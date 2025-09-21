FROGMAN GENESIS: Ο Σαρωνικός υποδέχεται το Solo Swimrun
21 Sep 2025, 11:30 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, το Φραγκολίμανο Κορινθίας αναμένεται να μετατραπεί σε σκηνικό μιας ξεχωριστής αθλητικής εμπειρίας. Το Frogman Genesis Solo Swimrun έρχεται να φέρει στο προσκήνιο έναν νέο θεσμό, που συνδυάζει την πρόκληση του τρεξίματος με τη μαγεία της ανοιχτής θάλασσας, σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και επαγγελματισμού, φιλοδοξώντας όχι μόνο να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους συμμετέχοντες αλλά και να αναδείξει τον Σαρωνικό κόλπο ως ανερχόμενο αθλητικό και τουριστικό προορισμό. Η αλληλεπίδραση τοπίου, ανθρώπων και αθλητικής δράσης δημιουργεί μια εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια ενός αγώνα και αγγίζει την αίσθηση ταξιδιού.
Το σημείο εκκίνησης και τερματισμού βρίσκεται στην παραλία του Φραγκολίμανου. Για τους αθλητές που θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους στη μεγάλη διαδρομή του Frogman Genesis, η πορεία περνά από το μικρό και το μεγάλο Αμόνι, φτάνει στο Καλογερολίμανο, όπου οι συμμετέχοντες κάνουν αναστροφή, και επιστρέφουν στο Φραγκολίμανο. Αντίστοιχα, το Frogman Sprint, σε μικρότερη διαδρομή, εκκινεί και ολοκληρώνεται στο ίδιο σημείο, με τους αθλητές να καλύπτουν την απόσταση μέχρι το μεγάλο Αμόνι και πίσω.
Πέρα όμως από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, η διοργάνωση προσφέρει την ευκαιρία σε επισκέπτες και συνοδούς να γνωρίσουν καλύτερα μια γωνιά της Κορινθίας που συνδυάζει γραφικότητα και αυθεντικότητα. Οι παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι μικροί όρμοι και η γειτνίαση με την Αθήνα κάνουν το Φραγκολίμανο ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν σύντομες αποδράσεις με αθλητική ή χαλαρή διάθεση.
Με το Frogman Genesis, ο αθλητικός τουρισμός αποκτά νέα διάσταση στην περιοχή, δημιουργώντας μια γιορτή που ενώνει την πρόκληση της αντοχής με την απόλαυση του τοπίου. Ένα Σαββατοκύριακο που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις σε αθλητές και θεατές, αφήνοντας παρακαταθήκη για το μέλλον της περιοχής.
Σημειώνεται ότι η δράση υλοποιείται από τον Δήμο Κορινθίων, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Athlos Sports & Events και τον Τριαθλητικό Σύλλογο του Ισθμού της Κορίνθου – Triatlon Club Corinth Canal.
διαβάστε ακόμα
- Περού | Βρέθηκε σκελετός αρχαίου θαλάσσιου πλάσματος ηλικίας 12 εκατ. ετών 20/09 | 11:06
- Νέα τιμή εισόδου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από το 2026 19/09 | 14:12
- Πιέρια Όρη: Γιορτή γεύσεων στο 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ του Βουνού και του Δάσους 19/09 | 07:13
- Το Run Greece επιστρέφει στον Πειραιά για δεύτερη χρονιά 18/09 | 12:25
- Πώς θα γιορτάσουν Χανιά και Ρόδος την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 18/09 | 10:00
- Ατλάντα: Δέκα χρόνια Ελληνικού κινηματογράφου στο Atlanta Greek Film Expo 18/09 | 09:01
- Πέντε μέρες γεμάτες τέχνη: Η Art Athina επιστρέφει στο Ζάππειο 18/09 | 07:20
- Σεπτέμβριος γεμάτος εμπειρίες: Από τα βουνά της Ηπείρου έως τη Μεσσηνία και το Αιγαίο 18/09 | 07:05
- Το This Is Athens City Festival γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο 18/09 | 10:45
- OPA!HOMA | Η καρδιά του Αιγαίου θα χτυπήσει στην Τάλσα της Οκλαχόμα 17/09 | 17:28
δημοφιλέστερα
- 1 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Βραχυχρόνια μίσθωση στις ΗΠΑ: Οι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις για μικρότερους προορισμούς 21.09.2025 | AIRBNB
- 3 Η Grecotel γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας στο Ρέθυμνο 21.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Νέο project στον Ερημίτη Κέρκυρας: Τα ελληνοαμερικανικά κεφάλαια, ο ρόλος του Αντετοκούνμπο και οι αντιδράσεις 20.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Πτώση δέντρων στο κέντρο της Αθήνας από τους ανέμους- 2 τραυματισμοί πολιτών 20.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 7 δισ. ο προϋπολογισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 20.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 7 Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου | Κυβερνοεπίθεση «παρέλυσε» τα check-in στα αεροδρόμια Heathrow, Βρυξελλών και Βερολίνου 20.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 8 Η Τήνος με τα 1.000 ξωκλήσια στο διεθνές προσκήνιο | Αφιέρωμα της The Independent 21.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 9 Δράσεις του ΕΟΤ για τουριστική προώθηση στην Πολωνία και την Κίνα 20.09.2025 | ΕΟΤ
- 10 Ξενοδοχεία | Αυτό είναι το πιο αποδοτικό πρωινό - Πώς οι νέες τάσεις και το AI αλλάζουν το "παιχνίδι" 12.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ