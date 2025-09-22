Ψηφιακός μετασχηματισμός της Visit Greece με ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης

Με τα μάτια του ξεναγού

Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την κινηματογράφηση, αεροκινηματογράφηση και φωτογράφηση αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού της επίσημης τουριστικής πύλης Visit Greece. Το υλικό θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, χωρίς εμπορική χρήση.

Επέκταση ψηφιακού περιεχομένου σε όλη την Κρήτη

Η έγκριση αφορά τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας της Περιφέρειας Κρήτης. Οι λήψεις περιλαμβάνουν γενικές φωτογραφίες, αεροφωτογραφήσεις με drone, πανοράματα 360° και σύντομα θεματικά βίντεο από 100 και πλέον αρχαιολογικούς χώρους.

Το παραγόμενο υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υποστήριξη του έργου του ΕΟΤ και δεν θα διατεθεί σε τρίτους ή για εμπορικούς σκοπούς.

Χώροι ανά Εφορεία Αρχαιοτήτων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου:

Αρχαιολογικός χώρος Ελεύθερνας, Αρχαιολογικό Μουσείο, Μονή Αρκαδίου και μουσείο Μονής, Φρούριο Φορτέτζα, Χρωμοναστήρι Δ. Ρεθύμνου.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων:

Αρχαία Κυδωνία, Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Αρχαιολογικός χώρος Απτέρας/Κάστρο, Μονές Γουβερνέτου, Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, Αγίου Ιωάννη Ερημίτη, Κάστρο Γραμβούσας, Ενετικά Νεώρια, Φάρος Χανίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου:

Οχυρή νησίδα Σπιναλόγκα, Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, Αρχαιολογικός χώρος Λατούς, Παναγία Κερά, Αρχαία Ολούς, Φρούριο Καλέ Ιεράπετρας, Αρχαία Ίτανος, Μονή Τοπλού και Μουσείο, Αρχαιολογικός χώρος Ζάκρου, Φρούριο Καζάρμας Σητείας, Αρχαιολογικός χώρος Χαμεζίου, Αρχαιολογικός χώρος Πετρά και Μονή Καψά.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου:

Ανακτορικά συγκροτήματα Κνωσού και Φαιστού, Αρχαιολογικός χώρος Γόρτυνας, Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κειμηλίων, Ενετικό φρούριο Κούλε, Μονές Οδηγήτριας και Αγκαράθου, Ναός Αγίου Ματθαίου, Κάστελο Καταλαγαρίου.

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας:

Σπήλαια Μελιδονίου, Ιδαίον Άντρο, Σπήλαιο Μιλάτου (με περιορισμούς λόγω χειμερινών συνθηκών και εργασιών).

Όροι και περιορισμοί

Οι λήψεις με drone θα γίνουν εντός των περιφραγμένων χώρων, σε ώρες χαμηλής επισκεψιμότητας και εκτός ωραρίου λειτουργίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΥΠΑ για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σημαντικά μνημεία όπως τα ανάκτορα των Μαλίων παραμένουν εκτός φωτογράφησης λόγω ανασκαφών και έργων υποδομής. Στους χώρους της Κνωσού, της Φαιστού, του Κούλε και του Μουσείου Ιερών Εικόνων η κινηματογράφηση θα γίνεται μόνο στους ανοικτούς για το κοινό χώρους.

Για λόγους ασφάλειας, η φωτογράφηση και κινηματογράφηση του Κάστελο Καταλαγαρίου θα αφορά μόνο εξωτερικούς χώρους. Ειδικές συνεννοήσεις απαιτούνται για Φρούριο Φορτέτζα, Μονή Αρκαδίου και Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου.













