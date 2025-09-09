Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» ταξιδεύει τα Ελληνικά παραδοσιακά πιάτα στην Κίνα
09 Sep 2025, 14:33 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις» με τον Πρόεδρό της Κωνσταντίνο Μουζάκη, συνεχίζοντας την δράση της στην Διπλωματία της Γαστρονομίας, συμμετέχει στον πρώτο διαγωνισμό για γαμήλιες δεξιώσεις την Ασία που θα λάβει χώρα στις 8 με 11 Σεπτεμβρίου.
Οι γαμήλιες δεξιώσεις ως κοινωνικός φορέας διαφορετικών πολιτισμών, ενσωματώνουν την ουσία των δεξιοτήτων φαγητού και της κουλτούρας του γάμου. Αυτός ο διαγωνισμός είναι επίσημα πιστοποιημένος από την Παγκόσμια Ένωση Συλλόγων Αρχιμαγείρων (WACS), η οποία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους κανόνες του διαγωνισμού, διεθνή αποστολή διαιτητών και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη.
Στόχος του είναι η αναθεώρηση των δεξιοτήτων των ασιατικών γαμήλιων δεξιώσεων με τα διεθνή πρότυπα και η δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας ανταλλαγής πολιτισμού εστίασης.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από κοινού από την Ένωση Κουζίνας της Κίνας, την Ένωση Κουζίνας Γιουνάν, την Ένωση Βιομηχανίας Γάμων Γιουνάν και δεκάδες βιομηχανικούς συνδέσμους και ιδρύματα στην Ασία και την Κίνα.
Δεν αποτελεί μόνο μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των δεξιοτήτων των ασιατικών γαμήλιων δεξιώσεων, αλλά και μια γέφυρα για την προώθηση των διεθνών πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας, την προώθηση της ενσωμάτωσης της ασιατικής κουλτούρας γαμήλιων δεξιώσεων με το παγκόσμιο σύστημα εστίασης και την ενίσχυση της επαγγελματικής αναγνώρισης των ασιατικών την προώθηση της ενσωμάτωσης της ασιατικής κουλτούρας γαμήλιων δεξιώσεων με το παγκόσμιο σύστημα εστίασης και την ενίσχυση της επαγγελματικής αναγνώρισης των ασιατικών γαμήλιων δεξιώσεων στην παγκόσμια βιομηχανία εστίασης.
Η κα Μαρία Ζησούλη, ως επίτιμο μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού όπου θα παρουσιάσει τα ελληνικά παραδοσιακά πιάτα του γαμήλιου τραπεζιού τα γλυκά και τα προϊόντα . Επίσης θα αναφερθεί και τα ήθη και έθιμα της ελληνικής γαμήλιας παράδοσης.
