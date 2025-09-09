Έως τις 11 Σεπτεμβρίου η Χίος φιλοξενεί τον παγκόσμιο τελικό στρατηγικής «Conquest»
09 Sep 2025, 09:04 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Έως τις 11 Σεπτεμβρίου, η βόρεια Χίος μετατρέπεται σε διεθνές κέντρο στρατηγικής σκέψης και δημιουργικότητας, καθώς στην παραλία Γιόσωνα διεξάγεται ο παγκόσμιος τελικός του πρωταθλήματος επιτραπέζιου στρατηγικού παιχνιδιού «Conquest». Η διοργάνωση που ξεκίνησε 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί, από την ελληνική εταιρεία Para Bellum Games, τιμώντας τον τόπο καταγωγής του ιδρυτή της, Σταύρου Χαλκιά.
Η φετινή έκδοση φέρει τον τίτλο «Road to Chios» και έχει προηγηθεί σειρά παρουσιάσεων και εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο. Στο νησί βρίσκονται ήδη παίκτες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, συνοδευόμενοι από φίλους και συνεργάτες, προκειμένου να διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό.
Ο θεσμός υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Γραφείο Τουρισμού και το Τμήμα Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, Ναυτιλίας & Τουρισμού του Δήμου Χίου, τα οποία έχουν αναλάβει την υποστήριξη και την προβολή της διοργάνωσης, με στόχο την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς, του πολιτισμού και της ιστορίας της Χίου στους διεθνείς επισκέπτες.
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία με πολλαπλά οφέλη: αφενός ενισχύει την τοπική οικονομία μέσω των δαπανών για διαμονή, εστίαση, ψυχαγωγία και μετακινήσεις, αφετέρου προβάλλει τη Χίο ως προορισμό αθλητικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, η ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών ανάμεσα σε συμμετέχοντες και ντόπιους συμβάλλει στη διαπολιτισμική σύνδεση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στους περσινούς αγώνες η Χίος κέρδισε τις εντυπώσεις, με συμμετοχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Σκοτία, την Πολωνία, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία.
