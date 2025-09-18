Σεπτέμβριος γεμάτος εμπειρίες: Από τα βουνά της Ηπείρου έως τη Μεσσηνία και το Αιγαίο

Ο Σεπτέμβριος προμηνύεται πλούσιος σε διοργανώσεις που συνδέουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία με την τουριστική εμπειρία. Από τα Ιωάννινα έως την Πύλο και τη Μυτιλήνη, τρεις διαφορετικές εκδηλώσεις προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις περιοχές μέσα από ένα πρίσμα εξωστρέφειας.

5ο MEGA FOUR Ιωαννίνων «Βασίλης Παππάς»

Η αδρεναλίνη θα ανέβει στα Ιωάννινα με τη διοργάνωση του 5ου MEGA FOUR Ιωαννίνων «Βασίλης Παππάς», που προγραμματίζεται να διεξαχθεί από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού της Λέσχης Αυτοκινήτων 4x4 Ιωαννίνων και της ΕΛ.ΕΤ.Α. Sport, με τη στήριξη του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη αθλητή που έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ενώ φέτος αναμένονται περίπου 500 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Η εκκίνηση θα δοθεί στο κέντρο των Ιωαννίνων, οι ειδικές κατηγορίες θα φιλοξενηθούν στο Ελληνικό, ενώ η ολοκλήρωση και οι απονομές θα γίνουν στη Λάζαινα Αετορράχης. Πέρα από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, ο θεσμός αυτός συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάδειξη της περιοχής των Τζουμέρκων.

«Τσικλητήρεια» στην Πύλο

Στις 27 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Πύλο Μεσσηνίας η αθλητική εκδήλωση «Τσικλητήρεια» 2025, αφιερωμένη στη μνήμη του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, ο ΕΟΤ και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στηρίζουν τη διοργάνωση, η οποία αναδεικνύει την αξία του αθλητικού ιδεώδους και τη σύνδεσή του με την τοπική ιστορία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 10.000 μ., 5.000 μ. και 1.500 μ., αλλά και το «άλμα εις μήκος άνευ φοράς» – το αγώνισμα που χάρισε στον Τσικλητήρα την Ολυμπιακή διάκριση. Η αφετηρία και ο τερματισμός έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μπροστά από την Οικία Κωστή Τσικλητήρα, στο κέντρο της Πύλου.

Πολιτισμός και γεύσεις στη Μυτιλήνη

Την ίδια μέρα, στις 27 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη το Φεστιβάλ Σμύρνης – Μυτιλήνης, με τίτλο «Συνάντηση Πολιτισμού και Γαστρονομίας», σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Δήμο Σμύρνης.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας με έργα από τις δύο πόλεις, μουσική συναυλία με τοπικά τραγούδια και χορούς, καθώς και γαστρονομικό εργαστήριο, Master Class, όπου επαγγελματίες σεφ από Σμύρνη και Μυτιλήνη θα παρουσιάσουν παραδοσιακές και σύγχρονες εκδοχές τοπικών πιάτων, με δυνατότητα γευσιγνωσίας. Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στον ανοιχτό χώρο εκδηλώσεων της Επάνω Σκάλας, με ελεύθερη είσοδο, και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός.

‘Ενας μήνας γεμάτος εμπειρίες

Με αγωνιστικά θεάματα, αθλητικά ιδεώδη και πολιτιστικές ανταλλαγές, οι τρεις αυτές εκδηλώσεις αναμένεται να δώσουν τουριστική ώθηση στις περιοχές τους και να αναδείξουν την ποικιλία εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου.