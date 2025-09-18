Ατλάντα: Δέκα χρόνια Ελληνικού κινηματογράφου στο Atlanta Greek Film Expo

Το Atlanta Greek Film Expo επιστρέφει στις17–19 Οκτωβρίου 2025 στο ιστορικό Tara Theatre, σηματοδοτώντας μια δεκαετία παρουσίας και αναδεικνύοντας την αφρόκρεμα του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Ένας κινηματογραφικός θεσμός που συνεχίζει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και την ελληνική ομογένεια της Ατλάντας, καλεί το κοινό να ζήσει τρεις ημέρες γεμάτες εικόνες, μελωδίες και ελληνικό πάθος.

Η εφετινή διοργάνωση ανοίγει την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. με την πολυσυζητημένη ταινία «Stelios», που σάρωσε τα ταμεία στην Ελλάδα και αφηγείται τη ζωή του αγαπημένου τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη. Στην προβολή θα παρευρεθεί η πρωταγωνίστρια Ασημένια Βουλιώτη, η οποία υποδύεται τη Μαρινέλλα, για ζωντανό Q&A με το κοινό. Η βραδιά θα συνεχιστεί με Red Carpet Opening Party στον ίδιο χώρο.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 4 μ.μ. το ντοκιμαντέρ «Takis» και στις 7 μ.μ. την κωμωδία «Murphy’s Law», ενώ την Κυριακή 19 Οκτωβρίου θα προβληθούν τα δραματικά φιλμ «Riviera» (2 μ.μ.) και «Meat» (5 μ.μ.). Παράλληλα, το κοινό θα απολαύσει τέσσερις μικρού μήκους δημιουργίες και την πρεμιέρα του νέου μουσικού βίντεο του καλλιτέχνη George Skaroulis από την Ατλάντα.

Η αυλαία θα πέσει το βράδυ της Κυριακής με το Grand Finale Party στο φημισμένο ελληνικό εστιατόριο Kyma, όπου οι επισκέπτες θα γιορτάσουν «à la grecque» με γεύσεις, μουσική και πολύ κέφι.

«Πριν από δέκα χρόνια ξεκινήσαμε το Expo για να φέρουμε την Ατλάντα πιο κοντά στη ζωντανή κινηματογραφική κουλτούρα της Ελλάδας», δηλώνει η Μαρία Σαρπ, πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Ατλάντας, που διοργανώνει το φεστιβάλ. «Η επετειακή αυτή έκδοση τιμά την παράδοση με ταινίες, μουσική και γιορτές που αντανακλούν την καρδιά της ελληνικής δημιουργικότητας».

Τα εισιτήρια –μεμονωμένα και σε έξι πακέτα προσφορών– διατίθενται ήδη μέσω της ιστοσελίδας www.atlantagreekfilm.org.



