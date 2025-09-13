3ο Alfeios Eco Festival: Οικολογία και βιώσιμος τουρισμός στον Πύργο

Ο Πύργος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο δυναμικά και καινοτόμα περιβαλλοντικά γεγονότα της Ηλείας, με την έλευση του 3ου Alfeios Eco Festival 2025, που προγραμματίζεται για τις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον λόφο Επαρχείου. Η διοργάνωση αναλαμβάνεται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Ψηφιακό Άλμα Κοιν.Σ.Επ.» και υπόσχεται να φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον βιώσιμο τουρισμό, την αειφορία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη συνειδητή κοινωνική δράση.

Ειδικότερα, το φεστιβάλ έχει ως βασικό στόχο να κινητοποιήσει επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και συλλόγους της Ηλείας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, δημιουργώντας έναν χώρο συλλογικής δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, όπως εργαστήρια, παρουσιάσεις, διαδραστικά δρώμενα και βιωματικές εμπειρίες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ορθολογικές πρακτικές διαχείρισης πόρων, να ανακαλύψουν καινοτόμες λύσεις για την αειφορία και να ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία. Η εκδήλωση στοχεύει επίσης στην προώθηση μιας κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία συνδέει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την κοινωνική και οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.

Η θεματολογία του Alfeios Eco Festival συνδέεται άμεσα και με τους στόχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς το φεστιβάλ εστιάζει στην ανάδειξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή, προάγοντας παράλληλα την αειφορική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Μέσα από την προβολή καλών πρακτικών και την ευαισθητοποίηση του κοινού, η εκδήλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρού οικολογικού και κοινωνικού αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής. Οι δράσεις του φεστιβάλ, πέρα από την οικολογική διάσταση, προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις τοπικές αξίες της Ηλείας, ενισχύοντας την προβολή του τόπου και δημιουργώντας ευκαιρίες για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα, η εκδήλωση δίνει χώρο σε νέες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην κοινωνική και οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, όπως η προώθηση τοπικών προϊόντων, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει στη συνδιοργάνωση του Alfeios Eco Festival, συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία του φεστιβάλ και στην προώθηση ενός βιώσιμου και φιλικού προς το περιβάλλον τουριστικού προτύπου, που ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση και προβάλλει τις μοναδικές πολιτιστικές και φυσικές αξίες της Δυτικής Ελλάδας.