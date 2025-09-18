Πώς θα γιορτάσουν Χανιά και Ρόδος την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
18 Sep 2025, 10:00 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μια διεθνή αφορμή ανάδειξης της συμβολής του τουρισμού στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία. Στην Ελλάδα, δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς, τα Χανιά και η Ρόδος, προετοιμάζουν ιδιαίτερες εκδηλώσεις για να τιμήσουν τη φετινή γιορτή.
Η «Υπερ-Στράτα» στα Χανιά
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει στις 26 Σεπτεμβρίου την «Υπερ-Στράτα», ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Η εκδήλωση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 και αποτελεί έναν ζωντανό τρόπο έκφρασης της κρητικής πολιτιστικής κουλτούρας, συνδυάζοντας μουσική, χορό και τραγούδι.
Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν όλοι οι Παραδοσιακοί Μουσικοχορευτικοί Σύλλογοι των Χανίων, οι οποίοι έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού πολιτιστικού brand name για την πόλη. Η καθιερωμένη διαδρομή θα ξεκινήσει από το Νεώριο Μόρο και θα καταλήξει στην Πλατεία Κατεχάκη, όπου θα κορυφωθεί η γιορτή με μια εντυπωσιακή σύμπραξη μουσικών και χορευτών. Το δρώμενο θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση των εκπροσώπων των Συλλόγων, ως αναγνώριση της συμβολής τους στη διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης.
Πολιτιστική γιορτή στη Ρόδο
Στη Ρόδο, ο Δήμος επέλεξε να εστιάσει σε μια καλλιτεχνική και υψηλής αισθητικής εμπειρία. Η εκδήλωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, με επίκεντρο τη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Περίπου σαράντα μουσικοί, υπό τη διεύθυνση μαέστρου, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που αναμένεται να εντυπωσιάσει κατοίκους και επισκέπτες, δίνοντας στη Ρόδο τη λάμψη ενός διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος.
Στο πλαίσιο της δράσης, θα παρουσιαστεί το έργο «Καβαφικά» του συνθέτη Αντώνη Κυζούλη, ενώ το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα του νησιού. Η διοργάνωση έχει αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα του νησιού ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού.
Μια γιορτή με πολλαπλά μηνύματα
Οι εκδηλώσεις σε Χανιά και Ρόδο δεν αποτελούν μόνο μια εορταστική στιγμή, αλλά και μια ουσιαστική υπενθύμιση της δύναμης του τουρισμού να συνδέει ανθρώπους και πολιτισμούς. Μέσα από τη μουσική, τον χορό και την τέχνη, οι δύο προορισμοί προβάλλουν τον πλούτο της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά και φορέας πολιτιστικής συνέχειας και κοινωνικής συνοχής.
διαβάστε ακόμα
- Το Run Greece επιστρέφει στον Πειραιά για δεύτερη χρονιά 18/09 | 12:25
- Ατλάντα: Δέκα χρόνια Ελληνικού κινηματογράφου στο Atlanta Greek Film Expo 18/09 | 09:01
- Πέντε μέρες γεμάτες τέχνη: Η Art Athina επιστρέφει στο Ζάππειο 18/09 | 07:20
- Σεπτέμβριος γεμάτος εμπειρίες: Από τα βουνά της Ηπείρου έως τη Μεσσηνία και το Αιγαίο 18/09 | 07:05
- Το This Is Athens City Festival γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο 18/09 | 10:45
- OPA!HOMA | Η καρδιά του Αιγαίου θα χτυπήσει στην Τάλσα της Οκλαχόμα 17/09 | 17:28
- Συγκινητικό αντίο στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - Ο Χολιγουντιανός γόης που ερωτεύτηκε την Κρήτη 17/09 | 11:56
- Εύβοια: Κοντά, αυθεντική, ανθεκτική 16/09 | 11:44
- Το Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας στις “Ιστορίες Επιτυχίας” της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16/09 | 12:12
- Patras Dolce Festival: Η Πάτρα γίνεται η «πρωτεύουσα του gelato» 16/09 | 07:35
δημοφιλέστερα
- 1 Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News 17.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Χερσόνησος | Σταθερός δεσμός με τη Μεγάλη Βρετανία και όραμα για βιώσιμο τουρισμό 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης 17.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 ΙΝΣΕΤΕ: Πρωταθλήτρια στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ελλάδα - Τι επηρεάζει τη φήμη της 17.09.2025 | ΣΕΤΕ
- 8 Σεπτέμβριος γεμάτος εμπειρίες: Από τα βουνά της Ηπείρου έως τη Μεσσηνία και το Αιγαίο 18.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Πέντε μέρες γεμάτες τέχνη: Η Art Athina επιστρέφει στο Ζάππειο 18.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 10 Ryanair: Καταδικάστηκε επιβάτης που επιτέθηκε στο πλήρωμα – Μήνυμα «μηδενικής ανοχής» 17.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ