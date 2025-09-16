Εύβοια: Κοντά, αυθεντική, ανθεκτική

Γράφει ο Νικόλας Κελαϊδίτης, Πρόεδρος ΔΣ των εταιρειών Danaos Group DMC και Aurenza Hospitality

Η Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας και η πιο κοντινή «μεγάλη απόδραση» για την Αττική, έχει ό,τι χρειάζεται για να γίνει πρότυπο ποιοτικού και βιώσιμου τουρισμού: ποικιλία τοπίων, ζωντανές κοινότητες, γεύσεις με ταυτότητα, ιστορία, ιαματικά νερά και πρόσβαση από ξηράς. Παρά το δυναμικό της, παραμένει υποαξιοποιημένη. Σκοπός δεν είναι να φέρουμε απλώς «περισσότερο κόσμο», αλλά να χτίσουμε ένα σταθερό μοντέλο που προσφέρει καλύτερες εμπειρίες, μοιράζει δίκαια τα οφέλη στους κατοίκους, προστατεύει το περιβάλλον και απλώνει την κίνηση σε όλο το έτος.

Το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε καθαρά τι προσφέρει ο τόπος. Η Εύβοια μπορεί να σταθεί ως «κοντινή απόδραση, αυθεντική φύση και ευεξία, όλο τον χρόνο». Ο κορμός του προϊόντος στηρίζεται σε τρεις δυνατές εμπειρίες.

Πρώτον, τα «Μονοπάτια Εύβοιας»: καλά σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές, φαράγγια και κορυφές με σημεία ανάπαυσης και νερού, ψηφιακό χάρτη που λειτουργεί και χωρίς σήμα και απλά πρωτόκολλα ασφάλειας.

Δεύτερον, το «Συνεργατικό Ιαματισμού και Ευεξίας Εύβοιας» γύρω από την Αιδηψό, με ήπιες θεραπείες, σωστή διατροφή, περπάτημα και χαλάρωση.

Τρίτον, η «Θάλασσα της Εύβοιας»: μικρές μαρίνες και καταφύγια, θαλάσσιες βόλτες, σπορ και καταδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον.

Γύρω από αυτά «δένουν» διαδρομές γεύσης και παραγωγών, θρησκευτικά μονοπάτια, αναρρίχηση και διάσχιση φαραγγιών, οικογενειακές ποδηλατικές βόλτες και μικρές πολιτιστικές εκδηλώσεις που ζωντανεύουν την άνοιξη και το φθινόπωρο. Οι κύριοι επισκέπτες είναι οι εκδρομείς από την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα, οικογένειες και φυσιολάτρες, άνθρωποι που αναζητούν ευεξία εκτός αιχμής και εργαζόμενοι εξ αποστάσεως που θέλουν ποιότητα ζωής και καλή σύνδεση.

Οι υποδομές πρέπει να υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Χρειάζεται ασφαλές, καθαρά σημειωμένο οδικό δίκτυο με κοινή λογική στη σήμανση, ώστε τα σημεία ενδιαφέροντος να ενώνονται σε κατανοητές διαδρομές. Στη θάλασσα, στοχευμένες αναβαθμίσεις σε υπάρχοντα καταφύγια και μικρές μαρίνες, με απλούς κανόνες για καθαρά νερά και ήσυχες γειτονιές.

Στους βασικούς οικισμούς, καθαροί δημόσιοι χώροι, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καλή κάλυψη κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, κέντρα πληροφόρησης και δημόσιες τουαλέτες που λειτουργούν όλο τον χρόνο. Στις παραλίες, σχέδιο διαχείρισης με όρια χρήσης, προστασία αμμοθινών, τακτική καθαριότητα, πρόσβαση για άτομα με αναπηρία και ζώνες δραστηριοτήτων ώστε να συμβιώνουν λουόμενοι και αθλούμενοι. Μέσα στους οικισμούς, φροντίδα για τις όψεις, ήπια κυκλοφορία και οργανωμένη στάθμευση.

Για να έχει διάρκεια, ο προορισμός χρειάζεται συντονισμό. Δημιουργείται ένας κοινός φορέας διαχείρισης με συμμετοχή Περιφέρειας, Δήμων και επαγγελματιών. Ο φορέας αυτός αναλαμβάνει την ταυτότητα του τόπου, το ετήσιο πρόγραμμα, τον επίσημο ιστότοπο και την εφαρμογή, την ποιότητα των υπηρεσιών, τη διαχείριση κρίσεων και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Φτιάχνει έναν απλό «οδηγό ταυτότητας» για το πώς μιλάμε και τι εικόνα δείχνουμε προς τα έξω, και έναν «οδηγό λειτουργίας» για ξεναγήσεις, διαδρομές, γεύματα-εμπειρία και δραστηριότητες στη φύση, ώστε να υπάρχει κοινό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας. Ορίζει επίσης βασικούς κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών ώστε να προστατεύονται οι γειτονιές, θεσπίζει κώδικα συμπεριφοράς για τους επισκέπτες και τρέχει το πρόγραμμα «Ο Τουρισμός στηρίζει τον Τόπο», όπου ένα μικρό ποσό από κάθε διανυκτέρευση ή εμπειρία κατευθύνεται σε αναδασώσεις, καθαρισμούς και συντήρηση μονοπατιών.

Υπάρχουν όμως και κομβικά ζητήματα που συχνά μένουν εκτός σχεδίου, τα οποία εδώ μπαίνουν μπροστά.

Πρώτον, η «φέρουσα ικανότητα»: για κάθε παραλία, μονοπάτι και οικισμό μπαίνουν όρια, ώστε να μην εξαντλείται ο τόπος.

Δεύτερον, ο χάρτης κινδύνων και η πολιτική προστασία: σχέδια για πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς, σαφείς ρόλοι και γρήγορη ενημέρωση όταν κάτι συμβαίνει.

Τρίτον, η προσβασιμότητα σε βάθος: έλεγχοι και παρεμβάσεις ώστε άνθρωποι με αναπηρία να κινούνται άνετα σε διαδρομές, μουσεία και θάλασσα.

Τέταρτον, τα νερά, η ενέργεια και τα απορρίμματα: εξοικονόμηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μείωση πλαστικών μιας χρήσης και κίνητρα για «πράσινες» πρακτικές σε επιχειρήσεις.

Πέμπτον, η μετακίνηση του «τελευταίου χιλιομέτρου»: τοπικά δρομολόγια προς μονοπάτια και παραλίες, σημεία με κοινόχρηστα ποδήλατα και χώρους στάθμευσης στην είσοδο των δημοφιλών σημείων.

Έκτον, η στέγαση του εποχικού προσωπικού: λύσεις φιλοξενίας και κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να βρίσκουν και να κρατούν ανθρώπους.

Έβδομον, η προστασία μνημείων και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής: συντήρηση, όρια επισκεψιμότητας εκεί που χρειάζεται και πολυγλωσσικές επεξηγήσεις για να σέβονται οι επισκέπτες τον χώρο.

Όγδοον, τα δεδομένα: μετρητές κίνησης στα μονοπάτια και ανώνυμα στατιστικά από την επίσημη εφαρμογή βοηθούν στον σχεδιασμό, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Η τοπική κοινωνία είναι στο κέντρο. Δημιουργείται μια «Ακαδημία Τουρισμού Εύβοιας» με μαθήματα εξυπηρέτησης, ψηφιακών δεξιοτήτων, μαγειρικής με τοπικά προϊόντα, θεματικής ξενάγησης και βιώσιμων πρακτικών. Μικρές επιχειρήσεις στηρίζονται με μικροχρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια για να αναβαθμίσουν χώρους, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να στήσουν νέες εμπειρίες. Ενισχύονται οι δεσμοί παραγωγών, εστίασης και καταλυμάτων με «τοπικό πρωινό», «καλάθι Εύβοιας» και ελάχιστο ποσοστό τοπικών προμηθειών στα εστιατόρια. Δημιουργείται απλός μηχανισμός για παράπονα και προτάσεις πολιτών, καθώς και δημόσιος πίνακας με τους βασικούς δείκτες για να βλέπουμε όλοι την πορεία του τόπου.

Στην προβολή, ο τόπος χρειάζεται καθαρή και ενιαία παρουσία στο διαδίκτυο. Ο επίσημος ιστότοπος και η εφαρμογή συγκεντρώνουν διαδρομές, εκδηλώσεις, χρήσιμες πληροφορίες και δυνατότητα να κλείνει κανείς εμπειρίες. Για την Ελλάδα λανσάρουμε την ιδέα «Εύβοια – 52 Σαββατοκύριακα», με θεματικά διήμερα που συνδυάζουν φύση, γεύση και πολιτισμό. Για το εξωτερικό, συνεργαζόμαστε με ταξιδιωτικά γραφεία και ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων και φιλοξενούμε δημοσιογράφους και φωτογράφους ώστε να γράψουν για τον τόπο.

Θεσπίζεται το «Πάσο Εμπειριών Εύβοιας», ένα ψηφιακό πάσο στο κινητό με προνόμια και εκπτώσεις σε μουσεία, διαδρομές, μετακινήσεις και τοπικά προϊόντα· απλό στη χρήση του, ώστε να το αξιοποιούν και οι επιχειρήσεις και οι επισκέπτες. Προβλέπεται επίσης σχέδιο για τον κινηματογραφικό τουρισμό, με διευκολύνσεις στις παραγωγές που σέβονται τον τόπο και αφήνουν προστιθέμενη αξία, καθώς και φροντίδα για τη διαδικτυακή φήμη: παρακολούθηση σχολίων, ήρεμες και τεκμηριωμένες απαντήσεις, γρήγορες διορθώσεις όταν κάτι δεν πάει καλά.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανθεκτικότητα διαπερνούν όλες τις κινήσεις. Μαζί με τις αναδασώσεις και τη φροντίδα των ρεμάτων, προχωρούν μέτρα για δροσερούς δημόσιους χώρους, σκίαση, εξοικονόμηση νερού και προληπτική πυροπροστασία. Υιοθετείται πιο ήπιος νυχτερινός φωτισμός εκεί που γίνεται, ώστε να φαίνεται ο ουρανός και να προσφέρονται ήσυχες εμπειρίες παρατήρησης. Επιλέγονται εκδηλώσεις χαμηλής όχλησης που ταιριάζουν με το τοπίο και τους κατοίκους. Τα μνημεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί και οι ευαίσθητες περιοχές μπαίνουν σε πρόγραμμα σταδιακής συντήρησης και καθαρών κανόνων επίσκεψης.

Για να σταθεί οικονομικά το σχέδιο, χρειάζεται μίξη πόρων. Τα κοινόχρηστα έργα χρηματοδοτούνται κυρίως δημόσια. Οι μαρίνες και ορισμένες εγκαταστάσεις μπορούν να προχωρήσουν με συμπράξεις και παραχωρήσεις, με σαφείς κανόνες και διαφάνεια. Οι μικρές επιχειρήσεις ενισχύονται με μικροεπιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Ο κοινός φορέας λειτουργεί ως «ένα γραφείο για όλα»: καθοδήγηση για άδειες, πρότυπα τεχνικών φακέλων, έτοιμες ιδέες εμπειριών προς πώληση και βοήθεια ώστε οι επενδύσεις να ωριμάζουν σωστά πριν ξεκινήσουν.

Τίποτα δεν μένει χωρίς μέτρηση. Παρακολουθούμε διανυκτερεύσεις, μέση διάρκεια παραμονής, πληρότητα και έσοδα ανά δωμάτιο, εποχικότητα, δαπάνη ανά επισκέπτη, κίνηση στα μονοπάτια, ικανοποίηση επισκεπτών, συμμετοχή επιχειρήσεων σε πιστοποιήσεις, ποσοστό τοπικών προμηθειών, καθώς και περιβαλλοντικούς δείκτες όπως απορρίμματα και κατανάλωση νερού και ενέργειας. Ελέγχουμε και κοινωνικούς δείκτες: διατήρηση μόνιμου πληθυσμού, νέες θέσεις εργασίας, αποδοχή του τουρισμού από τους κατοίκους. Τα στοιχεία αναρτώνται δημόσια και, όταν κάτι δεν λειτουργεί, αλλάζει.

Η Εύβοια δεν χρειάζεται να μιμηθεί κανέναν. Μπορεί να γίνει η κοντινή, ποιοτική ανάσα της ηπειρωτικής Ελλάδας: διαδρομές που σε φέρνουν στη φύση χωρίς ταλαιπωρία, θάλασσα καθαρή και ήρεμη, γεύσεις που στηρίζουν τον τόπο, άνθρωποι που κερδίζουν από τον τουρισμό χωρίς να χάνουν την καθημερινότητά τους. Με καθαρό προσανατολισμό, απλούς κανόνες, σεβασμό στο περιβάλλον και συνεργασία χωρίς εγωισμούς, η τουριστική ανάπτυξη της Εύβοιας μπορεί να είναι ουσιαστική και ανθεκτική για πολλά χρόνια.