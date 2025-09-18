Πώς θα γιορτάσουν Χανιά και Ρόδος την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μια διεθνή αφορμή ανάδειξης της συμβολής του τουρισμού στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία. Στην Ελλάδα, δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς, τα Χανιά και η Ρόδος, προετοιμάζουν ιδιαίτερες εκδηλώσεις για να τιμήσουν τη φετινή γιορτή.

Η «Υπερ-Στράτα» στα Χανιά

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει στις 26 Σεπτεμβρίου την «Υπερ-Στράτα», ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Η εκδήλωση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 και αποτελεί έναν ζωντανό τρόπο έκφρασης της κρητικής πολιτιστικής κουλτούρας, συνδυάζοντας μουσική, χορό και τραγούδι.

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν όλοι οι Παραδοσιακοί Μουσικοχορευτικοί Σύλλογοι των Χανίων, οι οποίοι έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού πολιτιστικού brand name για την πόλη. Η καθιερωμένη διαδρομή θα ξεκινήσει από το Νεώριο Μόρο και θα καταλήξει στην Πλατεία Κατεχάκη, όπου θα κορυφωθεί η γιορτή με μια εντυπωσιακή σύμπραξη μουσικών και χορευτών. Το δρώμενο θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση των εκπροσώπων των Συλλόγων, ως αναγνώριση της συμβολής τους στη διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης.

Πολιτιστική γιορτή στη Ρόδο

Στη Ρόδο, ο Δήμος επέλεξε να εστιάσει σε μια καλλιτεχνική και υψηλής αισθητικής εμπειρία. Η εκδήλωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, με επίκεντρο τη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Περίπου σαράντα μουσικοί, υπό τη διεύθυνση μαέστρου, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που αναμένεται να εντυπωσιάσει κατοίκους και επισκέπτες, δίνοντας στη Ρόδο τη λάμψη ενός διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα παρουσιαστεί το έργο «Καβαφικά» του συνθέτη Αντώνη Κυζούλη, ενώ το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις που αναδεικνύουν την ταυτότητα του νησιού. Η διοργάνωση έχει αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα του νησιού ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού.

Μια γιορτή με πολλαπλά μηνύματα

Οι εκδηλώσεις σε Χανιά και Ρόδο δεν αποτελούν μόνο μια εορταστική στιγμή, αλλά και μια ουσιαστική υπενθύμιση της δύναμης του τουρισμού να συνδέει ανθρώπους και πολιτισμούς. Μέσα από τη μουσική, τον χορό και την τέχνη, οι δύο προορισμοί προβάλλουν τον πλούτο της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά και φορέας πολιτιστικής συνέχειας και κοινωνικής συνοχής.