Εταιρία Ευβοϊκών Σπουδών: Διάλεξη από την Ιστορικό - Συγγραφέα Λένα Διβάνη στο Αλιβέρι
29 Sep 2025, 18:18 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Το Τμήμα Αλιβερίου της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών διοργανώνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ώρα 19:00 στο Γυμνάνιο Αλιβερίου, μια ξεχωριστή εκδήλωση φιλολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, με καλεσμένη την πολύ γνωστή συγγραφέα, καθηγήτρια της Νομικής και άριστη γνώστρια της ελληνικής και βαλκανικής ιστορίας, Λένα Διβάνη.
Η κ. Διβάνη, συναρπαστική στην παρουσίαση, με αφηγηματική δεινότητα και καταλυτικό χιούμορ, θα μιλήσει για τα επιτυχημένα και ευπώλητα μυθιστορήματά της.
Στα βιβλία της, κυρίως σ’ αυτά με ιστορικό υπόβαθρο, εμφανίζει πτυχές των πρωταγωνιστών της που στους πολλούς είναι άγνωστες και αποκαλύπτονται αφοπλιστικά.
Μερικά από τα πολύ γνωστά μυθιστορήματα της στη διάρκεια της συγγραφικής της πορείας είναι:
- «Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας», μεγάλη εκδοτική επιτυχία που ήταν η αφορμή για την οργάνωση της εκδήλωσης και για το οποίο η κ. Διβάνη θα μιλήσει εκτενώς και θα δεχτεί ερωτήσεις
- «Ραντεβού με την βασίλισσα»,
- «Ονειρεύτηκα τη Διδώ»,
- «Τι έμαθα περπατώντας στον κόσμο»,
- «Το πικρό ποτήρι, Ο Καποδίστριας, η Ρωξάνδρα και η Ελλάδα»
Επίσης έχει συντάξει τις μελέτες «Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας - 1830-1947», «Ασκήσεις πατριδογνωσίας, Ελλάδα και μειονότητες» κ.ά.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε συζήτηση και να θέσει ερωτήσεις για το συγγραφικό της έργο, που συνδυάζει τεκμηριωμένη ιστορική έρευνα με ζωντανή αφήγηση.
