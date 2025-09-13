Syros Healing Waves Festival 2025: Η Σύρος σε ρυθμούς θεραπείας και τέχνης

Από την 1η έως τις 5 Οκτωβρίου η Ερμούπολη μετατρέπεται σε σκηνή συνάντησης επιστήμης, τέχνης και ψυχικής αναγέννησης, φιλοξενώντας το Syros Healing Waves Festival.

Κεντρικός προσκεκλημένος είναι ο κορυφαίος ψυχίατρος του Harvard, Bessel van der Kolk, συγγραφέας του διεθνούς best seller The Body Keeps the Score, πλαισιωμένος από τη Licia Sky και τον Benjamin Fry. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια, yoga με θέα το Αιγαίο, ψυχόδραμα, Afro Yoga και δράσεις ανοιχτές στο κοινό με θέματα από την ψυχική ανθεκτικότητα μέχρι τα διαγενεακά τραύματα.

Παράλληλα, η τέχνη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο: εικαστική έκθεση στο Βιομηχανικό Μουσείο, μουσικοποιητική συναυλία Καβάφης στο Θέατρο Απόλλων και, ως κορύφωση, η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου Healing Waves του διεθνούς συνθέτη Zbigniew Preisner. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με γλέντι στον ιστορικό Ταρσανά, συνδέοντας τον πολιτισμό με την τοπική παράδοση.

Η συμμετοχή είναι δυνατή δια ζώσης ή διαδικτυακά, με ειδικές εκπτώσεις για φοιτητές και ΑΜΕΑ.