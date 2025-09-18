Το Run Greece επιστρέφει στον Πειραιά για δεύτερη χρονιά
18 Sep 2025, 12:25 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο Πειραιάς θα φορέσει ξανά τα αθλητικά του για το Run Greece, με έναν βραδινό αγώνα που θα ξεκινήσει στις 19:00 στους δρόμους της πόλης.
Η διοργάνωση, με τη σφραγίδα του ΣΕΓΑΣ, μετρά ήδη δεκατρία χρόνια ιστορίας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες δρομείς. Στον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν τέσσερις διαδρομές: 10 χλμ., 5 χλμ., Family Run και παιδικός αγώνας, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Γρηγορίου Λαμπράκη στο Πασαλιμάνι.
Η πόλη , όπως τονίζεται, έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλα αθλητικά γεγονότα και ο δήμος Πειραιά δεσμεύεται για την άρτια οργάνωση και την υποδοχή των συμμετεχόντων.
