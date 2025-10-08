Τι να κάνεις αυτήν την εβδομάδα (08-15 Οκτωβρίου)

Ό,τι αξίζει να ζήσεις αυτήν την εβδομάδα: Από φιλοζωική τέχνη και αυστραλιανά κρασιά στο Vezené, ρεμπέτικες γιορτές και τζαζ μέχρι φουτουριστικό σινεμά και ένα φεστιβάλ που ενώνει τεχνολογία και ψυχική υγεία

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη





«Αθηνόγατες»: Εικαστική και φιλοζωική στάση στην πόλη

Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, η Andie Art Gallery (Φαραντάτων 17, Αθήνα) εγκαινιάζει την ομαδική έκθεση «Αθηνόγατες», σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Αννίτας Πατσουράκη. Ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική, κοσμήματα και αντικείμενα εμπνευσμένα από τον κόσμο της γάτας συναντούν την προσφορά: τα έσοδα στηρίζουν το «Dorotea’s Cats Rescue» της Δωροθέας Μερκούρη. Πρόκειται για μια εθελοντική προσπάθεια διάσωσης, φροντίδας, στειρώσεων, υιοθεσίας αδέσποτης γάτας, που έχει δημιουργήσει η ηθοποιός. Οι 34 συμμετέχοντες καλλιτέχνες, όλοι φιλόζωοι και φροντιστές αδέσποτων ζώων, μεταφέρουν εικαστικά τα συναισθήματα πληρότητας και ανιδιοτελούς αγάπης της συμβίωσης του ανθρώπου με τα κατοικίδια, μας παρακινούν για συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία τους.

D’Arenberg στο Vezené: Η Αυστραλία στο ποτήρι

Μία και μοναδική βραδιά για οινόφιλους: το Vezené υποδέχεται ένα από τα πιο εμβληματικά και καινοτόμα οινοποιεία της Αυστραλίας. Ο Άρης Βεζενές και ο σεφ Μάριος Μιχαηλίδης υπογράφουν ειδικό μενού που «αγκαλιάζει» τις χαρισματικές ετικέτες, ενώ την οινική ξενάγηση αναλαμβάνει ο ίδιος ο Chester Osborn (4η γενιά, επικεφαλής οινοποιός) μαζί με τον sommelier Γιώργο Καραμπουζούκη. Περιμένουμε τολμηρά blends, ιδιαιτέρως δημιουργικά κρασιά με ανατρεπτικά ονόματα και την ανεπιτήδευτη φιλοσοφία του D’Arenberg. One night only, με φρεσκάδα πρώτων υλών και λεπτομέρεια, όπως κάθε «Spin the Bottle». Κόστος: 95€/άτομο. Κρατήσεις: reservations@vezene.gr | 210 7232002.

«Athens Rebetiko Festival»: Τριήμερο με ρεμπέτικη ψυχή

Το Athens Rebetiko Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Μολύβι» (Ιερά Οδός 154, Αιγάλεω). Μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι και την ελληνική μουσική παράδοση με συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις, προβολές, ομιλίες, εργαστήρια, μαθήματα χορού/μουσικής και παραστάσεις Καραγκιόζη φωτίζουν τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου. Εκθέσεις οργανοποιίας, γραμμοφώνων, συλλεκτικών οργάνων και προσωπικών αντικειμένων του Απόστολου Καλδάρα, μαζί με φωτογραφίες και χώρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους—από τους μυημένους μέχρι όσους το γνώρισαν μέσω TikTok. Μέρος των εσόδων διατίθεται στα Παιδικά Χωριά SOS και στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Δωρεάν είσοδος για ευάλωτες ομάδες.

«Tron: Ares»: Έξοδος με φουτουριστικό παλμό

Δεκαπέντε χρόνια μετά το «Tron: Legacy», η Disney επιστρέφει με πρωταγωνιστή τον Ares, ενός τεχνολογικά προηγμένου λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που περνά στον πραγματικό κόσμο με αποστολή να κατακτήσει την ανθρωπότητα, φέροντας τη σύγκρουση «άνθρωπος vs. μηχανής» στην πρώτη γραμμή. Σκηνοθετεί ο Γιόακιμ Ρένινγκ (The Young Woman and the Sea) και πρωταγωνιστούν Τζάρεντ Λέτο, Γκίλιαν Άντερσον, Γκρέτα Λι και Τζεφ Μπρίτζις, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο πρώτο «Tron».

Η εμπειρία απογειώνεται με την πρωτότυπη μουσική των μοναδικών Nine Inch Nails. Αν θες sci-fi θέαμα με νεύρο, neon αισθητική και καταιγιστικές σκηνές δράσης, αυτό είναι το ραντεβού σου για το σινεμά. Στις αίθουσες στην Ελλάδα από Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Erik Truffaz στο Half Note: Έναρξη με υπογραφή

Το Half Note γιορτάζει 45 χρόνια και ανοίγει τη σεζόν με τον εμβληματικό τρομπετίστα Erik Truffaz. Ο Γάλλος μουσικός επιστρέφει 27 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, για τέσσερις βραδιές, 10–14/10, με το original κουαρτέτο: Marcello Giuliani (μπάσο), Alexis Anérilles (πιάνο), Raphael Chassin (ντραμς). Στο πρόγραμμα, θα παρουσιάσουν κομμάτια από τα πρόσφατα «Rollin’» και «Clap», με την υπογραφή Truffaz που ενώνει jazz, fusion και ηλεκτρονικά στοιχεία σε μια υποβλητική, κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

18ο Διεθνές Φεστιβάλ ART4MORE 2025: Τέχνη, Ψυχική Υγεία και Τεχνολογία

Το διεθνές φεστιβάλ που ενώνει τέχνη, ψυχική υγεία και τεχνολογία επιστρέφει στις 11-12 Οκτωβρίου (ΚΥΒΕ Περιστερίου, Εθνάρχου Μακαρίου, & Κηφισού 1). Μια δράση όπου η τέχνη συναντά την καινοτομία και μαζί ανοίγουν δρόμους για μια καλύτερη ψυχική υγεία. Νέες μορφές τέχνης με VR, AR & immersive media, συμμετοχή σε εργαστήρια/πλατφόρμες, διάλογος με καλλιτέχνες, ειδικούς ψυχικής υγείας και επαγγελματίες τεχνολογίας. Κεντρικό ερώτημα: πώς μπορούν τέχνη και τεχνολογία να ενώσουν δυνάμεις για καλύτερη ψυχική υγεία σήμερα; Ελεύθερη είσοδος, πρόγραμμα από πρωί μέχρι βράδυ. Αν σε ενδιαφέρει πώς η καινοτομία γίνεται εργαλείο φροντίδας και έκφρασης, είναι must.

Morrissey live: Η προπώληση άνοιξε

Ο θρυλικός frontman των Smiths επιστρέφει για μία βραδιά γεμάτη κλασικά και solo διαμαντάκια. Η προπώληση “άνοιξε” (55€). Πρόλαβε να κλείσεις θέση αν θέλεις να τραγουδήσεις «There is a light and it never goes out…» μαζί με χιλιάδες ακόμη. Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 19:00, Κλειστό Φαλήρου (Tae Kwon Do).