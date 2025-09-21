FROGMAN GENESIS: Ο Σαρωνικός υποδέχεται το Solo Swimrun

Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, το Φραγκολίμανο Κορινθίας αναμένεται να μετατραπεί σε σκηνικό μιας ξεχωριστής αθλητικής εμπειρίας. Το Frogman Genesis Solo Swimrun έρχεται να φέρει στο προσκήνιο έναν νέο θεσμό, που συνδυάζει την πρόκληση του τρεξίματος με τη μαγεία της ανοιχτής θάλασσας, σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και επαγγελματισμού, φιλοδοξώντας όχι μόνο να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους συμμετέχοντες αλλά και να αναδείξει τον Σαρωνικό κόλπο ως ανερχόμενο αθλητικό και τουριστικό προορισμό. Η αλληλεπίδραση τοπίου, ανθρώπων και αθλητικής δράσης δημιουργεί μια εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια ενός αγώνα και αγγίζει την αίσθηση ταξιδιού.

Το σημείο εκκίνησης και τερματισμού βρίσκεται στην παραλία του Φραγκολίμανου. Για τους αθλητές που θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους στη μεγάλη διαδρομή του Frogman Genesis, η πορεία περνά από το μικρό και το μεγάλο Αμόνι, φτάνει στο Καλογερολίμανο, όπου οι συμμετέχοντες κάνουν αναστροφή, και επιστρέφουν στο Φραγκολίμανο. Αντίστοιχα, το Frogman Sprint, σε μικρότερη διαδρομή, εκκινεί και ολοκληρώνεται στο ίδιο σημείο, με τους αθλητές να καλύπτουν την απόσταση μέχρι το μεγάλο Αμόνι και πίσω.

Πέρα όμως από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, η διοργάνωση προσφέρει την ευκαιρία σε επισκέπτες και συνοδούς να γνωρίσουν καλύτερα μια γωνιά της Κορινθίας που συνδυάζει γραφικότητα και αυθεντικότητα. Οι παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι μικροί όρμοι και η γειτνίαση με την Αθήνα κάνουν το Φραγκολίμανο ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν σύντομες αποδράσεις με αθλητική ή χαλαρή διάθεση.

Με το Frogman Genesis, ο αθλητικός τουρισμός αποκτά νέα διάσταση στην περιοχή, δημιουργώντας μια γιορτή που ενώνει την πρόκληση της αντοχής με την απόλαυση του τοπίου. Ένα Σαββατοκύριακο που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις σε αθλητές και θεατές, αφήνοντας παρακαταθήκη για το μέλλον της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η δράση υλοποιείται από τον Δήμο Κορινθίων, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Athlos Sports & Events και τον Τριαθλητικό Σύλλογο του Ισθμού της Κορίνθου – Triatlon Club Corinth Canal.