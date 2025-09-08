Ολοκληρώθηκαν τα καλοκαιρινά γυρίσματα για την προβολή της Πιερίας
08 Sep 2025, 17:04 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φάση των καλοκαιρινών γυρισμάτων στο πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης φωτογραφικής τράπεζας και θεματικού οπτικοακουστικού υλικού, που θα αναδείξει την Πιερία ως προορισμό τεσσάρων εποχών.
Η δράση, που υλοποιείται με τον συντονισμό της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κας Σοφίας Μαυρίδου, περιλαμβάνει εκατοντάδες φωτογραφίες και θεματικά βίντεο, τα οποία θα καλύψουν όλες τις εποχές του έτους, προβάλλοντας την πολυμορφία και τη μοναδικότητα της περιοχής.
Η καλοκαιρινή φάση των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε παράκτιες περιοχές, στον Όλυμπο, στα Πιέρια Όρη σε πολιτιστικά μνημεία και σε διάφορους οικισμούς του νομού, με στόχο να αποτυπωθούν οι εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης σε κάθε γωνιά της Πιερίας.
Στα καλοκαιρινά γυρίσματα συμμετείχαν ο σκηνοθέτης κ. Κώστας Αρβανιτάκης, ο φωτογράφος κ. Περικλής Μεράκος, ο οπερατέρ κ. Δημήτρης Μπατζικώστας και στην Οργάνωση Παραγωγής η κα Μάτα Κούρτη. Παράλληλα, συμμετείχαν οι ενήλικες κ. Ελένη Κατσαμάγκα, κα Λουκία Κατσαμάγκα και κ. Ηλίας Μπουρονίκος καθώς και τα παιδιά Μαρία - Άννα Δήμου και Δημήτρης Πανωλής.
Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου υπογράμμισε σχετικά: «Με αυτό το έργο δίνουμε στην Πιερία τη δυνατότητα να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο οπτικοακουστικό αρχείο. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στην εικόνα και στην εξωστρέφεια της περιοχής μας, που θα στηρίξει ουσιαστικά την τουριστική μας προβολή».
Το έργο συνεχίζεται με γυρίσματα για το φθινόπωρο και τον χειμώνα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο προβολής για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) και όλους τους φορείς του τουρισμού.
