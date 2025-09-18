Το This Is Athens City Festival γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο
18 Sep 2025, 10:45 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, το This Is Athens City Festival μετατρέπει την οδό Αθηνάς στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου σε μια μεγάλη υπαίθρια γιορτή. Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το κέντρο της Αθήνας με όρους βιωσιμότητας, απολαμβάνοντας παιχνίδια, μουσική και ελεύθερη μετακίνηση σε έναν χώρο χωρίς αυτοκίνητα, ανακαλύπτοντας την πόλη διαφορετικά.
Για 24 ώρες, από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, η πολυσύχναστη οδός -από το ύψος της Ευριπίδου μέχρι το Μοναστηράκι- απαλλαγμένη από μηχανοκίνητα οχήματα, θα γεμίσει με δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας, που θα αναδείξουν τον βιώσιμο χαρακτήρα του προορισμού.
Η πρωτοβουλία «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» που διοργανώνεται για 2η χρονιά φέτος από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να δουν το κέντρο της πρωτεύουσας με άλλη ματιά: ως έναν χώρο συνάντησης, παιχνιδιού, μουσικής και ελεύθερης μετακίνησης, έναν χώρο που αναπνέει διαφορετικά και δείχνει τον δρόμο για μια πόλη πιο ανθρώπινη και βιώσιμη, αλλά και ως έναν προορισμό για τους επισκέπτες μέσω της ανάδειξης καινοτόμων εμπειριών και της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Αθήνας.
Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Yποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Αττική 2021-2027», ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
