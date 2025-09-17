OPA!HOMA | Η καρδιά του Αιγαίου θα χτυπήσει στην Τάλσα της Οκλαχόμα

Σε παραδοσιακούς ρυθμούς του Αιγαίου θα "χορεύει" η Τάλσα της Οκλαχόμα το επόμενο τριήμερο στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025, το Tulsa Greek Festival OPA!HOMA υποδέχεται το κοινό για 65η χρονιά, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο αυθεντικές γεύσεις, μουσική, χορό και ελληνική φιλοξενία. Πρόκειται για το «μακροβιότερο εθνοτικό φεστιβάλ» της πόλης, που υπόσχεται ένα ταξίδι στις Κυκλάδες χωρίς αεροπορικό εισιτήριο.

Γεύσεις που ταξιδεύουν

Το μενού θυμίζει γιορτινό τραπέζι σε ελληνικό νησί. Από ζουμερό αρνί αργοψημένο με σκόρδο και κοτόπουλο μαριναρισμένο με ελληνικά μυρωδικά, έως παραδοσιακό γύρο, σουβλάκι χοιρινό και τη δροσερή ελληνική σαλάτα. Οι επισκέπτες μπορούν να συνοδεύσουν το γεύμα τους με ελληνικές πατάτες λεμονάτες, φασολάκια “Fasolakia”, ή κλασικό πιλάφι ρυζιού.

Γλυκές αμαρτίες, όπως ο διάσημος μπακλαβάς με μέλι και κανέλα, οι λουκουμάδες με μέλι και κανέλα και οι μυρωδάτοι κουραμπιέδες, κλείνουν ιδανικά το γεύμα.

Ζωντανή εμπειρία

Πέρα από τις γεύσεις, το φεστιβάλ γεμίζει την πόλη με παραδοσιακή μουσική και χορό. Λαϊκά συγκροτήματα, ήχοι μπουζουκιού και ομάδες χορού ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές μετατρέπουν την αυλή του ναού σε αληθινό ελληνικό πανηγύρι.

Μια οικογενειακή γιορτή

Το Tulsa Greek Festival απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, καλώντας τους ]«να σαλπάρουν» για τα ελληνικά νησιά χωρίς να φύγουν από την Οκλαχόμα.