Brevet Φιλίππων: Ποδηλατική γιορτή πολιτισμού και τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία

Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, η Ανατολική Μακεδονία προγραμματίζει να φιλοξενήσει τη διοργάνωση με διεθνή κωδικό τίτλο Brevet Φιλίππων – Brevet Philippi, η οποία έχει λάβει επίσημη άδεια από τους Brevets de Randonneurs Mondiaux (BRM). Η δράση αφορά στη διάσχιση 200 χιλιομέτρων, μέσα από είκοσι τοπικούς οικισμούς και πέντε διαφορετικούς δήμους, Καβάλας, Δράμας, Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παγγαίου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία ποδηλατικού τουρισμού.

Η ποδηλατική διαδρομή ενώνει σημαντικούς πολιτιστικούς, τουριστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, με κύριους σταθμούς τους αρχαιολογικούς χώρους των Φιλίππων και της Αμφίπολης. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η προαγωγή του αθλητισμού, καθώς και η ανάδειξη των πλούσιων ιστορικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Μέσα από τη δράση επιδιώκεται η ενίσχυση της Ανατολικής Μακεδονίας ως κέντρου πολιτισμικού και αθλητικού τουρισμού, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και ενίσχυση της ταυτότητας του τόπου.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, παράλληλες δράσεις θα δώσουν επιπλέον ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες. Στο 1ο και 4ο σημείο ελέγχου θα παρουσιαστούν τα προϊόντα και οι επιχειρήσεις του Δήμου Δοξάτου, ενώ στο 2ο και 3ο σημείο ελέγχου θα προβληθούν οι περιοχές των Δήμων Παγγαίου και Προσοτσάνης αντίστοιχα. Οι τελικοί σταθμοί θα φιλοξενήσουν παραδοσιακούς χορούς και μουσική από τοπικούς συλλόγους, ενώ ο οινικός πολιτισμός του Δήμου Δοξάτου θα αναδειχθεί μέσα από γευσιγνωσίες και wine tasting στην τελετή λήξης.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δράσεις για τη Μάχη των Φιλίππων και την παρουσία των ιππικών ομίλων του Δήμου Δοξάτου, καθώς και τον «ποδηλατικό οινικό περίπατο», μια διαδρομή 5–10 χιλιομέτρων με επισκέψεις σε τοπικά οινοποιεία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη θεματική διαδρομή της Αρχαίας Εγνατίας Οδού, από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων έως το Καλαμπάκι και τη Μαυρολεύκη.

Η δράση αυτή δημιουργεί μια πλήρη εμπειρία για τους ποδηλάτες και τους επισκέπτες, συνδυάζοντας άθληση, γαστρονομία, ιστορία και πολιτισμό, ενώ ενισχύει τη θέση της περιοχής ως σημαντικό προορισμό βιωματικού τουρισμού.