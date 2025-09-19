Νέα τιμή εισόδου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από το 2026

Με τα μάτια του ξεναγού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείο (ΕΑΜ) αποφάσισε τη νέα τιμολογιακή πολιτική του Μουσείου ως προς το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Συγκεκριμένα, το αντίτιμο του εισιτηρίου εισόδου στο ΕΑΜ έως την 31η Δεκεμβρίου του 2025, λόγω εργασιών στο κτήριο του ΕΑΜ, να παραμείνει στα 12€, κατά τη διάρκεια τόσο της θερινής όσο και της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα, η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου του ΕΑΜ διαμορφώνεται στα 20 ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 2026, χωρίς διάκριση μεταξύ χειμερινής και θερινής περιόδου.

Καθορίζεται μειωμένο αντίτιμο για τα εισιτήρια, ύψους 50% του κανονικού αντιτίμου, το οποίο δικαιούνται να καταβάλλουν...

Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης, κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου εκάστου έτους.

Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών.

Η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, στις κάτωθι ημερομηνίες: