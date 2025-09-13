Διεθνής Διάκριση για το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας
13 Sep 2025, 09:02 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, κατέκτησε διεθνή αναγνώριση, εντάσσοντάς το στην παγκόσμια ελίτ των πολιτιστικών προορισμών. Σύμφωνα με το Tripadvisor, το μουσείο συγκαταλέγεται πλέον στο κορυφαίο 10% παγκοσμίως, βάσει των κριτικών και των αξιολογήσεων των επισκεπτών από όλο τον κόσμο, αποσπώντας τη διάκριση Travelers’ Choice 2025.
Η βράβευση αυτή αναδεικνύει τη μοναδική αξία του μουσείου, που φιλοξενεί εξαιρετικά εκθέματα της προϊστορικής Θήρας, και επιβεβαιώνει τη σημασία του στη διατήρηση και προβολή της κυκλαδικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Επισκέπτες και ειδικοί τονίζουν την ποιοτική εμπειρία περιήγησης και την υψηλή μουσειακή παρουσίαση, στοιχεία που το καθιστούν σημείο αναφοράς για την ελληνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή.
Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στα πολλά βραβεία και αναγνωρίσεις που έχει αποσπάσει η Σαντορίνη ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός, ενισχύοντας την εικόνα της ως ένα νησί όπου η φυσική ομορφιά συναντά την πολιτιστική υπεροχή.
