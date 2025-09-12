Κνωσός: Εκδήλωση για την προβολή ταινίας με την απεικόνιση της θάλασσας στην κεραμική του θαλάσσιου ρυθμού

Η Περιφέρεια Κρήτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, η Βρετανική Σχολή Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτου Ελλάδος και η ΑΜΚΕ Photoxenia παρουσιάζουν μια ταινία μικρού μήκους των Davide Fecarotti και Noé Arthur Vercaemst με τίτλο Un vase, des histoires (Ένα αγγείο, διαφορετικές ιστορίες) που συνδυάζει την τέχνη, την αρχαιολογία, την οικολογία και το αρχειακό υλικό φωτίζοντας όψεις του θαλάσσιου βυθού μέσα από τη δύναμη της εικόνας. Πρόκειται για τον βυθό της κρητικής θάλασσας και των ακτών της νήσου, όπως αποτυπώθηκε στα κεραμικά αγγεία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Βρισκόμαστε στην περίοδο 1500-1450 π.Χ. και στα μινωικά ανάκτορα καλλιεργείται η μόδα της νέας εποχής στη διακόσμηση της κεραμικής υψηλών προδιαγραφών: οι συνθέσεις του Θαλάσσιου Ρυθμού. Χταπόδια αγκαλιάζουν το σώμα ενός κλειστού αγγείου, αχινοί και κοράλλια τα τελετουργικά ρυτά, θαλάσσια όντα κολυμπούν ανάμεσα σε φύκια, βράχια και κοχύλια, ναυτίλοι-αργοναύτες κινούνται αργά ανάμεσα σε λωρίδες δικτυωτού πλέγματος - τη συμβατική δήλωση του αμμώδους βυθού. Θα ήταν ίσως έργα ειδικευμένων εργαστηρίων που με συνθέσεις αποδίδουν τον κόσμο της θάλασσας από ηλιο-αστερίες, κοχύλια-τρίτωνες και λογής-λογής φύκια αναδυόμενα στον απόκοσμο σιωπηλό κόσμο του απέραντου γαλάζιου. Η μόδα της θάλασσας συμπίπτει με το απόγειο του μινωικού κόσμου· εποχή ευμάρειας, ισχύος και πολιτισμικής εμβέλειας στο Αιγαίο και τις χώρες της ανατολικής και νοτιοανατολικής Μεσογείου, ως την Κύπρο και την Αίγυπτο. Η ταινία ξεδιπλώνει το οπτικό πορτραίτο αυτής της θαλάσσιας δύναμης σε μια ιστορική αναδρομή, στο καλλιτεχνικό συμβάν τριών παρόμοιων αγγείων που βρέθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία της Μεσογείου.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό η Γεωργία Μηλάκη Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης.

H Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Στέλλα Χρυσουλάκη, θα αναφερθεί στα «Τοπία του βυθού στα μινωικά αγγεία» και ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Κωστής Χρηστάκης, θα μιλήσει με θέμα: «Πηλός και χώμα: ο κόσμος της θάλασσας στα μινωικά αγγεία»

Τον συντονισμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια της πολιτιστικής δράσης έχει αναλάβει η Μαρία Χουλάκη, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ Photoxenia, και εκ μέρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, η αρχαιολόγος Παρασκευή Σταματάκη.

ΤΑ ΜΙΝΩΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ-ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού (Βρετανική Σχολή Αθηνών)

Βίλλα Αριάδνη, Κνωσός

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, 20.30

Είσοδος ελεύθερη