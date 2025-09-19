Πιέρια Όρη: Γιορτή γεύσεων στο 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ του Βουνού και του Δάσους

Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, το Ελατοχώρι Πιερίας προγραμματίζει να υποδεχτεί για πέμπτη χρονιά το «Γαστρονομικό Φεστιβάλ του Βουνού και του Δάσους», μια γιορτή που παντρεύει τη φύση με τη γεύση, αναδεικνύοντας τα μυστικά της τοπικής κουζίνας. Ανάμεσα στα έλατα και τους καταπράσινους λόφους, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες που συνδυάζουν την αυθεντικότητα της Πιερίας με τη γαστρονομική δημιουργικότητα.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει τοπικές γεύσεις, μαγειρικές επιδείξεις, υπαίθρια αγορά με προϊόντα παραγωγών της περιοχής, αλλά και μουσικοχορευτικά δρώμενα που μετατρέπουν την εκδήλωση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού. Από παραδοσιακούς χορούς μέχρι ζωντανή μουσική, η ατμόσφαιρα υπόσχεται να είναι γιορτινή, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά σε μια αληθινή γιορτή της τοπικής παράδοσης.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να προβληθούν τα Πιέρια Όρη ως τουριστικός προορισμός πέρα από τα στενά όρια του χειμερινού τουρισμού και της χιονοδρομίας. Μέσα από τη γαστρονομία, οι διοργανωτές επιχειρούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια της περιοχής, να δώσουν ώθηση στην τοπική οικονομία και να διευρύνουν την τουριστική περίοδο, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η φύση, η παράδοση και η τοπική παραγωγή.

Παράλληλα, το φεστιβάλ αποτελεί βήμα για παραγωγούς, επαγγελματίες και δημιουργούς να αναδείξουν όχι μόνο τις παραδοσιακές συνταγές και τα γηγενή προϊόντα, αλλά και καινοτόμες προσεγγίσεις στη γαστρονομία. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ιδιαίτερες γεύσεις, να περιηγηθούν σε τοπικά οινοποιεία και να ανακαλύψουν την πολυμορφία της γαστρονομικής ταυτότητας της Πιερίας.

Το Ελατοχώρι, χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές των Πιερίων, είναι ένας τόπος που συνδυάζει το βουνό με την αυθεντική φιλοξενία. Αγαπημένος χειμερινός προορισμός χάρη στο χιονοδρομικό του κέντρο, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος και τους υπόλοιπους μήνες, καθώς προσφέρει μοναδικές πεζοπορικές διαδρομές, καθαρό αέρα και τοπία που καθηλώνουν. Το φεστιβάλ έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Πιερία δεν είναι μόνο για τον χειμώνα, αλλά και για όσους αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν φύση, γεύση και πολιτισμό.