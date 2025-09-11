Σαντορίνη: Στις 20 Σεπτεμβρίου η εντυπωσιακή εικονική έκρηξη «Ηφαίστεια 2025»
11 Sep 2025, 08:35 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
H Σαντορίνη ετοιμάζεται και φέτος να ζήσει τη μαγεία του ηφαιστείου, μέσα από την καθιερωμένη εικονική αναπαράσταση της έκρηξης «Ηφαίστεια 2025». Η διοργάνωση της Δημοτικής Επιχείρησης ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου.
Το φαντασμαγορικό θέαμα, που αναβιώνει την ηφαιστειακή ιστορία του νησιού, θα είναι ορατό από ολόκληρη την καλντέρα, χαρίζοντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια ανεπανάληπτη εμπειρία φωτός και χρωμάτων.
Η εκδήλωση, που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της Σαντορίνης και συμβάλλει στην παράταση της τουριστικής περιόδου, στηρίζοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
