H Γεωργιάννα Χιλιαδάκη στο Tornos News: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός»

Της Χριστίνας Κουσουνή

«Το φαγητό είναι ίσως ο πιο άμεσος και αυθεντικός τρόπος για να γνωρίσεις έναν τόπο», δηλώνει η μοναδική Ελληνίδα σεφ με δύο αστέρια Michelin, συνοψίζοντας τη δύναμη του γαστρονομικού τουρισμού. Στη συνέντευξή της στο Tornos News μιλά για τις προοπτικές της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν, τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη του fine dining, αναδεικνύοντας πώς η ελληνική κουζίνα μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη γαστρονομία του μέλλοντος.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

-Κυρία Χιλιαδάκη, έχετε καταφέρει να βάλετε την ελληνική γαστρονομία στον διεθνή χάρτη. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό το ταξίδι και τι σας κρατάει δημιουργικά ανήσυχη μέχρι σήμερα;

Το 2009, όταν δημιουργήσαμε το Funky Gourmet, και η οικονομική κρίση μόλις είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή στη χώρα μας, η γαστρονομία στην Ελλάδα ήταν σε αρκετά πρώιμο στάδιο, ενώ δεν υπήρχαν τόσες επιλογές και χώρος για πειραματισμό. Ήταν μία εποχή που το τοπίο της υψηλής κουζίνας μόλις ξεκινούσε να διαμορφώνεται.

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να αποδείξουμε ότι η ελληνική κουζίνα μπορεί να είναι ταυτόχρονα βαθιά ουσιαστική και ριζοσπαστική: να κρατήσουμε σταθερό επίπεδο μέσα στην κρίση, να εξασφαλίζουμε κορυφαίες πρώτες ύλες, να εκπαιδεύουμε ομάδα και να “χτίζουμε” κοινό που πιστεύει στην εμπειρία. Με προσωπικό ρίσκο και πίστη στο όραμα μας, καταφέραμε να γίνουμε το πρώτο εστιατόριο με ελληνική κουζίνα που απέσπασε δύο αστέρια Michelin, και να είμαι – μέχρι και σήμερα – η μόνη Ελληνίδα Σεφ με αυτόν τον τίτλο παγκοσμίως.

Με την πορεία αυτή θεωρώ πως η Ελλάδα μπήκε πιο δυναμικά στο διεθνές γαστρονομικό χάρτη, έτσι το Funky Gourmet έγινε πόλος έλξης του γαστρονομικού τουρισμού και έφερε το ενδιαφέρον του κοινού. Ήταν μια avant-garde προσέγγιση της ελληνικής κουζίνας, μοντέρνα και πειραματική με βάση την άριστη τεχνική, την επιστημονική εκτέλεση, αλλά και μια θεατρικότητα στο αποτέλεσμα του πιάτου. Ένα απτό θέατρο όπως συνηθίζαμε να λέμε, για να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στο πώς αφηγούμαστε την Ελλάδα.

Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν γίνεται μόνο του. Η δύναμή μου είναι η ομάδα: η αδερφή μου Αργυρώ Χιλιαδάκη, η πολύχρονη συνεργάτιδα μας Ερασμία Μπαλάσκα, η Δανάη Βορίδου, φίλη, σεφ και συν-ιδιοκτήτρια στο ΙΩΔΙΟ, όπως και ο Χάρης Σπύρου, συνέταιρος και συνοδοιπόρος στο πάθος για ποιότητα, παράδοση και εξέλιξη.

Μετά το κλείσιμο του Funky, η επόμενη πρόκληση ήταν να ξεπεράσω τον ίδιο μου τον εαυτό και τις προσδοκίες. Το ΙΩΔΙΟ (από τον Νοέμβριο του 2024) είναι το πιο ώριμο βήμα μου: θαλάσσια Ελλάδα σε πιο καθαρή, άμεση γλώσσα, με sharing φιλοσοφία, όπου η τεχνική υπηρετεί τη γεύση. Η βιωσιμότητα δεν είναι σύνθημα αλλά πρακτική: εποχικότητα, συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς, σεβασμός στον πόρο και ελαχιστοποίηση της σπατάλης.

Τι με κρατά δημιουργικά ανήσυχη; Η ευθύνη ενός πιάτου που πρέπει να “μιλά” στον καλεσμένο, στον παραγωγό, στον τόπο. Πιάτα που μένουν εντυπωμένα στην καρδιά και στο μυαλό του καλεσμένου. Γεύσεις που γιορτάζουν την φρεσκάδα των υλικών και συμβαδίζουν με την βαθιά αίσθηση της βιωσιμότητας η οποία είναι κυρίαρχη στις μέρες μας. Υπάρχει μια υψηλή ευθύνη όταν προσφέρεις ένα πιάτο και αυτό από μόνο του αποτελεί κινητήριο δύναμη για να συνεχίζω να δημιουργώ και να εξελίσσομαι.

-Το εστιατόριο σας "IODIO" στην Αθήνα θεωρείται σημείο αναφοράς για το fine dining. Τι πιστεύετε ότι κάνει τη γαστρονομική εμπειρία σας μοναδική σε σχέση με άλλες προτάσεις υψηλής γαστρονομίας;

Προσωπικά ας ορίσουμε τι εστί fine dining! Για μένα το fine dining σημαίνει άριστη πρώτη ύλη, υψηλή και σωστή τεχνική, δημιουργικότητα, όλα δοσμένα με συνέπεια, φροντίδα και αισθητική. Είναι μια εμπειρία που έχει συνοχή, νόημα και προσωπικότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα συναντά κανείς στο IODIO. Εκεί, η φιλοσοφία μας βασίζεται στον σεβασμό προς τη θάλασσα και τα υλικά της, στην καθαρότητα της γεύσης, αλλά και στην ελευθερία της έκφρασης, σε ένα χαλαρό και άνετο περιβάλλον που σε αγκαλιάζει.

Προσπαθούμε το μενού μας να αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας. Για εμάς η γαστρονομία δεν είναι απλώς φαγητό, αλλά ένας τρόπος έκφρασης, συναίσθημα, αφήγημα και μια ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργικότητα και τον σεβασμό προς την πρώτη ύλη, αλλά και την παράδοσή μας.

Στο ΙΩΔΙΟ, ο όρος του fine dining, ξεφεύγει πλέον από το στερεοτυπικό ψυχρό και απόλυτο περιβάλλον στο οποίο το είχαμε συνηθίσει και γίνεται απλό, οικείο, με μια αίσθηση μοιράσματος, το οποίο σε κάνει να το ζητάς ξανά και ξανά.

Με ένα family style menu και πιάτα τα οποία μοιράζονται και δημιουργούν αυτήν την γλυκιά αίσθηση της οικειότητας, όπου «στοχεύουμε» πρώτα στην καρδιά του καλεσμένου μας, κάνουμε επίκληση στις παιδικές του μνήμες και έτσι θεωρούμε ότι μπορεί να αφεθεί ολοκληρωτικά στο να απολαύσει με ανοιχτό μυαλό τα πιάτα μας, γιατί αρκετά -αν και φαινομενικά παραδοσιακά- παρουσιάζουν μια ευχάριστη απόκλιση από τα συνηθισμένα.

-Η ελληνική κουζίνα διαθέτει μια σπουδαία παράδοση. Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την καινοτομία στα πιάτα σας;

Για μένα η ισορροπία ξεκινά από τον σεβασμό. Τα ελληνικά θαλασσινά είναι τόσο αγνά που δεν χρειάζονται πολλά για να αναδειχθούν – είναι οι αληθινοί πρωταγωνιστές. Η πρώτη μου σκέψη είναι να παραμείνουν το κύριο στοιχείο, γευστικά και οπτικά. Η καινοτομία έρχεται σε δεύτερο χρόνο, όχι για να καλύψει την καθαρότητα της πρώτης ύλης, αλλά για να την τονίσει: με έναν απρόσμενο συνδυασμό, μια εξελιγμένη τεχνική ή ένα ιδιαίτερο στοιχείο, ποτέ εις βάρος του προϊόντος.

Στο ΙΩΔΙΟ τιμούμε την παράδοση και την ομορφιά της θάλασσας, ενώ αφήνουμε τη δημιουργικότητα να φέρει κάτι φρέσκο και συναρπαστικό. Είναι σημαντικό να ξέρεις πότε να πειραματιστείς και πότε να αφήσεις τη θάλασσα να μιλήσει μόνη της. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, αποτίνουμε φόρο τιμής στα ελληνικά υλικά, στη θάλασσα και στη γη μας.

Έτσι γεννήθηκαν πιάτα που εκπλήσσουν, όπως το «Αυγοτάραχο Μελίχλωρο με λευκή σοκολάτα», ή ανανεωμένες ιδέες όπως τα «Γιουβαρλάκια σφυρίδας ταρτάρ». Παράλληλα, κρατάμε την απλότητα με συνταγές όπως το «Ψάρι ημέρας ωμό με ελαιόλαδο & θυμάρι», τιμούμε την παράδοση με το «Χταπόδι στα κάρβουνα» και παίζουμε με διεθνείς αναφορές, όπως το «Καλαμάρι Cacio e Pepe» με έντονο ελληνικό χαρακτήρα.

Στα επιδόρπια, η φιλοσοφία μας θυμίζει κέρασμα σε ταβέρνα: από τη «Mousse γιαούρτι & sorbet μανταρίνι» μέχρι το signature «Παγωτό φυστίκι IODIO» με φιστίκια Αιγίνης, που σε μεταφέρει σε σελίδες ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας.

-Ο γαστρονομικός τουρισμός αναπτύσσεται διαρκώς. Πιστεύετε ότι η υψηλή γαστρονομία μπορεί να γίνει ένα ακόμα ισχυρό "όπλο" για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό;

Ο γαστρονομικός τουρισμός είναι πλέον ένας πολύ σημαντικός λόγος για να ταξιδέψει κανείς. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι κάποιες πόλεις έχουν χτιστεί γύρω από δυνατές γαστρονομικές ταυτότητες, όπως η Κοπεγχάγη με το NOMA, η Βαρκελώνη με το Disfrutar, η Στοκχόλμη με το Frantzén και το Λονδίνο με το Brat και το The Barbary. Αυτά τα εστιατόρια δεν είναι απλώς χώροι όπου πας να φας , είναι προορισμοί από μόνα τους και φέρνουν ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Το ίδιο, με χαρά βλέπω, έχει αρχίσει να συμβαίνει και στην Αθήνα. Ο κόσμος σήμερα δεν ταξιδεύει μόνο για τα αξιοθέατα μας, θέλει να ζήσει τον τόπο, να δοκιμάσει και να νιώσει ότι και οι ντόπιοι. Και το φαγητό είναι ίσως ο πιο άμεσος και αυθεντικός τρόπος για να το πετύχει αυτό. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα έντονο “revival” όπου η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα συναντά σύγχρονες τεχνικές, δημιουργικότητα και διεθνείς επιρροές.

Σήμερα, η γαστρονομία παγκοσμίως περνά μια φάση εξισορρόπησης. Υπάρχει μια στροφή προς την απλότητα, τις καθαρές γεύσεις, την αυθεντικότητα. Το fine dining δεν χάνεται, αλλά σίγουρα αλλάζει.

Αυτό προσπαθώ να ενσωματώσω και στα projects με τα οποία ασχολούμαι: είτε στο δικό μου εστιατόριο, το IODIO, όπου η ελληνική θάλασσα πρωταγωνιστεί μέσα από μια σύγχρονη, ειλικρινή προσέγγιση, είτε στο Yaboo στον Πειραιά, σε συνεργασία με τον σεφ Άγγελο Κοτσίρη.

Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ένας κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός. Με εξαιρετικούς συνεργάτες οι οποίοι γίνονται βασικοί αρωγοί στο τελικό αποτέλεσμα που προσφέρουμε στους καλεσμένους, αλλά και στην εστιατορική σκηνή εκτός της πρωτεύουσας, η Στερεά Ελλάδα και πολλά από τα νησιά μας εντυπωσιάζουν με την εξέλιξη και την αρτιότητα σε αυτό που προσφέρουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, στην ταυτότητά μας και στη δημιουργία εμπειριών που μένουν στον επισκέπτη, όχι μόνο στη μνήμη, αλλά και στην καρδιά.

-Έχετε εμπειρία και με εστιατόρια εκτός Ελλάδας. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές διαφορές που συναντάτε στο κοινό, στις τάσεις και στις προσδοκίες ανάμεσα στην Αθήνα και τις αγορές του εξωτερικού;

Κάθε πόλη που έχω ζήσει και δουλέψει μου έχει αφήσει κάτι μοναδικό, κι αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το κοινό και τις γαστρονομικές του προσδοκίες.

Η Νέα Υόρκη, μια πόλη ενέργεια και ρυθμό που δεν σου επιτρέπει να εφησυχάσεις, σε ωθεί διαρκώς να βρίσκεις τα όριά σου και να τα κατακτάς στοχεύοντας ακόμα υψηλότερα κάθε μέρα. Το κοινό της είναι απαιτητικό, αλλά και ανοιχτό. Θέλει εμπειρίες, ταχύτητα, αλλά όχι χωρίς ουσία.

Στην Ισπανία, αυτό που με άγγιξε ήταν το άκρως δημιουργικό πάθος γύρω από το φαγητό. Μια ένταση στη γεύση, μια θεατρικότητα στην εμπειρία. Το κοινό εκεί απολαμβάνει το φαγητό με όλες του τις αισθήσεις.

Το Λονδίνο, πάλι, με δίδαξε πώς να «μεταφράζω» τις ελληνικές γεύσεις σε μια διεθνή γαστρονομική γλώσσα. Εκεί έμαθα την ακρίβεια, τη δύναμη της πολυπολιτισμικότητας και πώς να τολμώ, χωρίς να διακυβεύω την μαγειρική ταυτότητά μου. Το κοινό είναι πολυποίκιλο, ενημερωμένο, και έτοιμο να δοκιμάσει κάτι νέο, αρκεί να είναι αυθεντικό.

Και φυσικά η Αθήνα όπου κυρίαρχο είναι το συναίσθημα. Οι άνθρωποι έχουν μνήμες, νοσταλγία και άρρηκτη σύνδεση με το φαγητό. Το κοινό στην Ελλάδα αγαπά την παράδοση αλλά έχει αρχίσει να αγκαλιάζει και τη σύγχρονη γαστρονομία. Οι Έλληνες είναι έντονοι και έντονα θα δείξουν την απόλαυση και την ευχαρίστηση τους σε ένα πιάτο, αλλά και το αντίθετο!

Στην Αθήνα υπάρχει ακόμα έντονα ο σεβασμός στην κλασική γεύση και πως αλλιώς θα γινόταν άλλωστε, με τόσα χαρακτηριστικά και πλούσια πιάτα και παραδόσεις! Θεωρώ πως η πρόκληση αφορά στην εξέλιξη της κουζίνας χωρίς να χαθούν τα στοιχεία που την κάνουν μοναδική και τόσο διάσημη. Κι αυτό είναι κάτι που με συναρπάζει.