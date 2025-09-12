Το Tsagarada Escape Festival επιστρέφει με ήχους, γεύσεις και εμπειρίες στο Πήλιο
12 Sep 2025, 07:25 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Τσαγκαράδα το Tsagarada Escape Festival 2025, μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για το Πήλιο και τη Μαγνησία. Το φεστιβάλ, που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων και τον Τουριστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Τσαγκαράδας, φιλοδοξεί να προσελκύσει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Πρόκειται για ένα τριήμερο αφιερωμένο στις υπαίθριες δραστηριότητες, τόσο στο βουνό όσο και στη θάλασσα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αναρρίχηση, κατάβαση φαραγγιών, τοξοβολία, ιππασία και εναέρια διαδρομή 80 μέτρων (flying fox), με ιδιαίτερη έμφαση στην πεζοπορία και στην ανάδειξη των παραδοσιακών μονοπατιών του χωριού. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν θεματικές εκδηλώσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως παρουσιάσεις για τον πεζοπορικό τουρισμό, μουσικές βραδιές και πάρτι. Όλες οι δραστηριότητες θα προσφέρονται δωρεάν στο κοινό.
Η διοργάνωση, που φέτος πραγματοποιείται για ένατη χρονιά, στοχεύει όχι μόνο στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καθώς και στη διάσωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Τσαγκαράδας. Εξίσου σημαντική είναι η διάσταση του εθελοντισμού, με τη συμμετοχή ομάδων όπως η διασωστική ΕΠΙΖΩ και η Εθελοντική Ομάδα Τσαγκαράδας, επιχειρήσεων υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως η ShaKayak και η Hike Away, αλλά και της Τοπικής Κοινότητας και του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
Η επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, που συγκέντρωσαν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει ήδη καταστήσει το Tsagarada Escape Festival έναν ισχυρό θεσμό για το Πήλιο. Με τον συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, δράσης, πολιτισμού και συλλογικής συμμετοχής, το φεστιβάλ προβάλλει την Τσαγκαράδα ως ιδανικό προορισμό για εναλλακτικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το φεστιβάλ αναδεικνύει την αυθεντική φιλοξενία της Τσαγκαράδας, προσκαλώντας επισκέπτες να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες μέσα στη φύση, να ανακαλύψουν τοπικές γεύσεις και να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης.
