Syros Healing Waves Festival 2025: Η Σύρος σε ρυθμούς θεραπείας και τέχνης
13 Sep 2025, 08:30 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Από την 1η έως τις 5 Οκτωβρίου η Ερμούπολη μετατρέπεται σε σκηνή συνάντησης επιστήμης, τέχνης και ψυχικής αναγέννησης, φιλοξενώντας το Syros Healing Waves Festival.
Κεντρικός προσκεκλημένος είναι ο κορυφαίος ψυχίατρος του Harvard, Bessel van der Kolk, συγγραφέας του διεθνούς best seller The Body Keeps the Score, πλαισιωμένος από τη Licia Sky και τον Benjamin Fry. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια, yoga με θέα το Αιγαίο, ψυχόδραμα, Afro Yoga και δράσεις ανοιχτές στο κοινό με θέματα από την ψυχική ανθεκτικότητα μέχρι τα διαγενεακά τραύματα.
Παράλληλα, η τέχνη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο: εικαστική έκθεση στο Βιομηχανικό Μουσείο, μουσικοποιητική συναυλία Καβάφης στο Θέατρο Απόλλων και, ως κορύφωση, η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου Healing Waves του διεθνούς συνθέτη Zbigniew Preisner. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με γλέντι στον ιστορικό Ταρσανά, συνδέοντας τον πολιτισμό με την τοπική παράδοση.
Η συμμετοχή είναι δυνατή δια ζώσης ή διαδικτυακά, με ειδικές εκπτώσεις για φοιτητές και ΑΜΕΑ.
διαβάστε ακόμα
- Κνωσός: Εκδήλωση για την προβολή ταινίας με την απεικόνιση της θάλασσας στην κεραμική του θαλάσσιου ρυθμού 12/09 | 11:27
- Το Tsagarada Escape Festival επιστρέφει με ήχους, γεύσεις και εμπειρίες στο Πήλιο 12/09 | 07:25
- Έκθεση σύγχρονης τέχνης "all aboard" στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 11/09 | 14:56
- Brevet Φιλίππων: Ποδηλατική γιορτή πολιτισμού και τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία 11/09 | 09:40
- Σαντορίνη: Στις 20 Σεπτεμβρίου η εντυπωσιακή εικονική έκρηξη «Ηφαίστεια 2025» 11/09 | 08:35
- "6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου" στον Άγιο Νικόλαο - Γιορτή γεύσεων με αφιέρωμα στον Σπύρο Κοκοτό 10/09 | 09:10
- Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» ταξιδεύει τα Ελληνικά παραδοσιακά πιάτα στην Κίνα 09/09 | 14:33
- Έως τις 11 Σεπτεμβρίου η Χίος φιλοξενεί τον παγκόσμιο τελικό στρατηγικής «Conquest» 09/09 | 09:04
- 1ο Ilida Agro & Food Festival: Γεύσεις, πολιτισμός και τουρισμός στην Αμαλιάδα 09/09 | 08:15
- Ολοκληρώθηκαν τα καλοκαιρινά γυρίσματα για την προβολή της Πιερίας 08/09 | 17:04
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Ξενοδοχεία | Αυτό είναι το πιο αποδοτικό πρωινό - Πώς οι νέες τάσεις και το AI αλλάζουν το "παιχνίδι" 12.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Bιβλίο – βιογραφία του Βάσου Μηναΐδη | "Γεννήθηκα Καρπάθιος, μεγάλωσα Ροδίτης και ζω Δωδεκανήσιος" 12.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Ryanair: «Προστατέψτε τις υπερπτήσεις ή παραιτηθείτε» - 700 πτήσεις ακυρώνονται λόγω απεργίας στη Γαλλία 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Ισπανία: Μαχαίρι στο κάπνισμα στους δημόσιους χώρους φέρνει νέο νομοσχέδιο 12.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 7 Aegean: Νέα Corporate Affairs & Communications Director η Μαρίνα Βάλβη 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Έρευνα MRB | 7 στους 10 δεν βλέπουν ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ 12.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 9 CLIA: Στροφή της παγκόσμιας κρουαζιέρας σε εναλλακτικά καύσιμα και πράσινες τεχνολογίες 12.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 UN Tourism | Άνοδος 5% των διεθνών ταξιδιών το α’ εξάμηνο του 2025 παρά τις προκλήσεις 12.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ