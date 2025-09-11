Brevet Φιλίππων: Ποδηλατική γιορτή πολιτισμού και τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία
11 Sep 2025, 09:40 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, η Ανατολική Μακεδονία προγραμματίζει να φιλοξενήσει τη διοργάνωση με διεθνή κωδικό τίτλο Brevet Φιλίππων – Brevet Philippi, η οποία έχει λάβει επίσημη άδεια από τους Brevets de Randonneurs Mondiaux (BRM). Η δράση αφορά στη διάσχιση 200 χιλιομέτρων, μέσα από είκοσι τοπικούς οικισμούς και πέντε διαφορετικούς δήμους, Καβάλας, Δράμας, Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παγγαίου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία ποδηλατικού τουρισμού.
Η ποδηλατική διαδρομή ενώνει σημαντικούς πολιτιστικούς, τουριστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, με κύριους σταθμούς τους αρχαιολογικούς χώρους των Φιλίππων και της Αμφίπολης. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η προαγωγή του αθλητισμού, καθώς και η ανάδειξη των πλούσιων ιστορικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Μέσα από τη δράση επιδιώκεται η ενίσχυση της Ανατολικής Μακεδονίας ως κέντρου πολιτισμικού και αθλητικού τουρισμού, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και ενίσχυση της ταυτότητας του τόπου.
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, παράλληλες δράσεις θα δώσουν επιπλέον ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες. Στο 1ο και 4ο σημείο ελέγχου θα παρουσιαστούν τα προϊόντα και οι επιχειρήσεις του Δήμου Δοξάτου, ενώ στο 2ο και 3ο σημείο ελέγχου θα προβληθούν οι περιοχές των Δήμων Παγγαίου και Προσοτσάνης αντίστοιχα. Οι τελικοί σταθμοί θα φιλοξενήσουν παραδοσιακούς χορούς και μουσική από τοπικούς συλλόγους, ενώ ο οινικός πολιτισμός του Δήμου Δοξάτου θα αναδειχθεί μέσα από γευσιγνωσίες και wine tasting στην τελετή λήξης.
Η διοργάνωση περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δράσεις για τη Μάχη των Φιλίππων και την παρουσία των ιππικών ομίλων του Δήμου Δοξάτου, καθώς και τον «ποδηλατικό οινικό περίπατο», μια διαδρομή 5–10 χιλιομέτρων με επισκέψεις σε τοπικά οινοποιεία. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη θεματική διαδρομή της Αρχαίας Εγνατίας Οδού, από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων έως το Καλαμπάκι και τη Μαυρολεύκη.
Η δράση αυτή δημιουργεί μια πλήρη εμπειρία για τους ποδηλάτες και τους επισκέπτες, συνδυάζοντας άθληση, γαστρονομία, ιστορία και πολιτισμό, ενώ ενισχύει τη θέση της περιοχής ως σημαντικό προορισμό βιωματικού τουρισμού.
διαβάστε ακόμα
- Σαντορίνη: Στις 20 Σεπτεμβρίου η εντυπωσιακή εικονική έκρηξη «Ηφαίστεια 2025» 11/09 | 08:35
- "6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου" στον Άγιο Νικόλαο - Γιορτή γεύσεων με αφιέρωμα στον Σπύρο Κοκοτό 10/09 | 09:10
- Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» ταξιδεύει τα Ελληνικά παραδοσιακά πιάτα στην Κίνα 09/09 | 14:33
- Έως τις 11 Σεπτεμβρίου η Χίος φιλοξενεί τον παγκόσμιο τελικό στρατηγικής «Conquest» 09/09 | 09:04
- 1ο Ilida Agro & Food Festival: Γεύσεις, πολιτισμός και τουρισμός στην Αμαλιάδα 09/09 | 08:15
- Ολοκληρώθηκαν τα καλοκαιρινά γυρίσματα για την προβολή της Πιερίας 08/09 | 17:04
- Στη Ρώμη η 16η World Tourism Event: Παγκόσμια σκηνή για τα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 31/08 | 06:25
- ΟΔΑΠ | Επέκταση συνεργασίας για αυτόματη έκδοση εισιτηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 28/08 | 11:56
- Αδιανόητο: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου εκτός των τουριστικών πακέτων (!) 19/08 | 06:10
- Ψηφιακή περιήγηση των επισκεπτών στο Αχίλλειο Μουσείο 18/08 | 13:41
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα 10.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Emirates: Aνταμοιβές πτήσεων στην Premium Οικονομική Θέση με το πρόγραμμα Skywards 10.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Άλμα 31% στις Ελληνικές Golden Visa από τις αρχές του έτους - Μεγάλη ζήτηση από Τουρκία, Κίνα και Ισραήλ 10.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 5 Which? | Η Αθήνα στους 6 ιδανικούς προορισμούς διακοπών τον Οκτώβριο 10.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 6 Επιμελητήριο Ηρακλείου | Προβλήματα από τη μετάπτωση στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank 10.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 7 Metaxa Hospitality: Ο πρώτος όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα με πιστοποιημένες βιολογικές-αναγεννητικές γαίες από τη Δ.Η.Ω. 10.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Eurostat: Σε επίπεδα Γαλλίας οι διεθνείς διανυκτερεύσεις στα καταλύματα της Ελλάδας το β’ τρίμηνο 10.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Η Forum ΑΕ εξαγόρασε την O.Mind Creatives – Νέο εκθεσιακό «σχήμα» στην Ελλάδα 10.09.2025 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
- 10 Πως θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ