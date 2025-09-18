Πέντε μέρες γεμάτες τέχνη: Η Art Athina επιστρέφει στο Ζάππειο

Της Χριστίνας Κουσουνή

Από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, το Ζάππειο φοράει τα… καλλιτεχνικά του και υποδέχεται την Art Athina 2025. Η ετήσια διοργάνωση σύγχρονης τέχνης επιστρέφει, μετατρέποντας την Αθήνα σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, γκαλερί και φιλότεχνων από όλο τον κόσμο.

Περισσότερες από 70 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν έργα που κινούνται από τη ζωγραφική και τη γλυπτική μέχρι τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη, αποτυπώνοντας τις πιο επίκαιρες τάσεις της διεθνούς σκηνής. Δίπλα στον εκθεσιακό πυρήνα, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα δίνει τον παλμό: design εμπνευσμένο από το γυαλί και τις παραδοσιακές τεχνικές, projects με πειραματικό χαρακτήρα, performances που ξεπερνούν τα όρια του θεάματος και δημόσιες συζητήσεις με προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο νέος κύκλος Art for Tomorrow Talks, όπου ονόματα όπως ο Vincenzo de Bellis, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου και ο Wim Pijbes θα ανοίξουν τον διάλογο για το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει πιο συμπεριληπτική και ευέλικτη στο μέλλον.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι performances, με τον Κωνσταντίνο Ρήγο και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής να παρουσιάζουν αποσπάσματα από το εκρηκτικό Golden Age. Ο φωτογράφος και συγγραφέας Ari Seth Kohen, γνωστός από το project Advanced Style, έρχεται για μια ξεχωριστή έκθεση με τη μούσα του Judith Boyd, προσκαλώντας το κοινό σε έναν διάλογο για την κομψότητα της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα, ο χορογράφος Άγγελος Παπαδόπουλος με το An UMBRA Story οδηγεί το κοινό στην επικράτεια των ονείρων, ενώ το Collectif MASI φέρνει στο Ζάππειο μια περιπατητική περφόρμανς που «παντρεύει» τη λαϊκή αγορά με την αρχιτεκτονική, πρόκειται για μια πραγματική πρόκληση.

Στα projects, σε επιμέλεια της Οντέτ Κουζού, ανεξάρτητοι χώροι τέχνης προτείνουν νέους τρόπους συλλογικής έκφρασης, με έμφαση στις τελετουργίες της καθημερινότητας. Η ενότητα Design, σε επιμέλεια της Τίνας Δασκαλαντωνάκη και του Μάνθου Καλούμενου, στρέφει φέτος το βλέμμα στο γυαλί, υλικό εύθραυστο και ανθεκτικό, διάφανο και γεμάτο βάθος, που γίνεται αφορμή για σύγχρονες δημιουργίες.

Ιδιαίτερη θέση έχει και το Athens Art Book Fair, το πρώτο εγχείρημα στην Ελλάδα αφιερωμένο στις καλλιτεχνικές εκδόσεις, καθώς και το πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina», που φέτος εντάσσει εργαστήρια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, προσφέροντας μια αληθινά συμπεριληπτική εμπειρία.

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, Γιάννα Γραμματοπούλου, μιλώντας στο Tornos News, υπογραμμίζει: «Οι 72 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που είναι ο κορμός της έκθεσης, αναδεικνύουν τις κυριότερες τάσεις της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Παράλληλα, το πλούσιο πρόγραμμα προτείνει στο κοινό projects, design, Talks, το Athens Art Book Fair, το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη και εκδηλώσεις για παιδιά».

Η Art Athina δεν είναι απλώς μια έκθεση είναι εμπειρία. Είναι η αίσθηση ότι περπατάς στο Ζάππειο και κάθε αίθουσα σου αποκαλύπτει μια διαφορετική όψη της σύγχρονης δημιουργίας. Από τις συναντήσεις με νέους καλλιτέχνες μέχρι το καθιερωμένο βραβείο που δίνει βήμα στις νέες γενιές, η διοργάνωση υπενθυμίζει γιατί η Αθήνα έχει κερδίσει τη δική της θέση στον διεθνή εικαστικό χάρτη.