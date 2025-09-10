"6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου" στον Άγιο Νικόλαο - Γιορτή γεύσεων με αφιέρωμα στον Σπύρο Κοκοτό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 τα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου», μια καθιερωμένη πλέον γιορτή αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία, την οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό θέμα «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές» και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Σπύρου Κοκοτού, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού που με το όραμά του συνέβαλε καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας.

Η εκδήλωση, που στηρίζει και αναδεικνύει την αγροδιατροφική κληρονομιά της Κρήτης, θα φιλοξενήσει συμμετοχές από ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής, οινοποιούς, παραγωγούς τοπικών προϊόντων, τυροκόμους, τοπικούς συλλόγους και σχολεία.

Νέα ενότητα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με έναν Γαστρονομικό Διαγωνισμό Νέων Σεφ, στον οποίο θα λάβουν μέρος σπουδαστές, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γυναικών και μαθητές, με θέμα «Γεύσεις Μιραμπέλλου».

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης, ενώ οι βραβευμένες συνταγές θα αποτελέσουν τη βάση για νέα τοπικά πιάτα που θα ενταχθούν στις γευστικές προτάσεις των εστιατορίων του Μιραμπέλλου, συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους.

Με στόχο την ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί επαγγελματίες και φορείς να δηλώσουν συμμετοχή, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις γεύσεις τους και να μοιραστούν με το κοινό τις ιστορίες πίσω από τις δημιουργίες τους.