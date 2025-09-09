1ο Ilida Agro & Food Festival: Γεύσεις, πολιτισμός και τουρισμός στην Αμαλιάδα
09 Sep 2025, 08:15 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Αμαλιάδα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 1ο Ilida Agro & Food Festival – Made in Olympian Land, μια μεγάλη γιορτή που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με την αγροτοδιατροφή, την τοπική γαστρονομία και τον πολιτισμό της Δυτικής Ελλάδας. Το φεστιβάλ προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μπελογιάννη και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο θεσμό εξωστρέφειας και προβολής για τους παραγωγούς και τα προϊόντα των τριών Νομών της Δυτικής Ελλάδας – Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τοπική γαστρονομία και τα προϊόντα της περιοχής μέσα από έναν εκθεσιακό χώρο με περίπτερα τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν γαστρονομικά workshops με σεφ και ειδικούς από κάθε νομό, που θα δώσουν τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες και να μάθουν μυστικά της παραδοσιακής και σύγχρονης κουζίνας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συναυλίες και πολιτιστικά δρώμενα, ενώ οι νεότεροι επισκέπτες θα απολαύσουν παιδικές δραστηριότητες και δημιουργικά εργαστήρια, δημιουργώντας μια πλήρη εμπειρία για όλη την οικογένεια. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει την πολιτιστική ταυτότητα και την τουριστική δυναμική της περιοχής, που με τη βελτίωση των υποδομών, όπως ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, καθιστά την Ηλεία πιο προσιτή στους επισκέπτες.
Η στήριξη του Δήμου Ήλιδας, μαζί με τους θεσμικούς συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Ηλείας, προσδίδει κύρος στην πρωτοβουλία, ενισχύει την προβολή του τόπου και καθιστά το φεστιβάλ έναν νέο θεσμό που αναμένεται να καθιερωθεί και να εξελιχθεί σε σημαντικό πόλο πολιτισμού, γεύσεων και βιωματικού τουρισμού για όλη τη Δυτική Ελλάδα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα παραδοσιακά προϊόντα, τις γεύσεις και την αυθεντική πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.
