικές πολιτικές, η κύρια απόκλιση μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών ταξιδιών (καθώς και μεταξύ περιοχών) σχετίζεται με την πολυτροπικότητα και τη συχνότητα των ταξιδιών. 7 στους 10 αγοραστές (73%) υποστηρίζουν την ενθάρρυνση ή την επιβολή λιγότερων ταξιδιών, ενώ το 60% των προμηθευτών δεν ενθαρρύνει αυτή τη γενική μείωση των ταξιδιών. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι Ευρωπαίοι είναι πολύ πιο πιθανό να υποστηρίξουν την ενθάρρυνση ή ακόμη και την επιβολή λιγότερων ταξιδιών και 6 φορές πιο πιθανό από τους Βορειοαμερικανούς να υποστηρίξουν την επιβολή επιλογών πολυτροπικών ταξιδιών.

Οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι θεωρούν το υψηλότερο κόστος (58%) ως το κορυφαίο εμπόδιο για τη βιωσιμότητα του κλάδου και σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) κατατάσσουν την έλλειψη ενδιαφέροντος από ορισμένους μετόχους του κλάδου. Είναι ενδιαφέρον ότι οι μεγαλύτεροι χρόνοι ταξιδιού θεωρούνται πιο πιθανό ως εμπόδιο από όσους βρίσκονται εκτός του κλάδου (41%) παρά από τους ερωτηθέντες του κλάδου (32%). Και η συντριπτική πλειονότητα (96%) των εξωτερικών ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ιεράρχηση των διαδρομών με το μικρότερο αποτύπωμα CO2 είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αντίκτυπο.

Το 90% των αγοραστών ταξιδιών και το 88% των ταξιδιωτικών προμηθευτών αναφέρουν ότι η GBTA θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στην καθοδήγηση της βιομηχανίας σε ένα κοινό ταξίδι βιωσιμότητας.

Μεθοδολογία της μελέτης

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2022, η GBTA εξέτασε 762 παγκόσμιους επαγγελματίες του κλάδου των επαγγελματικών ταξιδιών από τέσσερις περιοχές — Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική και Ασία-Ειρηνικό — για τις απόψεις τους σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στα προγράμματα επαγγελματικών ταξιδιών.

Επίσης, η GBTA εξέτασε 100 σχετικούς εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής, δεξαμενών σκέψης, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και διεθνών οργανισμών, για να ενισχύσει την κατανόησή της σχετικά με τις αντιλήψεις του τομέα παγκοσμίως.