Συγκινητικό αντίο στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - Ο Χολιγουντιανός γόης που ερωτεύτηκε την Κρήτη
17 Sep 2025, 11:56 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του θρύλου του κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ την Τρίτη, σε ηλικία 89 ετών.
Εκτός από την σπουδαία του καριέρα, κατά την οποία συνέδεσε το όνομά του με αριστουργήματα της μεγάλης οθόνης, λίγοι γνωρίζουν τη στενή του σύνδεση με την Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα με την Κρήτη αλλά και την αγάπη του για αυτήν και τους Έλληνες.
Ο βραβευμένος ηθοποιός, σκηνοθέτης, ιδρυτής του Φεστιβάλ Sundance και επί 25 χρόνια «ξανθός» και «ωραίος» του Αμερικανικού σινεμά, είχε μιλήσει αρκετές φορές για το νησί που τον σημάδεψε. Όπως είχε αναφέρει στο Βήμα, στα μέσα της δεκαετίας του ’60, αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι με την οικογένειά του. Αφού έζησαν για 6 μήνες στην Ισπανία, σε μια μικρή πόλη στον Νότο ονόματι Μίχας, αποφάσισαν να ταξιδέψουν στην Κρήτη, πρώτα στο Ηράκλειο και μετά στην ενδοχώρα του νησιού. Μάλιστα, είχε προσπαθήσει να πείσει την οικογένειά του να μείνουν σε μια σπηλιά στα Μάταλα.
Ο ηθοποιός έζησε έξω από το Ηράκλειο για πέντε μήνες, με την πρώτη του σύζυγο Lola Van Wagenen, την οποία παντρεύτηκε το 1958 και με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
«Πήγα επίσης στην Αγία Τριάδα, στην άλλη πλευρά του νησιού, όπου έζησα για λίγο. Πήγα εκεί με την οικογένειά μου επειδή αγαπούσα την Ελλάδα, διάβαζα για αυτήν, ήθελα να την επισκεφτώ και αγαπούσα τον ελληνικό λαό», είχε δηλώσει στον Greek Reporter.
Σε δηλώσεις του στο MTV Greece, ο Ρέντφορντ είχε αναφέρει ότι πέρασαν οικογενειακώς έναν ολόκληρο μήνα «φανταστικών διακοπών» στην Κρήτη. «Την γύρισα όλη την Κρήτη, έμεινα στην Ελούντα και από εκεί εξερευνήσαμε όλες τις ομορφιές του νησιού», ανέφερε, προσθέτοντας με συγκίνηση: «Πραγματικά έχω γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχω δει φιλοξενία σαν την κρητική».
Άλλωστε, όπως είχε πει, τα ταξίδια ήταν πραγματική εκπαίδευση για εκείνον. «Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο, βαριόμουν… κάτι μέσα μου μού είπε ότι η εκπαίδευσή μου βρισκόταν εκεί έξω, στον κόσμο, στις εμπειρίες από άγνωστους πολιτισμούς. Και αυτό έκανα», είχε πει στο Βήμα.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του την Τρίτη στο σπίτι του στη Γιούτα, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.
Ο Ρέντφορντ γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, στις 18 Αυγούστου του 1936.
