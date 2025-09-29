Ολοκληρώθηκε το 4o Chios Festival - Από την Αρχαιότητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Με τα μάτια του ξεναγού

Η Χίος μετατράπηκε για δώδεκα ημέρες σε ανοιχτό θέατρο Πολιτισμού και Σύγχρονης Δημιουργίας. Στο πλαίσιο του 4ου THE CHIOS FESTIVAL, κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντήθηκαν σε εμβληματικά σημεία του νησιού, ενώνοντας ιδέες, αξίες και εποχές — από τα αρχαία χώματα του Αιγαίου έως την αιχμή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Tο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2025 στη Χίο. Στο πλαίσιο αυτού, φιλοξενήθηκαν εκδηλώσεις σε ιστορικούς/εμβληματικούς χώρους (Εμπορειός, Νέα Μονή, Αυγώνυμα, Κάστρο Χίου, Castelli, Πετροκάραβο, Ανάβατος) ενώ θεματικές του ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη & Ηθική, η Βιοτεχνολογία, το Περιβάλλον & η Τέχνη, η Καινοτομία και η Πολιτιστική Διπλωματία.

Στιγμιότυπα & Κορυφώσεις

· Εμπορειός — Αρχαιολογικός Χώρος: Ο ομ. καθηγητής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ Βασίλης Λαμπρινουδάκης και η Rebecca Sweetman (Καθηγήτρια, Διευθύντρια Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα) μίλησαν για την ιστορία και τις αρχαιότητες της Χίου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το χορωδιακό σύνολο Lyrica. Παρουσίαση: Γιάννης Τζούμας, με ανάγνωση χαιρετισμού του Sir Roderick Beaton.

· Καρδάμυλα — Λιμανάκι: Μουσική συνάντηση από τις δύο πλευρές του Αιγαίου με τους δεξιοτέχνες της λύρας Σωκράτη Σινόπουλο και Çağlar Fidan, με τους Νίκο Παπαγεωργίου και Derya Türkan στο τραγούδι — μια βραδιά που απέδειξε ότι η μουσική γεφυρώνει πολιτισμούς.

· Νέα Μονή & Αυγώνυμα: Η βυζαντινολόγος Teresa Shawcross (Princeton) και η ακαδημαϊκός Ιόλη Καλαβρέζου (Harvard) ανέδειξαν την αρχιτεκτονική και τέχνη του μνημείου UNESCO της Νέας Μονής, συνδέοντάς το με τη βυζαντινή ιστορία της Χίου. Στα Αυγώνυμα, ο συνθέτης Θοδωρής Οικονόμου παρουσίασε το μουσικό σύμπαν «Κύριε, Εκέκραξα» με τη Νινέττα Βαφειά.

· Castelli — Τεχνητή Νοημοσύνη, Περιβάλλον & Τέχνη, Βιοτεχνολογία & Καινοτομία: Σειρά θεματικών με τους Παναγιώτη Ροΐλο (Harvard/ΕΚΔ), Νεκτάριο Ταβερναράκη (Ιατρική Σχολή Π. Κρήτης/πρ. ΙΤΕ), Σπύρο Ν. Πολλάλη (Harvard/Κολλ. Αθηνών), Κωνσταντίνο Φίλη (ΙΔΙΣ), Lou Marinoff (CUNY), Xiaojun Ding (Jiaotong), Νίκο Σηφουνάκη, Λυδία Καρρά (ΕΛΛΕΤ), Νίκη Μπουτάρη (Just a Number), Nicholas Pappas (CUNY), Michele Casamonti (Tornabuoni Art) & Νάκη Παναγιωτίδη. Ακολούθησαν: συζήτηση του Dr. Στέλιου Παπαδόπουλου με την Τασούλα Επτακοίλη, ο Ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής, ο Δρ. Γιώργος Νούνεσης (Δημόκριτος) και ο Darwin Caldwell (Ιταλικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο).

· Μουσικές βραδιές στο Castelli: Τραγούδια από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο με τη Νινέττα Βαφειά και τον Φώτη Νέζη (πιάνο), και τη Σοφία Παπαδημητροπούλου.

· Ιταλική Βραδιά στο Κάστρο της Χίου: Με την παρουσία του Ιταλού Πρέσβη Paolo Cuculi, μουσικοί του Teatro Carlo Felice της Γένοβας παρουσίασαν έργα Beethoven και Paganini, και ακολούθησαν χοροί της Κάτω Ιταλίας/Απουλίας από το συγκρότημα Agrikó.

· Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο: Προβολή της ταινίας «Υπάρχω» και συζήτηση με τους Γιώργο Τσεμπερόπουλο, Κατερίνα Μπέη και Ασημένια Βουλιώτη (συντόνισε η Μαίρη Αυγερινοπούλου). Ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα με Χιώτες καλλιτέχνες στην πλατεία.

· Πετροκάραβο Βροντάδου: Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσίασε το δίπτυχο «Return of the Summer» (χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου & Γιάννη Μανταφούνη) σε μουσική Έκτορα Μπερλιόζ και Γιώργου Κουμεντάκη.

· Αη Γιώργης Συκούσης: Γιορτή γαστρονομίας και παραδοσιακό γλέντι με τοπικούς συλλόγους, με τον σεφ Πέτρο Συρίγο (παρουσίαση: Χρήστος Νέζος).

· Φινάλε στον Ανάβατο («Μυστράς της Χίου»): Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη παρουσίασε τον μονόλογο της Μήδειας με τον μαέστρο Μάρκελλο Χρυσικόπουλο στο πιάνο.

Το 4ο THE CHIOS FESTIVAL πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της UNESCO Greece, με την υποστήριξη της Ιταλικής και της Ελβετικής Πρεσβείας.