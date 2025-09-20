Περού | Βρέθηκε σκελετός αρχαίου θαλάσσιου πλάσματος ηλικίας 12 εκατ. ετών

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη παρουσίασαν οι παλαιοντολόγοι στο Περού, αποκαλύπτοντας τον απολιθωμένο σκελετό ενός αρχαίου, δελφινοειδούς πλάσματος που εκτιμάται ότι έζησε πριν από 8 έως 12 εκατομμύρια χρόνια.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν τον περασμένο Ιούλιο στην έρημο Οκουκάχε, νότια της Λίμα, μια περιοχή που κάποτε βρισκόταν στον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού. Ο παλαιοντολόγος Μάριο Ουρμπίνα, μέλος της ερευνητικής ομάδας, περιέγραψε τον αρχαίο τόπο ως ένα «μεγάλο ξενοδοχείο», εξηγώντας ότι τα παράκτια βουνά προστάτευαν την περιοχή από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την αναπαραγωγή θαλάσσιων ειδών.

Σύμφωνα με το Κρατικό Ινστιτούτο Γεωλογίας, Μεταλλείων και Μεταλλουργίας (INGEMET) του Περού, η ανακάλυψη ρίχνει φως στη γεωγραφία του παρελθόντος και στις αλλαγές που έχει υποστεί η ακτογραμμή μέσα σε εκατομμύρια χρόνια.

Οι έρημοι του Περού θεωρούνται «πλούσιο νεκροταφείο» αρχαίων θαλάσσιων ειδών. Μόλις νωρίτερα φέτος, βρέθηκε εκεί απολίθωμα συγγενικού είδους του μεγάλου λευκού καρχαρία, ηλικίας περίπου 9 εκατομμυρίων ετών. Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2024, παρουσιάστηκε το απολιθωμένο κρανίο του μεγαλύτερου γνωστού ποτάμιου δελφινιού, που ζούσε πριν από 16 εκατομμύρια χρόνια στην περιοχή που σήμερα είναι ο Αμαζόνιος.