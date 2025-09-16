Patras Dolce Festival: Η Πάτρα γίνεται η «πρωτεύουσα του gelato»
16 Sep 2025, 07:35 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Η Πάτρα ετοιμάζεται να βάλει τη δική της γλυκιά σφραγίδα στον ευρωπαϊκό γαστρονομικό χάρτη. Από σήμερα 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, η Αγορά Αργύρη φιλοξενεί το Patras Dolce Festival, τον ελληνικό σταθμό του ευρωπαϊκού έργου GELATOn the ROAD, που υλοποιείται από την ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. – Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του Creative Europe 2021-2027.
Για τρεις ημέρες, το αυθεντικό gelato συναντά τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα:
Pop-Up Museum με την ιστορία και τον πολιτισμό του gelato
Cooking shows με τοπικά συστατικά και μυστικά αειφορίας
Workshops για το κοινό και επαγγελματίες
Διαγωνισμό Sustainable Scoops, με gelatieri που δημιουργούν νέες γεύσεις βασισμένες σε τοπικά προϊόντα
Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά
Και φυσικά, το Gelato Station
Το Patras Dolce Festival είναι ένας τόπος συνάντησης για οικογένειες, επαγγελματίες της εστίασης και επισκέπτες, που θα γνωρίσουν από κοντά τις νέες τάσεις στη βιώσιμη γαστρονομία. Παράλληλα, η Patras Gelato Restaurant Week (15-20 Σεπτεμβρίου) θα φέρει σε εστιατόρια της πόλης ειδικά μενού εμπνευσμένα από το gelato.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο διαγωνισμός Sustainable Scoops, μέσα από τον οποίο Έλληνες gelatieri, pastry chefs και chefs θα διεκδικήσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό στην Ιταλία, με έπαθλα οικολογικό εξοπλισμό αξίας έως 5.000 ευρώ. Όσοι συμμετάσχουν στα workshops θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το ευρωπαϊκό έργο.
