Σήμερα ξεκινά στην Καστοριά το διεθνές έργο EnoGastroDEST

Η Καστοριά φιλοξενεί από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, έως και τις 19 του μήνα, την εναρκτήρια εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου “EnoGastroDEST”, που διοργανώνει η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας (ΕΤΔΥΜΑ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (ECTN).

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Interreg Europe, έχει στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της οινολογικής και γαστρονομικής κληρονομιάς, ενισχύοντας τον βιωματικό και βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην Καστοριά βρίσκονται ήδη εκπρόσωποι από όλη την Ευρώπη – Πορτογαλία, Ρουμανία, Γερμανία, Μολδαβία, Κύπρο, Ουγγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ισπανία – συμμετέχοντας σε μια πολυδιάστατη πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ πολιτικών, επαγγελματιών του τουρισμού, ακαδημαϊκών και στελεχών της βιομηχανίας τροφίμων και οίνου.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στο Ενυδρείο της Καστοριάς, με θεματικές για τη γαστρονομική παράδοση, την αμπελουργία και τον οινοτουρισμό. Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, οι σύνεδροι θα επισκεφθούν οινοποιεία της Δυτικής Μακεδονίας και θα συμμετάσχουν σε δράσεις δικτύωσης στη λίμνη της πόλης.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η Δρ. Πολυτίμη Φαρμάκη, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα παρουσιάσει το όραμα για την ανάπτυξη του βιωματικού οινογαστρονομικού τουρισμού στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταγραφή καλών πρακτικών, που θα τροφοδοτήσουν τη βάση δεδομένων του Interreg Europe, δίνοντας εργαλεία σε ευρωπαϊκές περιφέρειες για να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στον οινογαστρονομικό τουρισμό.

Όπως σημειώνει η Περιφέρεια, «στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον μοναδικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες».

Η διοργάνωση αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική κίνηση στην Καστοριά, να προβάλει τα τοπικά προϊόντα και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται.